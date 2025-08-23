(LIVE!) ROMA-BOLOGNA: 1-0 (53′ Wesley)

Si ricomincia. Questa sera allo Stadio Olimpico, nuovamente colmo d’amore, la Roma di Gian Piero Gasperini dà inizio alla sua nuova stagione. Davanti avrà il Bologna di Vincenzo Italiano, squadra più rodata e piuttosto insidiosa.
Per i giallorossi, all’alba di una nuova rifondazione, sarà importante partire con il piede giusto e non ripetere gli errori fatti lo scorso anno. Servirà equilibrio, concentrazione massima e il supporto del pubblico per cominciare al meglio questa nuova stagione.
LA CRONACA DEL MATCH
SECONDO TEMPO
47′ – PALO BOLOGNA. Destro potentissimo di Castro da posizione decentratissima, la palla si stampa sulla traversa!
47′ – Occasione sprecata da Wesley che invece di servire Ferguson prova a tirare, calciando male a lato!
46′ – Si riparte: nessun cambio nella Roma. Nel Bologna dentro Vitik al posto di Casale.
PRIMO TEMPO
45′ – INTERVALLO: Roma e Bologna chiudono il primo tempo sullo zero a zero. Frazione dominata dai giallorossi, che colpiscono un palo con Cristante e sfiorano un paio di volte la rete con Ferguson, molto attivo. Gli emiliani non hanno mai spaventato Svilar, ma la gara resta in equilibrio.
45′ – Due minuti di recupero.
43′ – Castro ci prova dalla distanza, palla alta.
37′ – ROMA PERICOLOSA: Wesley si accentra e prova a calciare col sinistro, palla indirizzata sul secondo palo che sfila sul fondo.
30′ – CAMBIO BOLOGNA: dentro Castro, fuori Immobile.
30′ – Problema muscolare per Immobile, che esce dal campo accompagnato dal boato dell’Olimpico.
25′ – Cooling break per le due squadre.
23′ – PALO ROMA! Cristante di testa coglie il palo su cross da calcio piazzato di Soulè!
18′ – Ammonito Freuler che stende Konè, scappato via in percussione centrale.
16′ – OCCASIONE ROMA! Gran cross di Angelino a centro area sul quale si fionda Ferguson che di testa manda di pochissimo a lato!
11′ – OCCASIONE ROMA! Soulè pesca Ferguson libero al limite dell’area, l’irlandese calcia col destro ma Skorupski respinge in due tempi!
5′ – ROMA PERICOLOSA: Ferguson scappa via a sinistra al diretto avversario, entra in area e prova a calciare: conclusione centrale, blocca Skorupski.
5′ – Hermoso sta giocando sul centrodestra, con Mancini in mezzo e Ndicka a sinistra.
0′ – Fischia Zufferli, al via il campionato della Roma!
LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 19:55 – Questa la formazione ufficiale del Bologna: Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile.
Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: in difesa spazio a Hermoso, Wesley preferito a Rensch, in attacco Soulè ed El Shaarawy dietro a Ferguson. Partono dalla panchina El Aynaoui, Dybala e Dovbyk.
📋 La nostra formazione per Roma-Bologna 🐺#ASRoma
— AS Roma (@OfficialASRoma) August 23, 2025
Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma, appena annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy, Ferguson.
Ore 18:45 – Cancelli dello stadio Olimpico aperti da circa mezzora. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale. Siamo in attesa di conoscere le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma da sciogliere qualche piccolo rebus in ogni settore del campo.
ROMA-BOLOGNA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy, Ferguson. All. Gasperini.
A disposizione: Vasquez, Zelezny, Rensch, Ghilardi, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Dybala, El Aynaoui.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All. Italiano.
A disposizione: Pessina, Ravaglia, Vitik, Zortea, Ilic, Posch, Fabbian, Ferguson, Moro, Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Karlsson, Bernardeschi.
Arbitro: Zufferli. Assistenti: Mondin-Miniutti. IV Uomo: Marchetti. Var: Mazzoleni. Avar: Fabbri.
Daje Roma daje
Ma davvero pensiamo di arrivare tra le prime quattro con El Shaarawy titolare?
so 20 anni che non riesce a giocare da titolare in Serie A (ricordo che faceva panchina anche al Genoa), e noi ancora ci puntiamo?
