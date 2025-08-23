Calciomercato Roma, retroscena Boniface: offerto in cambio di Dovbyk, no di Massara

Il Milan è pronto ad accogliere Victor Boniface, anche se resta da sciogliere il nodo delle visite mediche. Nel frattempo emerge un curioso retroscena sull’attaccante nigeriano che riguarda la Roma.

Stando a quanto riporta il sito Gazzetta.it, prima dell’intesa con i rossoneri il Bayer Leverkusen avrebbe provato a piazzarlo in giro per l’Europa, e tra i club contattati c’era anche quello di Massara e Gasperini.

I tedeschi avrebbero proposto uno scambio alla pari con Artem Dovbyk. La risposta di Trigoria, però, è stata un no secco, maturato dopo un’attenta valutazione dello storico infortuni del giocatore. Inoltre, l’eventuale arrivo di Boniface avrebbe bloccato l’operazione Bailey, visto che entrambi occupano lo slot da extracomunitari.

Fonte: Gazzetta.it