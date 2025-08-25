Artem Dovbyk è sempre più vicino a lasciare la Roma e approdare al Villarreal CF. Secondo quanto riportato dal giornalista Sacha Tovalieri, le trattative tra i due club sono ormai in fase avanzata e riguardano un prestito con diritto di riscatto, un accordo che permetterebbe al club spagnolo di valutare l’attaccante ucraino senza un impegno definitivo immediato.
Un dettaglio importante dell’intesa in discussione riguarda lo stipendio: il Villarreal sarebbe disposto a farsi carico dell’intero ingaggio di Dovbyk, alleggerendo così le casse della Roma. Dal canto suo, l’attaccante si è dichiarato disponibile al trasferimento, mostrando apertura verso la nuova avventura in Liga.
C’è però un passaggio chiave da risolvere prima di dare il via libera: la Roma vuole finalizzare l’ingaggio di un altro attaccante che possa sostituire l’ucraino. Solo una volta completata questa operazione, il trasferimento di Dovbyk potrà essere ufficializzato.
🟡🔵 BREAKING – Artem Dovbyk is closing in on a move to Villarreal CF!
💰 Advanced negotiations with AS Roma for a loan with an option to buy.
🇪🇸 As part of the deal under discussion, the Spanish club would cover Dovbyk’s full salary.
🇺🇦 Dovbyk is open to the move, but Roma… pic.twitter.com/0oF9Nx7E7i
— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 25, 2025
ma spero non sia vero perché regalarlo e poi essere costretti a prendere un altro centravanti magari più scarso tipo Silva mah
ma se questo non sa stoppare neanche la pala !! È vero 17 goal nella scorsa stagione ma quasi tutti a porta vuota. Non è di questo che ha bisogno la roma lo capisci o no?
Ma come fa ad essere vero?
Un prestito con diritto non libererebbe risorse.
Dovresti prendere un’alternativa valida alle stesse condizioni,
con il rischio comunque che Dovbyk ti torni a casa a Giugno a quel punto davvero svalutato.
E che prenderesti in prestito con diritto di riscatto oggi valido?
E così il giornalista si copre:
“eeeh, la notizia era vera, ma la Roma non ha trovato il sostituto e allora….”
Del resto Konè all’Inter era fatta ma dovevamo trovare il sostituto no?
Dai, come si fa a dare retta a questi qui????
Bufala del giorno.
Non ti danno una lira e noi, senza una lira, in poche ore troviamo adeguata sostituzione.
Enzo, dillo tu che centravanti farebbe al caso nostro. Conta che Ferguson avrà anche potenzialità, ma rimane una scommessa, le punte buone le devi pagare (e non mi pare ci siano soldini…), e adesso chi ha i buoni giocatori se li tiene.
Qua dentro c’è qualcuno che vuole Scamacca, fermo da un anno e mezzo, costo 35 mln, ingaggio da top player. Pensa quelli buoni…..
Ma chi scrive questi articoli si rende conto di quello che dice. Dovbyk in prestito con diritto di riscatto. Così l’anno prossimo ti ritrovi un calciatore con un anno in più. E poi con quali soldi trovi il sostituto.
Sarebbe un bene sia per lui che per la Roma… a patto che si prenda un centravanti forte (spero non sia Fabio Silva) 💛❤️
Sono d’accordo.
Batistuta è disponibile?
Mi andrebbe bene!!!
così ritorna a Trigoria svalutato. Se Gasp nn lo ritiene all’altezza ed io mi fido di Gasp è giusto cambiarlo ma si dovrebbe puntare alla cessione definitiva. Ferguson è di un altro livello. L’ucraino è forte ma è il classico attaccante di una volta, oggi la punta deve svariare
Si era capito chiaramente in più occasioni ,che Gasperini non ha stima calcistica di Dovbyk e pertanto questa mi pare la logica soluzione a questa bocciatura.
Certo economicamente è un altro splash ; poi ci si lamenta se il bilancio aziendale è quello che è,con i conseguenti paletti imposti dall’UEFA.
La Roma non si può permettere di toppare due investimenti consecutivi da 40 milioni ,come è stato con Abraham e Dovbyk, per un ruolo cruciale come è quello di punta centrale.
Abraham è costato 45, Dovbyk 30,5+6 di bonus, di cui credo la maggior parte legati all’ingresso in Champions.
