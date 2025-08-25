Friedkin in arrivo a Roma: domani nella Capitale. Dan vuole sciogliere l’intrigo Sancho

Dan Friedkin in arrivo a Roma. Il presidente del club giallorosso, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, atterrerà nella Capitale nella giornata di domani, martedì 26 agosto.
Il suo rientro a Trigoria coincide proprio con il momento più caldo di questo mercato, che vive i suoi ultimi e più delicati giorni. Massara infatti sta lavorando senza sosta all’affare Sancho, un pressing sul calciatore che non ha ancora prodotto i risultati sperati.
Gasperini aspetta l’inglese, e anche il ds del Manchester United, Jason Wilcox, sta spingendo in tutti i modi con l’entourage di Sancho affinchè il calciatore accetti la destinazione capitolina. La Roma aspetterà ancora qualche altro giorno, ma non andrà oltre mercoledì.
Ecco perchè l’arrivo di Dan Friedkin a Trigoria può coincidere con una svolta, in un senso o nell’altro, all’affare. Il presidente texano vuole vederci chiaro e cercare di risolvere questo impasse una volta per tutte.
Ma Tzolis fa così schifo?
È chiaro che ci sono aspetti che noi non sappiamo. Non credo che alla Roma siano così stupidi ad insistere su un giocatore che rifiuta di venire da noi. Alla fine scopriremo il perché di queste lungaggini. Massara comunque ha fatto bene a non ptrcipitarsi a spendere visto l’ingolfamento di giocatori e la necessità di vendere di molte squadre.
Massara aveva dato l’ultimatum a sancho fino a domenica sera, adesso veniamo a sapere che e’ fino a mercoledi! Ma possibile che una societa’debba farsi condizionare da un giocatore? Non vuoi venire alla Roma, allora ciao e tanti saluti! Cerchiamo un altro giocatore, in fondo Sancho non e’ mica Ronaldo!
se dico Sancho mi viene mal di pancia. Non posso piu leggerlo.
Con tutti i giocatori che ci mancano per.completare la.rosa pensiamo a lui.
Sinceramente ha deluso Massara perché ha perso troppo tempo con RIOS e si sta ripetendo con Sancho.
Ma ha deluso anche Friedkin che prima prende un allenatore da Champions e poi gli da’ un budget ridotto.
Non sapevi che Gasperini ti avrebbe chiesto certi giocatori e che dovevi spendere?
Se bisognava autofinanziare il mercato non era meglio chiarirlo subito a Massara?
L’Everton con un solo acquisto ha quasi speso quanto la Roma finora.. Gasperini è capace di migliorare i giocatori già in organico, ma la panchina è corta per una intera stagione tra Campionato ed Europa League.
Numeri impressionanti gol/assist
Ma al dila’ del valore o meno di un calciatore, chiunque esso sia, quanto conviene prendere qualcuno che se verrà lo avrà fatto solo perché non c’erano altre alternative più allettanti per lui? Un calciatore deve prima di tutto essere convinto del progetto e della destinazione proposta e non mi sembra che questo sia il caso. Alla fine se venisse dopo 1 mese in cui è stato pregato ogni giorno di venire, io non so se sarei contento di accoglierlo.
Commento sensato che condivido. Se però Gasperini insiste per averlo, evidentemente ritiene Sancho un valore aggiunto indispensabile per il suo gioco. E a quel punto occorre fidarsi.
Ale noi romanisti abbiamo un difetto, cioè quello che il più delle volte pensiamo che i giocatori siano tutti nati a garbatella con la roma nel cuore, ma non è cosi.
Un giocatore, qualsiasi esso sia, abbia il diritto di fare le proprie valutazioni per quanto tempo vuole e sarebbe la stessa cosa se succedesse a noi.
Sancho non ama la roma, non è un assiduo frequentatore delle vie testaccine, ma uo che forse ci sarà venuto una volta nella vita.
A 25 anni sta ragionando dove potersi rilanciare in modo definitivo, perchè vuoi o non vuoi è stato al dortmund, united e chelsea, tre squadre che nell’ideale generale sono superiori alla roma e che offrono soldi in più rispetto a noi.
Siamo una squadra blasonata, ma capisco sancho nella sua attesa.
Come ha detto Gasperini Sancho non ha mai detto no alla Roma, solo, cosa abbastanza comprensibile, aspira a guadagnare cifre simili a quelle che guadagna attualmente, molto superiori allo stipendio che possiamo offrirgli.
La titubanza, comprensibile, è quindi sulla disponibilità ad accettare di guadagnare sensibilmente di meno.
