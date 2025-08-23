Ranieri torna a Trigoria: vertice con Massara e Gasp

Vigilia bagnata per la Roma, che ieri ha svolto la rifinitura sotto una pioggia improvvisa e beffarda, caduta quasi a voler rendere ancora più elettrica l’attesa per la sfida con il Bologna. A Trigoria non è mancata una presenza speciale: Claudio Ranieri, rientrato dalle vacanze, ha fatto il suo ritorno al centro sportivo giallorosso per far sentire la sua vicinanza al club.
Il senior advisor dei Friedkin è arrivato intorno alle 15, incontrando subito la dirigenza e poi fermandosi a bordo campo per seguire il lavoro della squadra. Inevitabile anche un confronto con Gian Piero Gasperini e Frederic Massara, con i discorsi che hanno inevitabilmente toccato i temi di mercato, compreso il rebus legato a Jadon Sancho.
Ranieri, che solo pochi mesi fa sedeva proprio sulla panchina giallorossa, sarà stasera sugli spalti dell’Olimpico per sostenere la squadra. Una sorta di passaggio di consegne simbolico: dal Bologna al Bologna, ultima avversaria affrontata da Juric con la Roma e prima rivale ufficiale di Gasperini, l’allenatore scelto proprio da Sir Claudio per aprire questo nuovo ciclo.
Fonte: Corriere dello Sport
da una svejata a massara.
Basta una sola considerazione:
oggi cristante parte titolare.
cristante!
che vertice voi fa?
Speravo che tornasse prima, sir Claudio. Oggi ci sarà una Roma inedita che non ha avuto collaudi in pre campionato ma mi auguro di vincere perché partire bene vale metà dell’opera. Forza Roma!
Vai Mister Ranieri daje na svejata a tutti! FRS
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.