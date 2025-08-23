CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

4
97

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 23 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:20 – La Samp vuole anche Nardin

Dopo aver preso in prestito Luigi Cherubini, ora la Sampdoria vuole rinforzare la difesa con Federico Nardin (18), altro prodotto della Primavera giallorossa. (Tuttosport)

Ore 10:30 – Resta viva la trattativa per Embolo

Continua a restare viva la trattativa per Breel Embolo (28) del Monaco. La punta svizzera è un obiettivo che si può raggiungere con meno di 15 milioni. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:55 – Il Villarreal in pole per Dovbyk

Al momento il club che sembra fare più sul serio per Artem Dovbyk (28) è il Villarreal, manca però l’accordo con la Roma su modalità e cifre dell’affare. Il Napoli invece sta chiudendo per Hojlund e non sembra davvero interessato all’ucraino. (Corriere della Sera)

Ore 8:20 – Salah Eddine e Romano verso il Cagliari

Sia Anass Salah-Eddine (23) che il giovane centrocampista Alessandro Romano (19) si avvicinano al Cagliari: i sardi stanno definendo con la Roma i loro acquisti. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteRoma, mercato incompleto e Gasp freme
Articolo successivoRanieri torna a Trigoria: vertice con Massara e Gasp

4 Commenti

  1. A questo punto, non trovo utile vendere Dobvik. Tre giorni per trovare un sostituto valido, con i nomi che già si sono rarefatti e non vogliono muoversi verso noi …. e beh …

  4. un mercato che fa esaltare….. mancano piacentini domini Julio cesar bonacina bergreen e branca poi siamo al completo…..ma per favore

  5. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome