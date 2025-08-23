Calciomercato Roma, Massara ci prova per Tsimikas in prestito

Spunta un nuovo nome per rinforzare la fascia sinistra della Roma: si tratta di Kostas Tsimikas del Liverpool.
Secondo le informazioni in possesso di Gianluca Di Marzio, i giallorossi, a caccia di un vice Angeliño, hanno avviato i contatti con il club inglese per il prestito del classe 1996.
L’operazione non è facile, ma la Roma ci prova e all’inizio della prossima settimana si capirà meglio la fattibilità dell’affare.
Caratteristiche diverse da Angelino, super approvato: il classico usato sicuro alla Kolarov. Prende Angelo e lo accompagna in panchina, senza troppi giri di parole.
Magari fosse
Solo però se c’è almeno il diritto di riscatto. Altrimenti non lo prendiamo.
Ha 30 anni. Anche in prestito secco va benone.
saranno 20 milioni di prestito ….
Materiale da valorizzare per Gasp!
Sempre in emergenza….mai un po di lungimiranza.
Forza Roma
B
Ma non e adatto al gioco di Gasp, non e un terzino di grande corsa e povero tecnicamente
ce serve prima un attaccante puro “una macchina da goal”
Lo scrivo da molti mesi: uno come Delvecchio o Montella.
tanto non viene nemmeno questo
serve un killer davanti..siamo.troppo acerbi….
