LIVE! Calciomercato Roma, dalla Germania: il Bayern Monaco valuta l’acquisto di Sancho

ULTIMO AGGIORNAMENTO: ANCHE IL BAYERN SU SANCHO – Novità dell’ultima ora su Jadon Sancho arriva dalla Germania: secondo quanto riporta l’emittente tedesca di Sky Sports, il Bayern Monaco ha discusso internamente della possibilità di ingaggiare sia Jadon Sancho e che Rasmus Hojlund dal Manchester United.

DALL’INGHILTERRA: SOLO BESIKTAS E DORTMUND IN CORSA – Sembra sempre più improbabile vedere Jadon Sancho con la maglia della Roma in questo campionato. Dall’Inghilterra infatti arrivano notizie che vedono i giallorossi ormai tagliati fuori dalla corsa per l’inglese.

Come riporta Sky Sports infatti, gli ultimi club ancora interessati a Sancho sarebbero soltanto il Besiktas e il Borussia Dortmund, pronto a riabbracciare l’attaccante per la terza volta.

La Roma non sarebbe più in corsa dopo i tentativi, falliti, dei giorni scorsi. Massara dunque sarebbe alla ricerca di un altro esterno da regalare a Gasperini nell’ultima settimana di mercato che rimane.

Fonte: Sky Sports