FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 23 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 11:25 – Capello: “Alla Roma manca un attaccante di peso”

Fabio Capello, ex tecnico giallorosso, ha parlato anche della Roma a Sportweek: “La squadra ha già movimenti difensivi interessanti e un centrocampo che può crescere, ma lì davanti manca qualcosa di importante, un attaccante di peso. Non so se i colpi di Soulé e Dybala basteranno. Gasperini però saprà dare una nuova identità alla Roma, sarà una rivoluzione”. (Sportweek)

Ore 10:35 – Vieri: “Gasp la scommessa più intrigante”

“La scommessa più intrigante del campionato? Gasperini a Roma, e di conseguenza vedere cosa farà l’Atalanta senza di lui e con Juric. E’ stato bravo Ranieri a convincerlo, ma Gasp va accontentato sul mercato: lo sappiamo, pretende giustamente giocatori funzionali“. Lo ha detto Christian Vieri, ex attaccante di Juve e Inter, alla Gazzetta dello Sport.

Ore 9:30 – Spaccio di coca in Curva Sud: nuovi guai per due ultras

L’indagine sullo spaccio di cocaina all’Olimpico si allarga: dopo il provvedimento di aprile, il gip ha accolto le osservazioni del pm contestando cessioni di droga anche durante Roma-Brighton e Roma-Sassuolo. Al centro il “Gruppo Quadraro”, frangia nata dalle ceneri dei Fedayn, e in particolare Emanuele Salvati, che gestiva la piazza di spaccio nei bagni della Curva Sud. (Il Messaggero)

Ore 8:45 – Pisa-Roma, tra lunedì e martedì la scelta della seda

Novità sulla trasferta di Pisa del 30 agosto: ci saranno dei nuovi sopralluoghi all’Arena Garibaldi e tra lunedì e martedì ci sarà la comunicazione ufficiale. In alternativa si giocherà a Cagliari.

IN AGGIORNAMENTO…