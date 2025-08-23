MASSARA: “Sancho? Non ci sono le condizioni per andare avanti. Con Pellegrini decisione condivisa, non vogliamo perderlo a zero”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Bologna. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico.
Parte un nuovo progetto, il pubblico reagisce bene.
“Come sempre il pubblico della Roma reagisce con passione ed entusiasmo, abbracciando la squadra e spingendola verso nuovi obiettivi. È bellissimo”.
Pellegrini dopo le parole di Gasperini? Il mercato degli attaccanti: ci sono novità su Sancho?
“I vincoli del Fair Play finanziario esistono per tutte le squadre, bisogna cercare equilibrio finanziario e questo in Serie A avviene regolarmente. Ma la Roma ha sempre voluto rinforzarsi investendo anche molto negli anni. Appena sono arrivato ho condiviso con Lorenzo e il suo agente che non avremmo prolungato il suo contratto, decisione condivisa insieme. Per questo, anche per non voler perdere il calciatore libero e per la sua volontà stiamo verificando se ci saranno opportunità per lui”.
C’è tempo?
“8 giorni ed eventualmente il mercato di gennaio. Se ci saranno le condizioni corrette per tutte le parti vedremo di valutarle e portarle avanti”.
Sancho?
“È un calciatore forte che è stato accostato a tante squadre italiane, al momento rimane una suggestione perché non mi pare ci siano le condizioni e le motivazioni per portare avanti questa trattativa”.
Serve un calciatore di esperienza per completare la squadra?
“Sappiamo di dover completare l’organico e lo faremo in linea con il progetto che vogliamo costruire. L’arrivo di Gasperini è anche in funzione di una costruzione di valore e competitività, il mister è straordinario e ha fatto delle cose indimenticabili nelle sue esperienze precedenti, confidiamo che possa farle a Roma con un percorso di ragazzi giovani”.
Il rapporto tra società e procuratori è diventato malato?
“Oggi gli agenti sono attori protagonisti, bisogna confrontarsi e mi sembra difficile modificare queste dinamiche. Con le modifiche regolamentari hanno peso specifico, a volte riescono a condizionare le trattative. È un rapporto che va coltivato sempre sapendo che gli interessi delle società sono prioritari sempre, ogni caso va valutato volta per volta”.
ce so voluti due mesi x capire che stancho non sarebbe arrivato….. complimenti
ce la fate a prendere un terzino, una punta ed un esterno?… come ve lo deve dire Gasperini???
massara ha fatto un bel lavoro al Milan perché Maldini gli diceva anche quando doveva legarsi le scarpe…poi flop in Francia e anche qui dimostra forse di non essere ancora un top. Speriamo dai
ma la colpa è sempre di chi crede alla fuffa dei giornali. de tutte se cavolate 2 cose so stare dette ufficialmente, pellegrini non rinnova e sancho suggestionee. in mezzo chili di giornali fiumi di parole km di pagine web di nulla cosmico. ecco l’ambiente romano, montagne fatte di nulla x fare soldi a scapito della società nostra
Se non lo avesse tirato fuori Gasp, non avresti mai saputo che con LP7 eravamo ai saluti, anche se era evidente
Ma è mai possibile che Massara non avesse altri nomi sul taccuino? Perdere cosi’ tanto tempo dietro ad uno che ti snobba mi sembra assurdo Questo suo modo di operare non mi convince
almeno chiaro e diretto,
questo lo apprezzo.
Di Sancho è chiaro da 2 settimane
un mese che nn compriamo per colpa de chi allora de sancho?!!! Dilettanti senza soldi
Un mese de che? E Bailey te lo sei scordato? Lascia perdere che si è fatto male subito.
Pellegrini per me è un ex giocatore della Roma, può marcire in tribuna.
Ma quindi niente Sancho ed allora? Che vogliamo rimanere con Baldanzi&Co, giusto er sincerarci che serve un TITOLARE? C’avete perso 1 mese dietro Sancho.
Maledettamente interessante nonché preoccupante questa intervista soprattutto per quel che riguarda i “fenomeni moderni” (procuratori)!!!
FORZA ROMA
Ogni anno e sento il DS della Roma nel prepartita e ti deprimi..
almeno chiedi scusa ai quei magnifico tifosi che solo al nome di Gasperini ti hanno dato fiducia ma risposta.
E tu arrivi all’inizio di campionato senza un sostituto del terzino sinistro, senza attaccante sinistro, con 3 centrocampisti contati..
