Friedkin in arrivo a Roma: domani nella Capitale. Dan vuole sciogliere l’intrigo Sancho

Dan Friedkin in arrivo a Roma. Il presidente del club giallorosso, racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, atterrerà nella Capitale nella giornata di domani, martedì 26 agosto.

Il suo rientro a Trigoria coincide proprio con il momento più caldo di questo mercato, che vive i suoi ultimi e più delicati giorni. Massara infatti sta lavorando senza sosta all’affare Sancho, un pressing sul calciatore che non ha ancora prodotto i risultati sperati.

Gasperini aspetta l’inglese, e anche il ds del Manchester United, Jason Wilcox, sta spingendo in tutti i modi con l’entourage di Sancho affinchè il calciatore accetti la destinazione capitolina. La Roma aspetterà ancora qualche altro giorno, ma non andrà oltre mercoledì.

Ecco perchè l’arrivo di Dan Friedkin a Trigoria può coincidere con una svolta, in un senso o nell’altro, all’affare. Il presidente texano vuole vederci chiaro e cercare di risolvere questo impasse una volta per tutte.

Fonte: Corriere dello Sport