Mi pare che la differenza sia notevole.
Parole sacrosante non si possono toppare la scelta di due attaccanti per complessivi 80-100 mln.
Una società come la Roma non può proprio permetterselo e per questo vanno presi DS competenti che abbiamo lavorato in squadre che sono in Champions.
Il FPF ce lo siamo creati da soli con scelte scellerate.
Massara non è colpevole degli errori fatti in passato ma si è mosso con eccessiva lentezza per sostituire tali orrori.. e forse a mercato chiuso sarebbe il caso di riflettere sul suo ruolo.
Dovbyk costo
30,5 cartellino
5 mln bonus
10% su una FUTURA RIVENDITA per un massimo di 3 mln.
Non e per te Zeno ,
VLAHOVIC =
70mln cartellino + 10 bonus + 11 premi valorizzazione ed oneri
MAI LETTO costo 91 mln
NB
con la Roma si quantificano anche i soldi di un eventuale rivendita.
Lucas Beltrán in prestito con diritto di riscatto. Beltrán è un giocatore completo, molto nello stile di Lautaro Martínez in tutti i sensi. Nettamente superiore a Retegui e nelle mani di Gasperini sarebbe un grande investimento. È destro e può giocare anche come esterno, ed è un giocatore che pressa cambiando velocità. Lo vuole il Parma, ma alla Roma verrebbe volando per poter giocare il prossimo mondiale con l’Argentina.
il sostituto?
lookman? 🥸😅
❤️🧡💛
farlo adesso a 6 giorni fine mercato ha poco senso poco ed è molto rischioso
a meno che hai gia in mano un’altrenativa valida e all’altezza di Dovbyk, come minimo
daje Roma daje
Troppo tardi visto i pochi giorni alla fine del mercato per trovare un sostituto adeguato e speriamo che Ferguson mantenga le premesse che già si sono intraviste sabato.
Diritto su uno pagato 40 milioni l’anno scorso no sense per me. A sto punto obbligo l’anno prossimo un po’ più basso visto che si ammortizza, in modo da non fare né plus né minusvalenza. Sicuramente poi è più difficile a farsi che a dirsi 🙁
d’accordo con Te, a maggior ragione che alla fine del prestito avra’ 29 anni e quindi non so quante squadre sarebbero disposte a spendere almeno 25 milioni per non avere poi noi minus valenze…
Certo, credibile come Vanna Marchi…Dovbyk in prestito con diritto (che non verrà MAI esercitato da un club squattrinato come il Villareal), a noi cosa ne viene?
Né potremmo aspirare a nulla di che al suo posto adesso e ce lo vedremmo recapitare qui l’anno prossimo a 29 anni e altri tre di contratto. Un affarone.
No , solo a titolo definitivo
E se lo danno per almeno 30 milioni, solo con noi sono tutti pulciari .
A noi tutte le loro zavorre solo a titolo definitivo e sempre per cifre fuori mercato che non stanno né in cielo né in terra
Tanto vale allora tenerlo almeno lo valorizziamo noi , salvaguardiamo il patrimonio, tanto per prendere uno scappato di casa che è un’ennesima scommessa e non conosce neanche il campionato italiano e ci mette almeno un anno per ambientarsi non ne vale assolutamente la pena
Poi le spagnole eccetto real barca e atletico, non hanno un euro , puntualmente l’anno dopo ci ritornano
vorrà dire fiondarsi su un altro attaccante. ma chi?
si nel duemilacredici
Artem è un giocatore integro.
ferguson probabilmente ne salterà parecchie.
non lo cederei mai. per prendere chi, poi?
bè chiaramente rischia di stare in panchina …non so a sto punto richiamerei shomuridov
Sono felice che vada all estero perché ripeto non è una pippa e in Spagna farà bene ne sono certo . Io punterei tutto su Emergha dello Strasburgo .
Abbiamo il “toretto” simil-Zapata (Ferguson), uno anche un po’ più bassetto ma più dinamico alla Muriel penso sarebbe un’ottimo ricambio.
Comunque le tempistiche non mi convincono, non so… ho paura che per la fretta potremmo fare scelte azzardate. Per un ruolo così delicato aspetterei forse con calma la prossima finestra di mercato.
