(LIVE!) ROMA-BOLOGNA: 1-0 (53′ Wesley)

Si ricomincia. Questa sera allo Stadio Olimpico, nuovamente colmo d’amore, la Roma di Gian Piero Gasperini dà inizio alla sua nuova stagione. Davanti avrà il Bologna di Vincenzo Italiano, squadra più rodata e piuttosto insidiosa.

Per i giallorossi, all’alba di una nuova rifondazione, sarà importante partire con il piede giusto e non ripetere gli errori fatti lo scorso anno. Servirà equilibrio, concentrazione massima e il supporto del pubblico per cominciare al meglio questa nuova stagione.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

47′ – PALO BOLOGNA. Destro potentissimo di Castro da posizione decentratissima, la palla si stampa sulla traversa!

47′ – Occasione sprecata da Wesley che invece di servire Ferguson prova a tirare, calciando male a lato!

46′ – Si riparte: nessun cambio nella Roma. Nel Bologna dentro Vitik al posto di Casale.

PRIMO TEMPO

45′ – INTERVALLO: Roma e Bologna chiudono il primo tempo sullo zero a zero. Frazione dominata dai giallorossi, che colpiscono un palo con Cristante e sfiorano un paio di volte la rete con Ferguson, molto attivo. Gli emiliani non hanno mai spaventato Svilar, ma la gara resta in equilibrio.

45′ – Due minuti di recupero.

43′ – Castro ci prova dalla distanza, palla alta.

37′ – ROMA PERICOLOSA: Wesley si accentra e prova a calciare col sinistro, palla indirizzata sul secondo palo che sfila sul fondo.

30′ – CAMBIO BOLOGNA: dentro Castro, fuori Immobile.

30′ – Problema muscolare per Immobile, che esce dal campo accompagnato dal boato dell’Olimpico.

25′ – Cooling break per le due squadre.

23′ – PALO ROMA! Cristante di testa coglie il palo su cross da calcio piazzato di Soulè!

18′ – Ammonito Freuler che stende Konè, scappato via in percussione centrale.

16′ – OCCASIONE ROMA! Gran cross di Angelino a centro area sul quale si fionda Ferguson che di testa manda di pochissimo a lato!

11′ – OCCASIONE ROMA! Soulè pesca Ferguson libero al limite dell’area, l’irlandese calcia col destro ma Skorupski respinge in due tempi!

5′ – ROMA PERICOLOSA: Ferguson scappa via a sinistra al diretto avversario, entra in area e prova a calciare: conclusione centrale, blocca Skorupski.

5′ – Hermoso sta giocando sul centrodestra, con Mancini in mezzo e Ndicka a sinistra.

0′ – Fischia Zufferli, al via il campionato della Roma!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:55 – Questa la formazione ufficiale del Bologna: Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile.

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: in difesa spazio a Hermoso, Wesley preferito a Rensch, in attacco Soulè ed El Shaarawy dietro a Ferguson. Partono dalla panchina El Aynaoui, Dybala e Dovbyk.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma, appena annunciata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy, Ferguson.

Ore 18:45 – Cancelli dello stadio Olimpico aperti da circa mezzora. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale. Siamo in attesa di conoscere le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma da sciogliere qualche piccolo rebus in ogni settore del campo.

ROMA-BOLOGNA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy, Ferguson. All. Gasperini.

A disposizione: Vasquez, Zelezny, Rensch, Ghilardi, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Dybala, El Aynaoui.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Casale, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile. All. Italiano.

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Vitik, Zortea, Ilic, Posch, Fabbian, Ferguson, Moro, Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Karlsson, Bernardeschi.

Arbitro: Zufferli. Assistenti: Mondin-Miniutti. IV Uomo: Marchetti. Var: Mazzoleni. Avar: Fabbri.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini