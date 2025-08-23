LIVE! Calciomercato Roma, dalla Germania: il Bayern Monaco valuta l’acquisto di Sancho

ULTIMO AGGIORNAMENTO: ANCHE IL BAYERN SU SANCHO – Novità dell’ultima ora su Jadon Sancho arriva dalla Germania: secondo quanto riporta l’emittente tedesca di Sky Sports, il Bayern Monaco ha discusso internamente della possibilità di ingaggiare sia Jadon Sancho e che Rasmus Hojlund dal Manchester United.

DALL’INGHILTERRA: SOLO BESIKTAS E DORTMUND IN CORSA – Sembra sempre più improbabile vedere Jadon Sancho con la maglia della Roma in questo campionato. Dall’Inghilterra infatti arrivano notizie che vedono i giallorossi ormai tagliati fuori dalla corsa per l’inglese.

Come riporta Sky Sports infatti, gli ultimi club ancora interessati a Sancho sarebbero soltanto il Besiktas e il Borussia Dortmund, pronto a riabbracciare l’attaccante per la terza volta.

La Roma non sarebbe più in corsa dopo i tentativi, falliti, dei giorni scorsi. Massara dunque sarebbe alla ricerca di un altro esterno da regalare a Gasperini nell’ultima settimana di mercato che rimane.

Fonte: Sky Sports

  2. Da questo acquisto dipende tutta la bontà della campagna acquisti ..questa notizia ammesso che sia attendibile è L ultima di una settimana devastante .va comprato qualcuno che fa la davvero la differenza altronche elmas che è solo un buon duttile giocatore ..

  4. io penso che sancho sarebbe stato ingaggiato solo se fosse uscito Kone oppure uno dei top stipendi ! Non essendosi verificata questa possibilità sancho non è acquistabile. Si arriverà ad una soluzione gli ultimi due giorni di mercato

    • Sì, appunto.
      Tutto il resto sono “fonti” che non capiscono o fanno finta di non capire questo unico punto. Che poi è quello di una cessione “pesante”: non necessariamente Konè, perchè andava molto meglio Pellegrini, sotto ogni punto di vista…

  6. Tempo buttato dietro ar Sancho panza con il risultato che dopo settimane t’ha mancato liscio.
    Ci sta che si fa un tentativo per convincere il giocatore e questo è sufficiente ma no che lo devi pregare di venire a giocare.
    Sanchi dopo la prima reticenza che non dava spiragli doveva essere mollato.
    Il club nin ha intenzione di tenerlo visto il costo ed io basso rendimento quindi il prezzo del cartellino non era un problema, ma se il giocatore fa il superiore lo devi semplicemente mollare al suo destino che non sarà con la Roma.
    Adesso voglio vedere chi andremo a prendere dopo aver perso tutto sto tempo co sto montato.

    • Non è montato Sancho. È la Roma che non è una realtà per i giocatori che contano. Brutto a dirsi ma l’evidenza è questa. Bailey è facile all’infortunio e non è affidabile anche se quando gioca dà il suo. Siamo alle solite, come Dybala. Se questi giocatori non avessero avuto problemi fisici, non sarebbero mai venuti a Roma. È quasi stato sempre così, perché dovrebbe cambiare ora? A peggiorare il tutto c’è il FpF che non riesco più a capire se è usato anche come una scusa per non spendere. Con Konè c’è andata di lusso ma se la Roma il prossimo anno non si rinforza veramente ce lo scordiamo. Ci sarà sicuramente qualche scusa per aggirare i tifosi che con fede sostengono sempre di più una società che da sempre di meno. Sono loro i veri baluardi della Roma. Io mi godo questa stagione a prescindere dai risultati e aspetto la verità il prossimo anno. Nel frattempo forza Roma magnamose sti tortellini

  11. e comunque sancho scorrettissimo,e noi ancora appresso a questo che è un’ esubero del Manchester ed è quasi 2 anni che è mezzo sparito. senza parole.

  12. Basta o no??. Da giorni una telenovela che riguarda un calciatore in declino dal punto di vista tecnico e che inoltre non vuole la Roma… Voltiamo pagina e Forza Roma 💛❤️

  14. alleluia ! l’abbiamo scampata alla grande ….giocatore mentalmente out …. si è fatto anche una grave forma di esaurimento, messo fuori squadra per tempo indeterminato

    • Cercasi giocatori in prestito o con diritto di riscatto. Accettiamo anche giovani infortunati purchè recuperabili. Contattare Massara ore pasti, offresi massima disponibilità Hai visto mai che funzioni?😄

  17. massara prendi subito mituakdze spero di non avere sbagliato il nome giocatore forte e segna pure MUOVITI e costa meno di sancho non fare come con il difensore polacco stai ancora a combattere sulla rivendita stavi riuscendo a vendere Kone ora rifatti della cavolata che stavi facendo

  19. Spero vivamente che la Roma stia pensando già da tempo ad altre soluzioni. Sancho vuole una barca di soldi e se può giocare la Champions anche meglio. La Roma non può accontentare nemmeno una di queste condizioni, quindi è chiaro che da noi non verrebbe mai.

  20. Si certo Massara in cerca di un altro esterno…..a fine mercato. In corsaper il ruolo sta valutando il forte CERINO, fa faville e costa poco, al posto di Ziolkowky invece il famoso CERINOWSKY rigorosamente in prestito ma oneroso a ben 200 euro, si discuton i dettagli Massara ne ha offerti 150, trattativa bloccata. “Ma ndo’ vai se la grana non ce l’hai……”

  21. ok ma purtroppo chi prendi ora.
    ormai è tardi gli altri obbiettivi si li sono presi tutti, poi se devo prendere pippe come Fabio silva o giocatori con la cartella clinica lunghissima (abbiamo già dato con bailey) meglio non prendere nessuno.
    forse qualche prestito finale a fine mercato magari garnacho.

  23. Pericolo scampato a mio parere,Sancho è un rischio enorme se non si riprenderà rappresenterà una zavorra da 6/7 mln netti l’anno.
    Un rischio e un lusso che oggi.non possiamo permetterci.

    • Per Nusa non bastano 50 mln.. E se avessero potuto, ci sarebbero già andati..

      Zhegrova e l’ennesima ala destra di piede mancino che gioca nella stessa identica posizione di Soule e Dybala..

      E proprio come loro due, se lo metti a sinistra perde tutto il dribbling che ha quando gioca a destra..

      Il Nome Zhegrova accantonatelo.. Per quanto possa essere bravo è l’unica posizione dove siamo veramente coperti..

      Forza Roma

  29. mercato Imbarazzante. adesso prendimi un centrocampista un terzino e un difensore, e Gasperini e il suo calcio deve stare muto per un anno 352 e basta.

  32. centrocampisti veloci e forti fisicamente
    ci vuole tanto a capirlo?
    comprassero 3/4 centrocampisti.
    tolto Konè non ne abbiamo uno valido

  34. Fosse vero…tempo sprecato…con i vari Elmas o Embolo…non fai nessu passo davvero in avanti…al momento parere personale…campagna acquisti da 6…o anche meno…si poteva fare meglio? penso sicuramente di sì…aspettiamo la partita di stasera e l ultima settimana di calciomercato. Forza Roma Forza Gasperini…unico acquisto azzecato.

    • Campagna acquisti per me da 5, e sono pure generoso. Portieri a parte hai preso:
      – un centrocampista che sembra buono a fronte di 2 lasciati andare, tra l’altro paredes, non l’ultimo delle schiappe, non l’hai sostituito. E in mediana siamo cortissimi.
      – un centravanti che viene da una stagione intera da infortunato, per il quale, se vuoi riscattarlo, devi cacciare 40 milioni. Quanti gol deve fare per esser riscattato a 40?
      – un difensore giovane su cui lavorare. Ma in difesa ne hai persi due e sei corto. Tra l’altro ci sarà la coppa d’Africa, e assisteremo per l’ennesimo anno, agli adattamenti dei laterali dx a centrali
      – un esterno alto più destro che sinistro, che al primo allenamento si è già scassato
      – un terzino brasiliano che ti è costato un occhio della testa, quasi 30 cucuzze, che in precampionato non ha azzeccato un cross e che, a fronte della spesa (futura) presumibilmente partirà dalla panchina.
      Vi prego, datemi una sola ragione per essere ottimista, a parte Gasp. Che a Bergamo aveva una rosa di 30 corridori. Qui siamo rimasti in 20 per 3 competizioni.
      Forza Roma

    • Assolutamente d accordo Caesar….mi aspettavo molto molto di più dalla coppia Massara Ranieri…ero veramente felice del duo insieme al.mister….ma l’unico acquisto di cui sono orgoglioso in chiave futura è il difensore ex Verona Ghilardi….spero di essere smentito e che il mister trasformi tutto in oro….p.s. ma il difensore polacco si è perso ler Roma???

  36. Meglio ,non bisogna esporsi economicamente in questo modo ,del resto Gasperini ha sempre lavorato con Perfetti sconosciuti ,lo facesse anche ora

  37. sancho o no, più di un mese e nn riesci a prende un difensore, uno a sx che si giochi il posto con Angelino, e un cc…mercato fatto malissimo al momento…

    • Questa è una bella.domanda….io spero ovviamente di sì…vedremo quando finirà questa sessione di mercato….

  39. Perse 2 settimane dietro ad una persona che ha rifiutato la destinazione da subito!!!!!Questo grave errore spero non venga pagato in seguito.Ora chi prendi?Con una sola settimana mancante alla fine del mercato si può fare poco.Devo dire che Massara mi piace molto ma questa volta mi ha deluso.

  40. Il profilo migliore era Raspadori, sano, bravo tecnicamente e italiano, con 25 te lo portavi a casa e poteva all’ occorrenza giocare anche da centravanti o da seconda punta oltre che da esterno

    • Eh si, Raspadori si che dava quel cambio passo, quel calciatore veloce capace di partire in velocità..

      Per me era un altro che non aggiungeva assolutamente nulla..

      Fa tanti ruoli perché in realtà non ne ha uno..

      Forza Roma

  41. Sancho è stato usato per distrarre il tifoso dal fatto che abbiamo fatto un mercato indecente così avranno la scusa che ci hanno provato a prendere un Top.Mercato già chiuso col Jamaicano.Mettiamoci l anima in pace anche quest’ anno costruiamo l anno prossimo

    • Eh si.. Openda è proprio la classica Ala..

      Ed il Lipsia dopo aver venduto Sesko e aver fatto una montagna di soldi te lo sta proprio per dare..

      Specialmente dopo ieri che la tifoseria sarà felicissima dopo aver preso 6 goal dal Bayern..

      Questo è meno credibile di Nusa..

      Forza Roma

  42. Proverei a strappare Skhjelderup al Benfica, ma l’impressione è che senza cessioni mancano argomenti e ben che vada andremo su un esubero Last minute.
    Manca comunque un terzino sx alternativo ad Angelino

  43. Io avrei preso (è un semplice punto di vista personale) in prestito secco Claudio Echeverri senza farsi troppe pippe mentali, così almeno per quest’anno, avremmo coperto quel ruolo. E sempre dal mio punto di vista, Sancho non lo avrei neanche cercato vista la zero voglia di venire a Roma.
    Mamma mia quanto tempo perso…mah…
    Concludo dicendo che giustamente noi tutti facciamo ragionamenti su quanto passa il convento dei giornalisti, ma chissà quale è la verità su tutta la faccenda?

  44. meglio un ELMAS motivato e contento di passare alla Roma che un Sancio demotivato e schifato che dice sempre NO !!
    dajeee

  45. Sancho…non sai che ti sei perso……chi non ci Ama 💛❤️ non ci Merita !!!! Andiamo Avanti e Sempre Forza Roma !!!! 💛❤️

  46. Massara
    prendi Kevin dello Shakhtar
    Giovane con ampio margine di crescita,
    Brasiliano e fa pure goal
    Questo sarebbe un prospetto sul quale investire.
    Lassa perde sancho panza
    Daje

