Calciomercato Roma, Massara ci prova per Tsimikas in prestito

Spunta un nuovo nome per rinforzare la fascia sinistra della Roma: si tratta di Kostas Tsimikas del Liverpool.

Secondo le informazioni in possesso di Gianluca Di Marzio, i giallorossi, a caccia di un vice Angeliño, hanno avviato i contatti con il club inglese per il prestito del classe 1996.

L’operazione non è facile, ma la Roma ci prova e all’inizio della prossima settimana si capirà meglio la fattibilità dell’affare.

  1. Caratteristiche diverse da Angelino, super approvato: il classico usato sicuro alla Kolarov. Prende Angelo e lo accompagna in panchina, senza troppi giri di parole.

