Artem Dovbyk è sempre più vicino a lasciare la Roma e approdare al Villarreal CF. Secondo quanto riportato dal giornalista Sacha Tovalieri, le trattative tra i due club sono ormai in fase avanzata e riguardano un prestito con diritto di riscatto, un accordo che permetterebbe al club spagnolo di valutare l’attaccante ucraino senza un impegno definitivo immediato.

Un dettaglio importante dell’intesa in discussione riguarda lo stipendio: il Villarreal sarebbe disposto a farsi carico dell’intero ingaggio di Dovbyk, alleggerendo così le casse della Roma. Dal canto suo, l’attaccante si è dichiarato disponibile al trasferimento, mostrando apertura verso la nuova avventura in Liga.

C’è però un passaggio chiave da risolvere prima di dare il via libera: la Roma vuole finalizzare l’ingaggio di un altro attaccante che possa sostituire l’ucraino. Solo una volta completata questa operazione, il trasferimento di Dovbyk potrà essere ufficializzato.

🟡🔵 BREAKING – Artem Dovbyk is closing in on a move to Villarreal CF! 💰 Advanced negotiations with AS Roma for a loan with an option to buy. 🇪🇸 As part of the deal under discussion, the Spanish club would cover Dovbyk’s full salary. 🇺🇦 Dovbyk is open to the move, but Roma… pic.twitter.com/0oF9Nx7E7i — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 25, 2025