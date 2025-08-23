FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 23 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 11:25 – Capello: “Alla Roma manca un attaccante di peso”
Fabio Capello, ex tecnico giallorosso, ha parlato anche della Roma a Sportweek: “La squadra ha già movimenti difensivi interessanti e un centrocampo che può crescere, ma lì davanti manca qualcosa di importante, un attaccante di peso. Non so se i colpi di Soulé e Dybala basteranno. Gasperini però saprà dare una nuova identità alla Roma, sarà una rivoluzione”. (Sportweek)
Ore 10:35 – Vieri: “Gasp la scommessa più intrigante”
“La scommessa più intrigante del campionato? Gasperini a Roma, e di conseguenza vedere cosa farà l’Atalanta senza di lui e con Juric. E’ stato bravo Ranieri a convincerlo, ma Gasp va accontentato sul mercato: lo sappiamo, pretende giustamente giocatori funzionali“. Lo ha detto Christian Vieri, ex attaccante di Juve e Inter, alla Gazzetta dello Sport.
Ore 9:30 – Spaccio di coca in Curva Sud: nuovi guai per due ultras
L’indagine sullo spaccio di cocaina all’Olimpico si allarga: dopo il provvedimento di aprile, il gip ha accolto le osservazioni del pm contestando cessioni di droga anche durante Roma-Brighton e Roma-Sassuolo. Al centro il “Gruppo Quadraro”, frangia nata dalle ceneri dei Fedayn, e in particolare Emanuele Salvati, che gestiva la piazza di spaccio nei bagni della Curva Sud. (Il Messaggero)
Ore 8:45 – Pisa-Roma, tra lunedì e martedì la scelta della seda
Novità sulla trasferta di Pisa del 30 agosto: ci saranno dei nuovi sopralluoghi all’Arena Garibaldi e tra lunedì e martedì ci sarà la comunicazione ufficiale. In alternativa si giocherà a Cagliari.
non ho parole per chi spaccia in Curva sud. Allo stadio si và per cantare, per tifare, per stare insieme agli altri tifosi. Il calcio deve essere solo passione, trasporto emotivo, non deve portare a drogarsi o a fare cose simili
L’importante è che questa feccia rimanga dietro le sbarre il più a lungo possibile.
