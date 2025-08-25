“ON AIR!” – CORSI: “Con Sancho Roma tra le più forti in Italia”, FERRAZZA: “Operazione sostenibile, Gasp va accontentato”, ROSSI: “Ferguson mi ha esaltato, è l’anti-Dovbyk” , PRUZZO: “Servono due rinforzi in attacco”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Meno male che Wesley ha segnato, altrimenti dovevo stare ad aspettarlo a Trigoria oggi, perchè non puoi non dare quella palla a Ferguson nell’azione di qualche minuto prima…Lui ti chiama palla e tu tiri quella stracchinella che finisce quasi in fallo laterale…eh no…io vengo, e ti scarto come un croissant…Ferguon? Mi ha esaltato, ha una fame e una determinazione che se ero Dovbyk quando stavo per entrare dicevo: “No no, fate continuare lui”. Ferguson è l’anti-Dovbyk, che non difende mai la palla e non detta mai il passaggio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “E’ stato un bell’inizio. Questa prima giornata è stata positiva, perchè la Roma affrontava una squadra vera, una concorrente diretta. Qualcosa si è visto. Ora date a Gasperini quello che chiede, dategli questo esterno, bisogna accontentarlo, perchè la squadra lo segue e si può fare qualcosa di interessante… Ferguson? Assomiglia un po’ a quello là…lo dico? A Dzeko…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Pellegrini? La risposta di Gasperini era preparata, perchè la domanda era dove pensava di farlo giocare e lui risponde in quel modo. Forse è stato anche il modo per mettere il giocatore davanti al fatto compiuto. Pellegrini nella sua testa era convinto di potersi riprendere la Roma. E’ chiaro che lui vorrebbe restare, io lo capisco sentimentalmente. Poi la ragione dovrebbe portarlo a capire che qualcosa si è rotto e che forse è meglio anche per lui andare via. Ma se ora si vuole discutere anche se Pellegrini è tifoso della Roma, allora alzo le mani. L’accanimento umano che c’è nei suoi confronti è ingiustificabile, non lo apprezzo e non lo comprendo. Ma tecnicamente la storia con la Roma è finita…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Su Sancho Massara fa dichiarazioni da ds, mentre Gasperini, che è uno onesto, ha detto apertamente quello che pensa: “Ancora non è chiusa, state calmi…“. Perchè sono trattative! Se tua madre va al mercato a comprare le zucchine, le prende da quello che le vende a 2 euro e non a quello che le mette a 3. Si chiama mercato, e quest’anno è difficile, girano pochi soldi, prima bisogna vendere e poi comprare. Calma…Sancho arriverà…fiducia, calma e gesso…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Azzardo: avendo visto le prime partite, la Roma quest’anno tra le prime quattro può arrivarci tranquillamente. E se viene Friedkin, qualcuno glielo spiegherà e gli diranno, guarda che se arriva Sancho, la Roma diventa una delle squadre più forti della Serie A, almeno per quanto riguarda l’attacco. Gasperini vuole i giocatori, e questo non è un bene per i tifosi della Roma? E’ assurdo che ci siano radio che attaccano Gasperini perchè chiede i giocatori: ma che i soldi glieli date voi? Noi dobbiamo essere contenti che lui pretenda rinforzi…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “A Gasperini gli serve qualità lì davanti. Ma servono ricambi, ci sono altre cose. Se gli dai Sancho gli togli un alibi a Gasperini, perchè te lo sta chiedendo in tutti i modi. Però la Roma secondo me è ancora corta come ricambi anche in altri ruoli, non c’è ancora un vice Angelino. Gasp ti chiede Sancho, non la luna, alla fine ti costerebbe 30 milioni tra cartellino e commissioni, è un’operazione sostenibile, non è che ti chiede di fallire…e invece sono arrivate le truppe cammellate, che hanno tirato fuori la storia dei 100 milioni di plusvalenze. Il problema è che queste cose arrivano da dentro Trigoria, e io spero che Friedkin, che ora arrivano, lo capiscano…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma ha dimostrato di essere già sulla strada giusta, soprattutto nella prima mezzora la squadra mi ha colpito particolarmente. E soprattutto ho visto positivamente l’inserimento di tutti i nuovi, e tra questi ci metto anche Hermoso che per me è un nuovo acquisto. Wesley non avrò una grande tecnica, ma è uno che fa avanti e indietro continuamente. Rispetto alle previsioni, abbiamo visto una Roma che ha imboccato la strada giusta, molto più di quanto mi aspettassi…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Con Celik che non è un fenomeno, e con Ghilardi un po’ indietro nel processo di adattamento, Hermoso può ambire a essere il titolare della difesa giallorossa…Pellegrini? Voglio essere convinto che si troverà una soluzione entro il 1 settembre, perchè tenerlo qui in queste condizioni non avrebbe nessun senso…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Mi è piaciuto tantissimo Ferguson e sono sicuro che farà gol. Per me non ci sono insufficienti nella partita di sabato, nemmeno Dovbyk, anche se in quella azione da gol non tira…lui col destro non tira mai, ma provaci, che ti frega… La Roma ha già preso 3 punti al Bologna, alla Lazio, al Milan, due a Atalanta e Fiorentina. Io sti conti comincio già a farli…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ferguson mi ha abbastanza convinto per come si è mosso, ma non so se ha una grande confidenza col gol. Mi sembra che lì davanti serve una garanzia, El Shaarawy ti può dare quello che può dare, ma non ha quella forza…e i gol chi te li dà? La Roma ha giocato bene, ma il gol è un errore clamoroso di un difensore del Bologna. Secondo me servono due situazioni sicure per non avere sempre così tanta sofferenza per trovare delle soluzioni…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma? L’ho vista la partita, e non sono così esaltato…La Roma ha vinto meritatamente, nel senso che non ha rubato niente. Ha giocato bene i primi 20 minuti, poi dopo qualche problema ce l’ha avuto. Il Bologna ha fatto poco, gli manca il guizzo. La Roma ha meritato, ma non mi ha esaltato. Quei 20 minuiti fatti bene devono diventare 45 e poi 90. Ma almeno questa Roma ha dei principi diversi…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Ottima Roma nella prima mezz’ora, ma poi non ha giocato male, è solo calata come era normale che fosse. Troppo insufficiente però il Bologna, che deve ancora essere messo in ordine. Ferguson è stata una sorpresa per me, è un giocatore che non è così facile da trovare, generoso…Dovbyk invece sembra sempre che ti stia regalando qualche cosa…”