Condivido la scelta di Wesley a 1000% …
Un po’ meno El Aynaoui in panca;
non schiererei mai Hermoso titolare (lento, poco fisico e in declino…meglio un giovane come Ghilardi).
Staremo a vedere
Forza Roma
una buona Roma. Peccato dover giocare in 10, perché El Shaarawy è come sempre inesistente
Daje.
Andiamo a vincere con i gol di Fergusson, Wesley, Cristante e del marocchino così mettiamo a tacere le vedove di Rios, Sancho e buffoni vari.
FORZA ROMA
magari fosse, ma ci credo poco.
Akatur va bene tutto ma Cristante basta dai..nn se po piu
Se dovesse giocare veramente Rensch sarebbe alquanto assurdo… partiamo dal presupposto che l’olandese ad oggi ha dimostrato di essere un celik per livello e quindi giocare al posto di Wesley pagato 25/30mln di euro dimostrerebbe l’errore di mercato fatto.
Se io pago quasi 30mln un giocatore e la prima di campionato già lo metto in panchina, non per Maicon, ma per rensch, è chiaro che c’è qualcosa che non va.
Ma che discorso è? Premesso che veramente sembrate delle galline isteriche, ne avete sempre una per ogni cosa, ma godetevi la partita quando c è e pensate ad altro il resto del tempo.
Ma in ogni caso, arriva da un campionato di un altro continente, si potrà andarci piano con l adattamento? Poi, sinceramente io le partite estive le ho viste e rensch ha giocato sempre bene.
Mi pare evidente che ci sia solo un bisogno indistinto di sfogarsi
Ma quale errore. È un ragazzo giovane, appena arrivato dal Brasile. Diamogli tempo cavolo.
Volete una squadra giovane ma pazienza 0.
magari fra un anno i fatti diranno che hai ragione
però per quel poco che abbiamo potuto vedere di Rensh le cose non sembrano proprio come le descrivi e ogni giudizio positivo o negativo mi sembra affrettato …anche per Wesly
Forza Roma
Maicon sta in pensione da un pezzo…
…e se Wesley iniziasse in panchina la prima di campionato io non ci vedrei niente di strano, solo un sano ambientamento
lorysan
sono daccordo con tutto quello che dici tranne una cosa:
vogliamo dare a questo ragazzo di 21 anni venuto da brasile, il tempo di ambientarsi?
viene da un calcio diverso, avrà sulle spalle il “peso” d’esser stato pagato 30 mln che sono un’enormità per noi.
aspettiamolo.
e aspettiamo gasperini che a Bergamo c’ha messo ANNI per creare quello che ha creato.
❤️🧡💛
ma dai, che negatività. Tra tante cose belle, si andato a evidenziare quella che non ti piace. Potrebbe essere pure che si perda, realisticamente: ma poi, rovinare anche l’attesa che è uno dei momenti più belli … perché farlo ? in più bisogna pensare che si vinca.
Ecco, hai visto, puoi stare tranquillo adesso.
Io sarei stato tranquillo pure se ci fosse stato Rensch, non è che mi agito se un giocatore ci mette un po’ ad ambientarsi, cosa che è successa pure a Falcao.
E se ho una buona alternativa che può dargli il tempo di integrarsi senza troppa ansia sono contento, non mi chiedo se c’è qualcosa che non va.
I problemi della Roma in questo momento sono altri, Wesley è un giocatore richiesto da Gasperini, su di lui non ho dubbi, altrimenti dovrei averli anche su Gasperini.
sono assurdi i tuoi commenti direi…come sempre d’altronde….
errore di mercato alla 1 giornata di campionato?
ridicolo il tuo commento Lory hai fatto già 1+1 e ti è uscito 2 complimenti
Daje Roma partiamo bene
Che balle tutte ste polemiche anche due ora dalla Prima! Mamma mia…io sono contentissimo e sto per andare in Tevere, finalmente …e frega nulla del mercato di chi è arrivato e chi non lo ha fatto…me siedo , ascolta la canzone e me la godo…!