La cosa è confermata dalle dichiarazioni di Massara che ha chiarito come attualmente manchino le condizioni e la volontà perché la cosa si concretizzi, che tradotto vuol dire manca che Sancho accetti di passare allo stipendio che possiamo offrirgli pur di rilanciarsi con un ruolo da protagonista.
Storcete la bocca per un giocatore che verrebbe da noi per mancanza di alternative?
Perchè, quando venne Dybala c’era la fila?
Sono d’accordo con te “AleSsandRo”, ma mi tapperei il naso se dovesse venire e mostrarsi un crack, allora non potrei che ringraziare la Società. Forza ROMA sempre 💛❤️💛❤️
Porta Sancho? Ci farà un’altra sorpresa? Vedremo ma quando si muove qualcosa succede sempre. FRS
Come già espresso io non prenderei mai un calciatore che rifiuta o si convince ad accettare solo dopo che le altre pretendenti sono svanite. Così come lo scrissi per Kessie
ma che ve inventate, lasciate sto sancho dove sta e speriamo in un bel terzinaccio sinistro tosto assai
presidente vira su mikautadze e tzolis … accendi il boing e porta uno di questi due a roma .
Mikautadze non è georgiano? La Georgia è entrata nella UE?
In caso contrario abbiamo finito gli slot per l’arrivo di extracomunitari provenienti da campionati esteri…perché insistete quindi?
No Drastico, Mikautadze non è extracom.
Ha il doppio passaporto, francese e georgiano.
Per cui, abile e arruolabile.
Ah, sorry allora, “mea toppa”.
E allora non lo prendiamo perché evidentemente il Gasp sta intrippato con Sancho e avrà le sue buone ragioni sulle quali noi possiamo solo annuire con fiducia…
Facessero uno sforzo anche per noi come hanno fatto per l’ Everton
scommettiamo che viene per lo stadio e no per comprare i giocatori?
se prendiamo Tsimikas Sancho e Pessina va benissimo, così completiamo bene la rosa ( secondo me pure un terzo centravanti non guasterebbe)
Se Dan ci porta Sancho è na grande squadra!
Daje de Jet!!!!
Potrebbe essere che come con lukaku venga a Roma per un colpo a fine mercato da presentare con aereo pilotato da lui stesso… Anche se un po’ pacchianata americana magari ce casca
io direi di lasciar decidere Gasperini, se lo vuole saprà lui cosa fare, sempre che si riesca a prenderlo
se viene a fare una passeggiata per vedere i suoi alberghi . figurano co se viene per la rosa
Boh, senza riportare integralmente ciò che ho già scritto nell’altro 3d, io non sono più per nulla convinto che l’ostacolo all’arrivo di Sancho sia Sancho stesso, e questo per una serie di motivi deducibili dalle dichiarazioni di Gasperini e Massara.
Ricordiamo sempre che l’acquisto dell’inglese deve essere a titolo definitivo, non può arrivare con formule differite, con esborso di circa 20 mln per il cartellino e presumibilmente un ingaggio netto per lui tra 5 e 6 mln di euro.
Probabilmente tale acquisto non può essere perfezionato se non preceduto da un’uscita “pesante” che tecnico e DS hanno “scoperto” tra venerdì e sabato.
Da qui la necessità dell’intervento della proprietà stessa, l’unica che può dirimere la questione in mancanza dei requisiti “ufficiali” per il nulla osta all’operazione.
In pratica ti devono dire se Sancho può arrivare anche senza l’uscita di Pellegrini, al quale tecnico e DS hanno messo in mano il cerino dopo che evidentemente per un paio di mesi lui e il suo procuratore si sono “nascosti” (Gasp: “Perché non lo chiedete direttamente a lui invece che a me?”).
Secondo me hai centrato il problema, ci sono risvolti che noi non sappiamo e probabilmente legati al monte ingaggi.
magara se fosse solo per manda a quel paese un po de pennivendoli…
GASPERINI è l’allenatore della Roma
.SA chi puo fare veramente la DIFFERENZA in CAMPO
Il Gasp vuole Sancho ? Va preso Sancho.
______
l’inglese è titubante a venire a Roma ?
Col MU percepisce un botto di soldi , col Besiktas ( si scrive ) di un accordo a 8 mln + bonus.
Con la Roma dovrebbe accettare un contratto da circa 6 + bonus
Se vi pare FACILE decidere di rinunciare a 2/3 mln annui ,,,
______
NB
Chi sbrontola ?
magari gli stessi che reputano giusto spendere 15 mln per un
” Dybala da impiegare gli ultimi 20 minuti “?
