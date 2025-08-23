MASSARA: “Sancho? Non ci sono le condizioni per andare avanti. Con Pellegrini decisione condivisa, non vogliamo perderlo a zero”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Bologna. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

Parte un nuovo progetto, il pubblico reagisce bene.

“Come sempre il pubblico della Roma reagisce con passione ed entusiasmo, abbracciando la squadra e spingendola verso nuovi obiettivi. È bellissimo”.

Pellegrini dopo le parole di Gasperini? Il mercato degli attaccanti: ci sono novità su Sancho?

“I vincoli del Fair Play finanziario esistono per tutte le squadre, bisogna cercare equilibrio finanziario e questo in Serie A avviene regolarmente. Ma la Roma ha sempre voluto rinforzarsi investendo anche molto negli anni. Appena sono arrivato ho condiviso con Lorenzo e il suo agente che non avremmo prolungato il suo contratto, decisione condivisa insieme. Per questo, anche per non voler perdere il calciatore libero e per la sua volontà stiamo verificando se ci saranno opportunità per lui”.

C’è tempo?

“8 giorni ed eventualmente il mercato di gennaio. Se ci saranno le condizioni corrette per tutte le parti vedremo di valutarle e portarle avanti”.

Sancho?

“È un calciatore forte che è stato accostato a tante squadre italiane, al momento rimane una suggestione perché non mi pare ci siano le condizioni e le motivazioni per portare avanti questa trattativa”.

Serve un calciatore di esperienza per completare la squadra?

“Sappiamo di dover completare l’organico e lo faremo in linea con il progetto che vogliamo costruire. L’arrivo di Gasperini è anche in funzione di una costruzione di valore e competitività, il mister è straordinario e ha fatto delle cose indimenticabili nelle sue esperienze precedenti, confidiamo che possa farle a Roma con un percorso di ragazzi giovani”.

Il rapporto tra società e procuratori è diventato malato?

“Oggi gli agenti sono attori protagonisti, bisogna confrontarsi e mi sembra difficile modificare queste dinamiche. Con le modifiche regolamentari hanno peso specifico, a volte riescono a condizionare le trattative. È un rapporto che va coltivato sempre sapendo che gli interessi delle società sono prioritari sempre, ogni caso va valutato volta per volta”.