E poi spero che la Roma giochi bene, all’attacco, che vinca…insomma, che me faccia divertì…
Daje Roma!
Anch’io💛♥️
👏🏻👏🏻👏🏻
Forza Roma 💛❤️
Sempre
finalmente si ricomincia. daje Roma mia!
daje magica Roma
Ce semo, se ricomincia. Nun sarà la Roma che avremmo voluto vede’ ar via ma, pur in attesa de artri acquisti (o prestiti …) de qualità (se spera …), mò tocca incomincia’ a fa’ sur serio.
Forza ragazzi, forza Mister Gasperini e soprattutto DAJE ROMA DAJEEEEEE 💪💪💪💛❤️💛❤️💛❤️
Certo che l’anomalia balza agli occhi. Non saprei come interpretare la cosa, anche perché wesley viene dal flamengo col campionato in corso.
Però diamogli tempo, é la prima giornata.
Chi gioca gioca
Nun vedevo l’ora
Dajeeeee
andiamo a vincere sta partita, forza ragazzi
senza paura.roma – bologna 3 a 0
Forza Roma, daje!
Premesso ciò, si potrebbe notare: a) che è, almeno ai nastri di partenza, uno scontro diretto, dove i punti possono pesare di più alla fine dei giochi: quindi, da vincere senza se e senza ma; b) che Lucumì a 28 milioni nun se l’è accattato nessuno; c) loro sono veramente un brutto cliente negli ultimi anni. (E partono avvantaggiati pure da un mercato razionale e completo). Una tendenza da sfatare immediatamente…
Seguono riti e gesti apotropaici: se ben utilizzati da un paio di milionate di tifosi (in più dei loro) servono eccome. Tanto più che siamo in credito con la fortuna.
FRS!
E pure quest’ anno cristante titolare inamovibile complimenti friedkin grande mercato
l’anno prossimo te lo facciamo fare a te il mercato, così vediamo se viene meglio
Formazioni ufficiali: sembrava che il sacrificato fosse Wesley in favore di Rensch invece è stato El Ayanoui per Cristante o El Shaarawy.
Calcio giocato finalmente, Daje SFR!!
ancora Cristante
basta
è una maledizione
non ce la faccio più
almeno El Shaarawy farà il suo naturale ruolo .
visto come siamo messi su mercato……curioso di vedere Wesley….peggio degli ultimi terzini negli anni passati non penso possa fare…e poi sicuramente ci sarà spazio x El AYNAOUI….dovbyk pure da fermo l’importante che la butti dentro e poi ovviamente Dybala una mezz’ora la può fare
e anche quest’anno campioni non ce ne sono
Forza Roma!
e mi raccomando, se dovesse andare male la colpa è di Cristante!
tifa ‘r city…
Buon campionato a tutti,ai tifosi di Roma e ai simpatizzanti di fuori Roma.
Dissi 2 settimane fa che ci saremmo presentati alla prima di campionato con Cristante e il Faraone, certificando il fallimento della campagna acquisti.
Ricoperto di insulti.
Volete aggiungere qualcosa adesso?
che palle
si, che sei come ‘e nuvole; se te levi dar caxxo esce fori ‘na bella giornata.
Le polemiche a dopo la partita o preferibilmente domani, lasciamoli giocare e vincere , poi vediamo se arriva qualcuno e nella pausa lo addestriamo
se durante Roma Barcellona 3 a 0, ci avessero detto che dopo alcuni anni la Roma avrebbe avuto questa rosa, avremmo spaccato Trigoria stile papà di Scamacca.
oggi invece sento parlare di lotta al campionato.
che roba
Daje Roma..,..Dajeeee.
Sempre Forza Roma!!
FORZA ROMA
P.S.
Certo che lo schieramento così come appare nell’immagine fa proprio caxare!!!
FORZA ROMA
Ancora Cristante titolare ok!
Sono curioso e in attesa…forza grande Roma ale
Dai ragazzi il mercato lascia qualche perplessità pero’ ancora si può aggiustare. L’importante è fare 3 punti stasera anche senza una grande prestazione, poi la quadra si trova strada facendo.
Basta Cristante e El Shaarawy come titolari cmq. Se vogliamo cambiare registro tocca cambiare certi intrerpeti.
