Ranieri torna a Trigoria: vertice con Massara e Gasp

Vigilia bagnata per la Roma, che ieri ha svolto la rifinitura sotto una pioggia improvvisa e beffarda, caduta quasi a voler rendere ancora più elettrica l’attesa per la sfida con il Bologna. A Trigoria non è mancata una presenza speciale: Claudio Ranieri, rientrato dalle vacanze, ha fatto il suo ritorno al centro sportivo giallorosso per far sentire la sua vicinanza al club.

Il senior advisor dei Friedkin è arrivato intorno alle 15, incontrando subito la dirigenza e poi fermandosi a bordo campo per seguire il lavoro della squadra. Inevitabile anche un confronto con Gian Piero Gasperini e Frederic Massara, con i discorsi che hanno inevitabilmente toccato i temi di mercato, compreso il rebus legato a Jadon Sancho.

Ranieri, che solo pochi mesi fa sedeva proprio sulla panchina giallorossa, sarà stasera sugli spalti dell’Olimpico per sostenere la squadra. Una sorta di passaggio di consegne simbolico: dal Bologna al Bologna, ultima avversaria affrontata da Juric con la Roma e prima rivale ufficiale di Gasperini, l’allenatore scelto proprio da Sir Claudio per aprire questo nuovo ciclo.