Servono calciatori che facciano la differenza in campo
De Rossi Pellegrini Dybala :
tifosi che incidono TROPPO da un punto di vista economico
DDR paragonato a pellegrini nun se po’ senti
Quel che scrivi può essere anche tutto esatto, ma fortunatamente nella vita e anche tra i calciatori (anche se sono mosche bianche), ci sono persone che non antepongono i soldi all’ambiente o alla qualità (presunta) della loro vita. Ecco perché alcuni giocatori non vogliono andare legittimamente negli Emirati Arabi o in Turchia, indipendentemente dall’importo loro offerto ed a ragione o a torto di poter pensare che certi paesi o certi campionati non siano adatti alle loro aspettative. Poi io ho sempre affermato che non e’ possibile paragonare le nostre vite (da comuni mortali) a quelle di chi guadagna milioni in un solo anno: e’ chiaro che se un tizio qualunque, potesse guadagnare 500 o 1000 euro in più al mese, non si fa scappare l’occasione, ma non me lo paragonate a qualcuno che ha sempre guadagnato più che bene e che nei prossimi 5 anni “rischierebbe” di passare da 8 a 5 milioni all’anno pur avendo una qualità e tenore di vita comunque elevato e soddisfacente. Anche perché il “maltolto” può essere “rimborsato” legalmente sotto forma di buona uscita dalla squadra cedente o di benefit di altro tipo dalla squadra acquirente.
Dan deve dare l’ok x Sancho,ci sono in ballo 100milioni…. speriamo 🙏
Ma quelli del corsport non hanno letto le dichiarazioni di Massara??
https://www.giallorossi.net/massara-con-pellegrini-decisione-condivisa-non-vogliamo-perderlo-a-zero/
Dovremmo andare su Can su un, giocatore turco del Francoforte. Destro di piede, duttile, giovane e con stipendio abbordabilissimo. Costa sui 20 milioni – lo seguo da un anno e mezzo – e l’anno prossimo ne costerà il doppio.
E’ fortissimo. Se lo consigli a massara però lui non sa neanche chi è. Penserebbe a un attore di qualche telenovela turca.
ma allora il ds.non conta …
Il DS ha dei limiti finanziari entro i quali muoversi con una certa indipendenza.
Se questi devono essere per qualche motivo sforati ci vuole per forza di cose il nullaosta della proprietà.
Accadde anche a Sabatini con Pallotta in qualche occasione.
se i procutori erano un minimo intelligenti lo portavano a braccio a Roma dato che ha il posto fisso e con il gioco di Gasperini si esalterebbe e visto che il prossimo anno ci sono i mondiali avrebbe molte più chance di essere convocato, poi una volta rilanciato se arriva qualche squadrone che ti offre 50/60 milioni la Roma non avrebbe nessun problema a lasciarlo andare.
Le ultime notizie dicono che Roma, Manchester e procuratori hanno praticamente chiuso l’affare. Il problema è che Jadon Sancho sarebbe “innamorato” di una rapper di Los Angeles, motivo per cui sarebbe riluttante a trasferirsi alla Roma e a lasciare il suo legame con lei, che potrebbe anche portarlo a smettere col calcio. Assurdo.
andasse a gioca a Los Angeles così poi quando lo accanna se da le martellate sui coxxioni da solo
Ma te l’ha detto la tua parrucchiera? L’ho sentita anch’io questa voce. Il mio parroco dice che ha paura di venire a Roma perché anni fa gli è stata fatta una profezia che gli ha rivelato la sua prematura scomparsa a Roma a neanche 30 anni mentre mangiava una pizza
Viene a rinnovargli il contratto a Pellegrini per un anno in più e portarselo in prestito all’Everton, è la mossa che ci libera dal pagare lo stipendio a Lollo e ci permette di prendere Sancho. L’anno prossimo dovrà fare la stessa cosa con Sancho ahahaha.
Sono da sempre stato favorevole all’arrivo di Sancho perché trattasi di fuoriclasse.
Il Gasp ha rianimato Lookman che era finito nel dimenticatoio, può fare lo stesso con Sancho.
Preferisco rischiare su un talento certo che può farmi svoltare.
E a differenza di Sancho, Lookman un “fuoriclasse” non lo era di certo mai stato.
Pure io ho messo da parte ogni perplessità da questo punto di vista, se Gasp insiste avrà le sue certezze e noi ci dobbiamo fidare.
Alla fine basterebbe pure un 70/80% di quel Sancho del Dortmund.
Mah.. resto convinto che se non riesci ad effettuare cessioni importanti (Pellegrini, Dovbik..) non arriverà nessuno di importante. La Roma deve tener presente il monte ingaggi in relazione ai ricavi. Ragazzi parliamoci chiaro non abbiamo neanche lo sponsor sulla maglia che potrebbe far incrementare un minimo i ricavi.
quando si muove Dan, è in arrivo un grande giocatore
scommettiamo che pilota lui il jet?
Daje