FORZA ROMA
mi preoccupa che gioca immobile.
Finalmente si ricomincia. Daje Roma !!!
Anche quest’anno Cristante si avvia a fare le sue 50 partite stagionali 👏
e tu i 2000 commenti inutili della tua vita.
perché El aynaoui in panchina ? Ok se non lo vuoi adattare trequartista almeno mettilo al posto di cristante a centrocampo . e basta elsha dal primo minuto allora meglio baldanzi.con elsha e cristante titolari non si va lontano .
Lo dico anche qui: nel calcio odierno, soprattutto ad agosto, si gioca in 16. Ma in testa non vi entra…
Con Elsha e Cristante titolari abbiamo giocato ad una porta, meritavamo di chiudere il primo tempo 3-0.
Esatto, Giorgio. Specialmente con Gasperini. All’Atalanta faceva delle rotazioni frequentissime, specialmente sulla tre quarti e sulle fasce, tant’è che era quasi impossibile stabilire chi fossero i titolari e chi le riserve.
daje amore mio!
Il napoli s’è presentato ancora con Juan Jesus
a noi faceva schifo. questi invece lo fanno giocare ogni tanto e ci vincono pure gli scudetti. magari impariamo
la differenza li la fa la panchina….
Ferguson è completamente un’altra cosa da Dovbyk
Lo si è capito al minuto 2 quando ha dato quella spallata al difensore, Dovbyk invece ha paura dei graffi.
Ferguson je pja ‘na pista a Dovbyk.
beh, tra Ferguson e L’ ucraino c’e’ un mondo di differenza
s’è’ visto
Finalmente un centravanti che sa stoppare, fare sponde, dribblare, e speriamo pure segnare.
Comunque ci sarebbero 2 gol di scarto a favore nostro. Stiamo dominando !
Al momento del cooling break alla Roma e’ mancato solo un po’ di fortuna per essere in vantaggio.
Ma questa è una storia vecchia.
immobile aveva appuntamento con un tram.
Gasperini dentro Paoletto
Quanti lanci sbagliati… piedi pesanti a centrocampo
primo tempo andato
ora Gasp metti ARTEM e Paulo almeno giochiamo in 11
Basta co sto scempio
Ma tirare da fuori??
Manca un centrocampista dinamico e un esterno d’attacco.
Elsha ce la mette tutta ma è vecchietto, e a centrocampo oltre al marocchino, che spero di vederlo nella ripresa, ne serve un altro.
Pisilli secondo me non ci azzecca nulla con il calcio di Gasperini
Ottima Roma, che meritava il vantaggio. Si può migliorare sull’esterno sinistro alto, Elsha non mi sembra che possa essere il titolare e capisco il perché Gasp chiede un giocatore con le caratteristiche di Sancho, la seconda è che Wesley mi sembra “arriffone”, il campo fa “schifo” ma tecnicamente da un Brasiliano mi aspettavo di più. Speriamo di vincere perché….ce lo meritiamo.
Grande Cristante tanta legna
manca il guizzo davanti………forza ragazzi…vai a vedere che ci pensa Dybala…..
Per mezz’ora la Roma non è dispiaciuta con Ferguson che sembra avere un piglio diverso da Dovbik. Però El Shaarawy non salta mai l’uomo e oggi pure Soulè si è incartato spesso. Con un paio di innesti azzeccati la squadra sarebbe valida, ma Massara ultimamente sembra un tantino confuso.
bene 20/25 minuti …ma pressare così…x 90 è impossibile peccato potevamo.sbloccarla…e cmq ha ragione Gasp servono giocatori devo dire nota stonata …Wesley….non può essere questo
Un buon primo tempo della Roma ma siamo ancora 0-0; è mancato il gol. La corsia di destra non è stata incisiva come poteva. Ferguson era partito bene ma poi si è spento. Speriamo nel secondo tempo.
Ottimo primo tempo, Ferguson ha un’intensità incredibile.
Kone giganteggia come solito e bene anche Wesley, soprattutto gli ultimi 20 minuti.
Invece male El Shaarawy, bravo ragazzo ma non è uno che quando punta uccide l’avversario.
Ogni tanto fa qualche gol ma non incute timore
Il comitato sport e salute SI DEVE VERGOGNARE. IL TERRENO DELL’OLIMPICO FA SCHIFO, È INDEGNO. E poi ci si chiede a cosa serva il nuovo stadio….ad avere un terreno di gioco decente.
Oltre che brutto anche pericoloso per i giocatori.
Sono allo stadio…altro spirito, voglia di vincere. Quel che sarà lo vedremo ma la mano di Gasperini si vede eccome
mi spiace…però per me el sha è al capolinea, impegno tanto come hermoso ma sono dei buoni panchinari..ferguson tanta robba, wesley io nn capisco che giocatore possa essere boh…
Cristante generoso si ma avrà una percentuale di passaggio riusciti del 15%, ha lanciato in contropiede il Bologna, uno scarparo vero, Hermoso va a due all’ora, Elsha titolare con tutta la stima non si può vedere, Soule troppo timido, Ferguson ottima prova finora, Wesley motorino ma ancora deve capire dove è finito, Roma incompleta ma gagliarda. Vediamo di vincerla con i cambi, magari anche solo per la freschezza che possono mettere. Dentro EA, Dybala se ci sei batti un colpo.
Ferguson molto bene, ma per il sottoscritto non è certo una sorpresa, anzi può fare molto meglio di così perché nell’occasione del tiro in porta parato da Skorupski doveva buttarla dentro.
Viste alcune cose belle nel primo tempo: intensità, dopo una fase di carburazione, Konè, Ferguson…Wesley corre veloce ma “anticipa” troppo il passaggio in uscita difensiva e rende intercettabile l’azione. Ndicka ce la mette tutta, ma con questo modulo è chiamato a innescare la transizione e si vede che il pallone gli scotta tra i piedi. Hermoso tenta di fare…l’Hummels: idea giusta ma nei rientri mette sempre i brividi.
Negli ultimi 15′ ci hanno preso le misure e hanno conquistato troppe seconde palle.
Bisogna metterla dentro…e poi asfissiarli (che si creeranno pure gli spazi per Soulè e Wesley…se rimarranno in campo).
Daje!
Bella Roma!
Unico appunto: lo 0-0…..
Feguson sorprendente.
Kone 2 spanne su tutti i 22 in campo!
Si è vista una certa audacia che fa ben sperare.
Sottotono Soule’, ma il cross del palo di Cristante lo ha fatto lui…
Arbitro imbarazzante sull’ammonizione non data per fallo su Soule’!
Svilar s.v. ………..
Loro dopo l’uscita di ignobile erano gli 11 titolari della passata stagione col medesimo allenatore e vincitori della Tim Cup….!!!
Non so cosa aspettarmi dal punto di vista fisico nella ripresa.
Speriamo di prendere quello che finora meritavamo.
Daje Roma mia bbbella
FORZA ROMA
P.S.
Angeliño poco preciso sui cross!
E da lui non me lo aspetto!
Bisogna “aiutare” Feguson, perché il ragazzo c’è, eccome!
FORZA ROMA
dopo 20 minuti siamo spariiti ….Angelino e Elsha fanno solo danni soule non punta mai la porta…. Wesley ed Hermoso male
Gioco spumeggiante si vede la mano del tecnico.Bisogna comprargli gli esterni perché il suo gioco si sviluppa tutto sugli esterni.Oggi Soule non sta brillando mentre il Faraone sta spingendo e tutte le migliori occasioni per Ferguson sono scaturite da questa fascia.Massara compra 2 esterni forti e vedrai che la palla entra.
I commenti di Dazn sono vergognosi
Speriamo di sbloccarla nella ripresa, magari con l’ingresso in campo di Dybala ed El Aynoui. Gli stiamo facendo una capoccia come un dindarolo ma come al solito ci si è messo di mezzo un palo. Ormai siamo abbonati ai legni delle porte.
Aho ‘sto campo pare bono pe’ cortivacce er riso! Vedemo ar secondo tempo si se riesce a fa’ er gol che la sblocca. Me auguro che li cambi influiscano e che passano in vantaggio perché lo meritiamo.
DAJE ROMA DAJEEEEEE 💪💛❤️
