LIVE! Calciomercato Roma, dalla Germania: il Bayern Monaco valuta l’acquisto di Sancho

ULTIMO AGGIORNAMENTO: ANCHE IL BAYERN SU SANCHO – Novità dell’ultima ora su Jadon Sancho arriva dalla Germania: secondo quanto riporta l’emittente tedesca di Sky Sports, il Bayern Monaco ha discusso internamente della possibilità di ingaggiare sia Jadon Sancho e che Rasmus Hojlund dal Manchester United.
DALL’INGHILTERRA: SOLO BESIKTAS E DORTMUND IN CORSA – Sembra sempre più improbabile vedere Jadon Sancho con la maglia della Roma in questo campionato. Dall’Inghilterra infatti arrivano notizie che vedono i giallorossi ormai tagliati fuori dalla corsa per l’inglese.
Come riporta Sky Sports infatti, gli ultimi club ancora interessati a Sancho sarebbero soltanto il Besiktas e il Borussia Dortmund, pronto a riabbracciare l’attaccante per la terza volta.
La Roma non sarebbe più in corsa dopo i tentativi, falliti, dei giorni scorsi. Massara dunque sarebbe alla ricerca di un altro esterno da regalare a Gasperini nell’ultima settimana di mercato che rimane.
Fonte: Sky Sports
ben venga un’altro esterno
Dipende.
Chi sarà!?
Non credete a maghi e fattucchiere che poi ci restate male.
Serve qualità.
Qualità e velocità…e non in un solo (nuovo) giocatore
@Ilario, concordo.
però almeno finisce questa telenovela Sancho.
Non c’è nulla da fare per molto tempo ancora saremo una buona ma medio piccola società. Che delusione.
Da questo acquisto dipende tutta la bontà della campagna acquisti ..questa notizia ammesso che sia attendibile è L ultima di una settimana devastante .va comprato qualcuno che fa la davvero la differenza altronche elmas che è solo un buon duttile giocatore ..
Ce ne faremo una ragione.
io penso che sancho sarebbe stato ingaggiato solo se fosse uscito Kone oppure uno dei top stipendi ! Non essendosi verificata questa possibilità sancho non è acquistabile. Si arriverà ad una soluzione gli ultimi due giorni di mercato
Sì, appunto.
Tutto il resto sono “fonti” che non capiscono o fanno finta di non capire questo unico punto. Che poi è quello di una cessione “pesante”: non necessariamente Konè, perchè andava molto meglio Pellegrini, sotto ogni punto di vista…
E meno male. Fine della telenovela incubo. Questo era Rios 2 la vendetta. Forza Roma solo e sempre.
Tempo buttato dietro ar Sancho panza con il risultato che dopo settimane t’ha mancato liscio.
Ci sta che si fa un tentativo per convincere il giocatore e questo è sufficiente ma no che lo devi pregare di venire a giocare.
Sanchi dopo la prima reticenza che non dava spiragli doveva essere mollato.
Il club nin ha intenzione di tenerlo visto il costo ed io basso rendimento quindi il prezzo del cartellino non era un problema, ma se il giocatore fa il superiore lo devi semplicemente mollare al suo destino che non sarà con la Roma.
Adesso voglio vedere chi andremo a prendere dopo aver perso tutto sto tempo co sto montato.
hai ragione gladio questo più che sancho e” panza
Non è montato Sancho. È la Roma che non è una realtà per i giocatori che contano. Brutto a dirsi ma l’evidenza è questa. Bailey è facile all’infortunio e non è affidabile anche se quando gioca dà il suo. Siamo alle solite, come Dybala. Se questi giocatori non avessero avuto problemi fisici, non sarebbero mai venuti a Roma. È quasi stato sempre così, perché dovrebbe cambiare ora? A peggiorare il tutto c’è il FpF che non riesco più a capire se è usato anche come una scusa per non spendere. Con Konè c’è andata di lusso ma se la Roma il prossimo anno non si rinforza veramente ce lo scordiamo. Ci sarà sicuramente qualche scusa per aggirare i tifosi che con fede sostengono sempre di più una società che da sempre di meno. Sono loro i veri baluardi della Roma. Io mi godo questa stagione a prescindere dai risultati e aspetto la verità il prossimo anno. Nel frattempo forza Roma magnamose sti tortellini
Eeeeh vabbè se ne faremo una ragione
e comunque embolo no è lento nei primi passi in Italia non la prenderebbe mai.
…machissenestrafrega!!!
Amen
e comunque sancho scorrettissimo,e noi ancora appresso a questo che è un’ esubero del Manchester ed è quasi 2 anni che è mezzo sparito. senza parole.
