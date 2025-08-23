Calciomercato Roma, retroscena Boniface: offerto in cambio di Dovbyk, no di Massara

Il Milan è pronto ad accogliere Victor Boniface, anche se resta da sciogliere il nodo delle visite mediche. Nel frattempo emerge un curioso retroscena sull’attaccante nigeriano che riguarda la Roma.
Stando a quanto riporta il sito Gazzetta.it, prima dell’intesa con i rossoneri il Bayer Leverkusen avrebbe provato a piazzarlo in giro per l’Europa, e tra i club contattati c’era anche quello di Massara e Gasperini.
I tedeschi avrebbero proposto uno scambio alla pari con Artem Dovbyk. La risposta di Trigoria, però, è stata un no secco, maturato dopo un’attenta valutazione dello storico infortuni del giocatore. Inoltre, l’eventuale arrivo di Boniface avrebbe bloccato l’operazione Bailey, visto che entrambi occupano lo slot da extracomunitari.
Fonte: Gazzetta.it
Che Dio ce ne scampi e liberi!! FRS!!!
vabbè…
in pratica per evitare di prendere uno fracico ne abbiamo preso uno peggio, che dopo 30 metri d’allenamento s’è strappato tutto…
❤️🧡💛
non lo conosco, dalla foto sembrerebbe un tantinello in sovrappeso….
.
altro giocatore rotto
non se ne parla nemmeno, x la carità
me tengo Dovbik tutta la vita……
e certo è mezzo fracico e c’è lo vogliono ammollare, come se a noi mancassero.
È mezzo fracico.. però bravo chiunque lo prelevò dal bodo glimmete
Con la fortuna e l’arguzia calcistica che ccontraddistingue ii nostri dirigenti Boniface sarà come minimo capocannoniere della serie A ….
Beh uno che s’è fatto per due volte il crociato potevamo prenderlo no, ce mancava!
Quindi su Boniface hanno valutato gli infortuni ibvece su Bailey tutto a posto, sano come un pesce!
Comunque in attacco nun s’è capito chi sarà la vera punta perché ad oggi me sembra che ce l’avemo tutte spuntate!
Ah, stavolta sarebbe stata fatta perfino una “attenta valutazione dello storico infortuni del giocatore”…. stiamo migliorando, vedremo in campionato che fa Boniface
Ha fatto bene Massara, Boniface rischia di non superare le visite mediche.