Pessimo..
però , pensavo tiravate avanti sino a lultimo giorno, per dire che l operazione era impossibile per i costi .vedi di dare una accelerata perchè non si può ogni anno ,arrivare all ultimo giorno, perchè si rincorrono giocatori che non vogliono venire .mollateli subito
Forse qualcuno non ha ben capito come funziona il settlement aggrement, il fatto del bilancio è solo una delle condizioni, quella più limitante è il fatto che la voce spese della società non deve superare l’80% dei ricavi, con spese si intende cartellini e monte ingaggi.
Per questo siamo costretti a trattare su ogni milioncino perchè poi si resta bloccati per davvero e nemmeno i rinnovi si possono fare.
Qualcuno è troppo abituato a giocare a Fifa e pensa che il mercato reale sia uguale.
Basta con sta battuta della FIFA.
Siamo abituati a vedere DS bravi in altre squadre che li portano in Champions e noi mai nella Roma e ci siamo sinceramente rotti er ca..
Ma avendo Rensch bisognava proprio spendere tuttu quei soldi per Wesley quando per il gioco di Gasp era fondamentale l’attaccante sx???
Si tratta di prendere dirigenti capaci!!!
senza fare polemica anche massara come pinto e ghisolfi parla di “PROGETTO” ok! ma come e’ possibile che sto progetto cambi anno x anno si puo’ cambiare DS ma il “PROGETTO” deve essere quello tracciato. ma qui ogni anno si rincomincia da capo speriamo che questa volta si faccia le cose perbene FRS
Quello che temo è che Massara non ha un’alternativa a Sancho, forse non l’ha mai avuta.
Il suo raggio d’azione è piuttosto limitato.
non c’è l’ha cercano prestiti a destra e sinistra perché non ci sono i soldi situazione veramente grave il pubblico romanista non si merita questo
Bravo, complimenti, sei rimasto col cerino in mano.
Non ti presentare con un ragazzino o con uno scarsone, adesso
Deplorevole.
per me l errore è evidente. non compri wesley a 25 se ti mancano i soldi per l attaccante a sx. prima compri l’attaccante, pure a 35 un nene o rowe o chi je pare a loro, e poi spendi sul terzino i soldi che puoi. mo gasperini ha fatto con zappacosta e non può fare con uno di gamba a 10 mln? ennamo su.
Praticamente ha detto che Pellegrini è sul mercato da mesi. Sono stati bravi a mantenere il segreto e a far uscire la notizia solo adesso.
boh la cosa che mi lascia perplesso è che , possibile che non si è riusciti a trovare un giovane interessante con lo scouting? del tipo pescare un marquinhos, giovane forte e pagato poco .
già siamo corti a centrocampo ci proviamo di pellegrini senza sostituirlo?
siamo diventati come l’ Empoli e l’ udinese valorizzare i giocatori per poi venderli queste sono le direttive che la società ha dato al Ds e a Gasperini
Francamente non mi preoccuoccupa che non ci siano le condizioni per prenderlo, mi preoccupa che si sia pensato di prenderlo.
Mi piaceva pensare che i giornali non sapessero nulla e mentissero sulla volonta’ dell aroma di comprarlo, ora invece Massara conferma che la volonta’ ci fosse.
Fermo restando che giocatori bravi in giro ce ne sono pochi, io credo che si debbano costruire le basi del gruppo partendo da ragazzi seri, non degli scemi. Gli scemi devono restare lontano da Roma.
fine del mercato
quando si lavora con badget limitato bisogna lavorare anticipando tutti molto prima e a fari spenti e poi non spendere 50 milioni x 2 giocatori e non avere più 1 euro per completare una squadra che numericamente è corta
Da questo acquisto si capiranno le ambizioni della Roma le possibilità di lottare per la chempions e la valenza di tutta la campagna estiva ..punto . Serve un grande giocatore
Scusate ma questi fenomeni di Direttori sportivi ma dove sono????
Sancho non arriva me ne faccio una ragione e se i soldi sono pochi devi aspettare all ultimo per beccare qualche occasione….. 🤔…. Come faccio io con i saldi
O per voi era meglio vendere uno come Kone o Soule per poi avere i soldi per comprare qualche brocco e ben pubblicizzato???
Già son contento che i giocatori più forti sono rimasti e non come altre squadre che hanno venduto per poi comprare come il Milan….