Basta o no??. Da giorni una telenovela che riguarda un calciatore in declino dal punto di vista tecnico e che inoltre non vuole la Roma… Voltiamo pagina e Forza Roma 💛❤️
ci avete fatto una stagione di calciomercato con questo ..
alleluia ! l’abbiamo scampata alla grande ….giocatore mentalmente out …. si è fatto anche una grave forma di esaurimento, messo fuori squadra per tempo indeterminato
A questo punto buttarsi su fabio Silva o un esterno offensivo sinistro
Ok e quindi l’esterno sinistro in grado di saltare l’uomo?
Al massimo ne trova uno a buon mercata che salta i pasti.
Oh, alle brutte a Trigoria c’è sempre Bruno Conti…
Cercasi giocatori in prestito o con diritto di riscatto. Accettiamo anche giovani infortunati purchè recuperabili. Contattare Massara ore pasti, offresi massima disponibilità Hai visto mai che funzioni?😄
massara prendi subito mituakdze spero di non avere sbagliato il nome giocatore forte e segna pure MUOVITI e costa meno di sancho non fare come con il difensore polacco stai ancora a combattere sulla rivendita stavi riuscendo a vendere Kone ora rifatti della cavolata che stavi facendo
Ciao Sancho, eh? Ciao ! Ciao !
Stai ! Stai ! Stai, Sancho. Ciao ! Ciao ! (semi-cit.)
Spero vivamente che la Roma stia pensando già da tempo ad altre soluzioni. Sancho vuole una barca di soldi e se può giocare la Champions anche meglio. La Roma non può accontentare nemmeno una di queste condizioni, quindi è chiaro che da noi non verrebbe mai.
Si certo Massara in cerca di un altro esterno…..a fine mercato. In corsaper il ruolo sta valutando il forte CERINO, fa faville e costa poco, al posto di Ziolkowky invece il famoso CERINOWSKY rigorosamente in prestito ma oneroso a ben 200 euro, si discuton i dettagli Massara ne ha offerti 150, trattativa bloccata. “Ma ndo’ vai se la grana non ce l’hai……”
ok ma purtroppo chi prendi ora.
ormai è tardi gli altri obbiettivi si li sono presi tutti, poi se devo prendere pippe come Fabio silva o giocatori con la cartella clinica lunghissima (abbiamo già dato con bailey) meglio non prendere nessuno.
forse qualche prestito finale a fine mercato magari garnacho.
Avanti tutta su nusa.
giovane e promettente.
Si 55/60M solo il cartellino
Pericolo scampato a mio parere,Sancho è un rischio enorme se non si riprenderà rappresenterà una zavorra da 6/7 mln netti l’anno.
Un rischio e un lusso che oggi.non possiamo permetterci.
Se sei della Lazio è un rischio enorme. Zavorra Sancho alla Roma?
ottima notizia…sto sopravvalutato andasse altrove. Lui è tutto il contorno che si porta appresso!!!
La mia paura è che alla fine arrivi Chiesa. Un’altro rotto
Nusa o Zhegrova ottimi esterni forti e più giovani di Sancho !!!!
Per Nusa non bastano 50 mln.. E se avessero potuto, ci sarebbero già andati..
Zhegrova e l’ennesima ala destra di piede mancino che gioca nella stessa identica posizione di Soule e Dybala..
E proprio come loro due, se lo metti a sinistra perde tutto il dribbling che ha quando gioca a destra..
Il Nome Zhegrova accantonatelo.. Per quanto possa essere bravo è l’unica posizione dove siamo veramente coperti..
Forza Roma
ma Marcus Rashford si e’ accasato da qualche parte? Perche’ se e’ libero un pensierino c’è lo farei…
È del Barcellona da settimane.
Se non erro è andato in prestito con diritto di riscatto al Barcellona..
Forza Roma
ho il forte timore o che non arriva più nessuno oppure un giocatore di medio basso livello come elmas
mercato Imbarazzante. adesso prendimi un centrocampista un terzino e un difensore, e Gasperini e il suo calcio deve stare muto per un anno 352 e basta.
era ora che lo lascassero dove sta……
anvhe i sassi avevano capiro non avremmo preso Sancho, prrche’ perderci tanto tempo dietro..?
centrocampisti veloci e forti fisicamente
ci vuole tanto a capirlo?
comprassero 3/4 centrocampisti.
tolto Konè non ne abbiamo uno valido
Basta con questo individuo. Solo Campioni. Dicono che esistano altri attaccanti acquistabili.
Fosse vero…tempo sprecato…con i vari Elmas o Embolo…non fai nessu passo davvero in avanti…al momento parere personale…campagna acquisti da 6…o anche meno…si poteva fare meglio? penso sicuramente di sì…aspettiamo la partita di stasera e l ultima settimana di calciomercato. Forza Roma Forza Gasperini…unico acquisto azzecato.
Campagna acquisti per me da 5, e sono pure generoso. Portieri a parte hai preso:
– un centrocampista che sembra buono a fronte di 2 lasciati andare, tra l’altro paredes, non l’ultimo delle schiappe, non l’hai sostituito. E in mediana siamo cortissimi.
– un centravanti che viene da una stagione intera da infortunato, per il quale, se vuoi riscattarlo, devi cacciare 40 milioni. Quanti gol deve fare per esser riscattato a 40?
– un difensore giovane su cui lavorare. Ma in difesa ne hai persi due e sei corto. Tra l’altro ci sarà la coppa d’Africa, e assisteremo per l’ennesimo anno, agli adattamenti dei laterali dx a centrali
– un esterno alto più destro che sinistro, che al primo allenamento si è già scassato
– un terzino brasiliano che ti è costato un occhio della testa, quasi 30 cucuzze, che in precampionato non ha azzeccato un cross e che, a fronte della spesa (futura) presumibilmente partirà dalla panchina.
Vi prego, datemi una sola ragione per essere ottimista, a parte Gasp. Che a Bergamo aveva una rosa di 30 corridori. Qui siamo rimasti in 20 per 3 competizioni.
Forza Roma
Assolutamente d accordo Caesar….mi aspettavo molto molto di più dalla coppia Massara Ranieri…ero veramente felice del duo insieme al.mister….ma l’unico acquisto di cui sono orgoglioso in chiave futura è il difensore ex Verona Ghilardi….spero di essere smentito e che il mister trasformi tutto in oro….p.s. ma il difensore polacco si è perso ler Roma???
Ok basta con questo ma l’attaccante sinistro che nobilita tutto il mercato dov’è?
Meglio ,non bisogna esporsi economicamente in questo modo ,del resto Gasperini ha sempre lavorato con Perfetti sconosciuti ,lo facesse anche ora
sancho o no, più di un mese e nn riesci a prende un difensore, uno a sx che si giochi il posto con Angelino, e un cc…mercato fatto malissimo al momento…
Secondo voi, Gasperini sarà ancora allenatore della Roma a gennaio?
Questa è una bella.domanda….io spero ovviamente di sì…vedremo quando finirà questa sessione di mercato….
Perse 2 settimane dietro ad una persona che ha rifiutato la destinazione da subito!!!!!Questo grave errore spero non venga pagato in seguito.Ora chi prendi?Con una sola settimana mancante alla fine del mercato si può fare poco.Devo dire che Massara mi piace molto ma questa volta mi ha deluso.
Il profilo migliore era Raspadori, sano, bravo tecnicamente e italiano, con 25 te lo portavi a casa e poteva all’ occorrenza giocare anche da centravanti o da seconda punta oltre che da esterno
Eh si, Raspadori si che dava quel cambio passo, quel calciatore veloce capace di partire in velocità..
Per me era un altro che non aggiungeva assolutamente nulla..
Fa tanti ruoli perché in realtà non ne ha uno..
Forza Roma
Sancho è stato usato per distrarre il tifoso dal fatto che abbiamo fatto un mercato indecente così avranno la scusa che ci hanno provato a prendere un Top.Mercato già chiuso col Jamaicano.Mettiamoci l anima in pace anche quest’ anno costruiamo l anno prossimo
C’e un altro e più forte di lui che la ROMA deve provare a comprare e Openda del Lipsia.
Eh si.. Openda è proprio la classica Ala..
Ed il Lipsia dopo aver venduto Sesko e aver fatto una montagna di soldi te lo sta proprio per dare..
Specialmente dopo ieri che la tifoseria sarà felicissima dopo aver preso 6 goal dal Bayern..
Questo è meno credibile di Nusa..
Forza Roma
Proverei a strappare Skhjelderup al Benfica, ma l’impressione è che senza cessioni mancano argomenti e ben che vada andremo su un esubero Last minute.
Manca comunque un terzino sx alternativo ad Angelino
Io avrei preso (è un semplice punto di vista personale) in prestito secco Claudio Echeverri senza farsi troppe pippe mentali, così almeno per quest’anno, avremmo coperto quel ruolo. E sempre dal mio punto di vista, Sancho non lo avrei neanche cercato vista la zero voglia di venire a Roma.
Mamma mia quanto tempo perso…mah…
Concludo dicendo che giustamente noi tutti facciamo ragionamenti su quanto passa il convento dei giornalisti, ma chissà quale è la verità su tutta la faccenda?
meglio un ELMAS motivato e contento di passare alla Roma che un Sancio demotivato e schifato che dice sempre NO !!
dajeee
Sancho…non sai che ti sei perso……chi non ci Ama 💛❤️ non ci Merita !!!! Andiamo Avanti e Sempre Forza Roma !!!! 💛❤️
Massara
prendi Kevin dello Shakhtar
Giovane con ampio margine di crescita,
Brasiliano e fa pure goal
Questo sarebbe un prospetto sul quale investire.
Lassa perde sancho panza
Daje
ma quanno finisce sta storiella de Sancho? sta a diventa come Beautiful . BASTA
