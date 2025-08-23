SERIE A: il Milan di Allegri stecca all’esordio, la Cremonese vince tra i fischi di San Siro. Ok il Napoli

Parte male il campionato del nuovo Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri, infatti, cadono 1-2 contro la neopromossa Cremonese. La sblocca proprio la squadra di Nicola al 28′ con Baschirotto.
Il Milan torna in partita allo scadere del primo tempo con il colpo di testa di Pavlovic, ma la Cremonese sorpassa di nuovo i padroni di casa al 61′ con la rete di Bonazzoli. La squadra di Nicola trova la prima storica vittoria a San Siro, che fischia sonoramente i rossoneri.
Bene invece il Napoli che supera 2 a 0 il Sassuolo nel match delle 18:30 grazie ai gol di Mc Tominay e De Bruyne. Pareggiano zero a zero Genoa e Lecce.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Mò vedi se er Bilan non dovrà, a un certo punto, chiamare Ranieri 😅😂🤣
Direi Nicola, grandissimo e sottostimato allenatore, ilr. Wolf della serie A.
menomale che non abbiamo pareggiato col bologna come sperava qualcuno, si deve sempre puntare a vincere, e infatti già siamo a +2 col Milan che ha steccato con una neopromossa.
ps: menomale che non abbiamo preso lucumi😉
Ndika vale tre lukumi ma c’erano tifosi che avrebbero fatto lo scambio
Veramente siamo a +3 sul bilan.
alla prima sconfitta FISCHI A SAN SIRO.
Sciacquatevi tutti la bocca con l’aceto quando parlate di AMBIENTE A ROMA.
❤️🧡💛
Leggi le dichiarazioni del padre di El Aynaoui di ieri e poi ne riparliamo.
L’ ambiente a Roma viene appestato da radio e giornali.
A Milano ,i giornalisti , gli opinionisti e gli ex giocatori , fanno sempre i pompieri della squadra e della società, se avessero fatto i professionisti e meno i tifosi stile Crudeli, forse il Milan del prestanome cinese sarebbe stato radiato.
Oggi era più importante vincere che giocare bene, perché per vedere il gioco “Gasperiniano” ci vorrà molta pazienza,quella che manca a tutti gli haters che non vedono l’ora di sfogare la loro infelicità repressa contro ogni tesserato dell’ as Roma.
Il Milan che loro tanto osannavano per aver comprato i campioni perde in casa con la Cremonese.
La Roma ha vinto il Milan ha preso….un sabato sera da dimenticare per loro.
Comunque abbiamo vinto giocando bene 😃
Pensare che ancora due giorni fa leggevo di rimpianti per Allegri il minestraro, quello amabilmente definito “ca@asotto” da CR7.
Per carità, il campionato di tante squadre fino a fine settembre sarà ingiudicabile, ma io almeno posso dirlo, perché l’ho detto ripetutamente, che non avrei voluto vederlo nemmeno in cartolina.
Hai ragione, per altre quattro o cinque partite le squadre saranno incomplete e imballate. Ma i punti che il Milan perde oggi valgono come tutti gli altri, e a fine stagione potrebbero essere determinanti, come lo sono stati i punti persi dalla Roma a inizio campionato passato.
beh non sei solo…io ero per Cesc
…me farò andare bene Gasp
Meno male che è andato al milan😅
Grande Nicola, un signore a cui va il mio più sincero augurio di buon campionato. A tutti quelli che volevano Allegri al posto di Gasp…. ciaone!
ma dài… il fenomeno Allegri… il vincente, quello che più del 70% delle persone su questo sito volevano come allenatore della Roma, perde all’esordio in casa con la Cremonese…
che goduria… per caso se l’è tolta la giacchetta, stasera?
Lucumi 30 milioni?
Roba da pazzi!
E Kone l ‘ Imnenso 40 ……senza parole!
Se Kone diventa più freddo sottoporta passa direttamente a 80-100 milioni
Ed è già Leao dipendenza…
Lo scivolone ci sta tutto, d’altronde du settimane fa, hanno battuto il Liverpool eh !😀
Veramente il Liverpool lo avevano battuto molto prima mentre di recente avevano pareggiato col Leeds e presi 4 pallini dal Chelsea. Adesso è arrivata la neopromossa Cremonese a fargliene 2 a casa loro. 🤣🤣🤣
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.