Non mi è dispiaciuto quando è subentrato, si vede che ha un altro piglio, lo terrei assolutamente
secondo me , vederlo ora è una boiata
Sarà mica che arriva Vlahovic….
Magari
Operazione senza alcun senso. Come depauperare un patrimonio e aumentare i problemi. una Caxxata, peraltro senza obbligo di riscatto.
si ma chi cavolo prendi adesso?
mmm troppe incognite, ma qual è l’attaccante disponibile ora che può fare almeno i 17 goals di Dobvik? secondo me l’ucraino può riamanere e beneficiare della concorrenza di ferguson
a pochi giorni dalla chiusura del mercato è assurdo che facciamo rimaniamo con un centravanti solo?
le prossime puntate dal titolo ASROMA una storia infinita mancano sei giorni alla fine della campagna acquisti e ancora stiamo cercando in attaccante! sempre sempre forza Roma
cioè regaliamo il centravanti per poi prendere in fretta e furia un bidone? ma che operazione è
Che prendono un bidone al suo posto è una tua supposizione. Aspettiamo di vedere SE vendono Dovbyk e chi prendono al suo posto prima di criticare. Ma immagino che per qualcuno sia troppo difficile…
Quanto ce piace regala’ i giocatori negli ultimi giorni di mercato ma che ci guadagnamo? Semmai ci rimettiamo può non piacere ma i suoi goal li fa il rischio è di rimanere con un solo centravanti quando ci sono società che ne hanno addirittura tre oppure di sostituirlo con uno più scarso
5 di prestito e riscatto a 25. se poi ti torna hai ammortizzato 6.5 milioni ne hai presi 5 di prestito e risparmiato 3/4 di ingaggio operazione da 15 milioni, poi il prossimo anno lo rimetti in vendita ad una ventina senza fare minusvalenze.
per pigliare quel bidone di fabio silvia? ma che operazione sensa senso
Su Wesley: era palese quanto fosse emozionato e volesse strafare questo ti porta a perdere lucidità e precisione nel gioco
Su Dovbik parlo di fergusson: nel primo tempo tira di sinistro (male è vero) destro e colpo di testa in anticipo in corsa e salta l’uomo di fisico scappando via
Nel secondo si allarga sulla destra e mette un cioccolatino sui piedi di Kone’ solo davanti alla porta
Ecco questo è un centravanti!
Ci credo poco a questa operazione di mercato!
Non avrebbe senso.
Tra un anno, a 29 anni, chi te lo paga?
E non credo che il risparmio dell’ingaggio ti cambi il mercato attuale.
Sarebbe “il solito cavallo di ritorno” che rimarrebbe sul groppone.
Boh, vediamo.
FORZA ROMA
io me lo terrei primo è tardi per trovare un sostituto all’ altezza secondo basta co sti prestiti con diritto
Zirkzee può giocare nei due ruoli alto a sx e centravanti. Zirkzee – Ferguson – Dybala/Soulè
stanno provando a mollarlo a tutti da tre mesi mo lo regalano senza avere in mano il sostituto
Prestito con diritto… mah! Cmq se va via deve arrivare qualcuno più forte, e non è facile.
Errore
un obbligo, magari anche difficile, chenneso… alla trentesima partita o al decimo gol… altrimenti il prossimo anno c’è l’enorme rischio che sta di nuovo qua. L’anno scorso ero stato facile premonitore a dire che lui e Le Fee sarebbero andati sempre in giro in prestito fino a fine contratto o fino a che la valutazione non si fosse dimezzata, anzi, ringraziamo il Sunderland altrimenti adesso il problema era doppio…
Dovbyk non ha convinto in termini di cattiveria e ritmo. Peraltro quando è entrato sabato ha anche perso una palla sanguinosa, sbagliando un passaggio a centrocampo. A lui il campionato spagnolo calza a pennello e gli auguro tutto il bene possibile perché è una bravo professionista. A questo punto meglio un prestito per una sostituzione più adatta al gioco di Gasp. Sempre forza Roma.
Un calciatore di basso livello con il quale non si va da nessuna parte . Ovviamente non piace a mister Gasp e non può piacere ad alcun appassionato giallorosso . Se ce la possibilità di cederlo senza rimetterci finanziariamente bisogna provarci . Di giorni alla fine del calciomercato ce ne sono rimasti pochissimi…
