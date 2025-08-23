CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 23 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:20 – La Samp vuole anche Nardin

Dopo aver preso in prestito Luigi Cherubini, ora la Sampdoria vuole rinforzare la difesa con Federico Nardin (18), altro prodotto della Primavera giallorossa. (Tuttosport)

Ore 10:30 – Resta viva la trattativa per Embolo

Continua a restare viva la trattativa per Breel Embolo (28) del Monaco. La punta svizzera è un obiettivo che si può raggiungere con meno di 15 milioni. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:55 – Il Villarreal in pole per Dovbyk

Al momento il club che sembra fare più sul serio per Artem Dovbyk (28) è il Villarreal, manca però l’accordo con la Roma su modalità e cifre dell’affare. Il Napoli invece sta chiudendo per Hojlund e non sembra davvero interessato all’ucraino. (Corriere della Sera)

Ore 8:20 – Salah Eddine e Romano verso il Cagliari

Sia Anass Salah-Eddine (23) che il giovane centrocampista Alessandro Romano (19) si avvicinano al Cagliari: i sardi stanno definendo con la Roma i loro acquisti. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…