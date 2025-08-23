Roma, mercato incompleto e Gasp freme

“Mi aspettavo una rosa più completa“. Gasperini non si nasconde e lancia messaggi chiari nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Roma, alla vigilia di una partita ufficiale, quella che segna l’inizio della nuova stagione giallorossa.

L’esordio contro il Bologna non sarà comodo, anche perchè il tecnico non ha ancora avuto tutti quei rinforzi che attendeva dal mercato. Specialmente in attacco. L’infortunio di Leon Bailey (che il tecnico ha definito incredibile, per come è avvenuto) toglie soluzioni offensive al tecnico, che proprio sui ricambi in attacco ha costruito le sue fortune a Bergamo.

L’esterno sinistro offensivo, il giocatore “alla Lookman” per intenderci, era una delle priorità richieste da Gasp sul mercato, ma arrivati al debutto in campionato quella casella resta vuota. Così come il difensore centrale da aggiungere alla rosa (ferma la trattativa per Ziolkowski), il terzino sinistro da alternare con Angelino (Salah-Eddine è fuori dai piani dell’allenatore), e la punta centrale che abbia caratteristiche diverse rispetto a Dovbyk. Senza contare che il tecnico avrebbe gradito avere anche un altro centrocampista centrale, visto che Pisilli non viene considerato così adatto a quel ruolo. Il problema sono le uscite: sono parecchi i giocatori in rosa di cui la Roma farebbe a meno (Pellegrini in primis), ma trovare acquirenti sembra essere più complicato del previsto.

In questi ultimi giorni il mercato di Massara sembra essersi incagliato sulla questione Sancho: il giocatore non ha ancora sciolto i suoi dubbi, con la Roma che gli sta concedendo questo weekend per decidere. Da Trigoria assicurano che non ci sarà nessun rilancio con il calciatore: l’offerta è quella sul tavolo ormai da giorni, prendere o lasciare. Altrimenti si andrà su un altro profilo: nelle ultime ore si è fatto spazio il nome di Elmas, ma è solo una delle possibili soluzioni alternative. Alternative che, con il tempo che stringe, rischiano di ridursi sempre più.

Giallorossi.net – G. Pinoli