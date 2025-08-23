Roma, mercato incompleto e Gasp freme

“Mi aspettavo una rosa più completa“. Gasperini non si nasconde e lancia messaggi chiari nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Roma, alla vigilia di una partita ufficiale, quella che segna l’inizio della nuova stagione giallorossa.
L’esordio contro il Bologna non sarà comodo, anche perchè il tecnico non ha ancora avuto tutti quei rinforzi che attendeva dal mercato. Specialmente in attacco. L’infortunio di Leon Bailey (che il tecnico ha definito incredibile, per come è avvenuto) toglie soluzioni offensive al tecnico, che proprio sui ricambi in attacco ha costruito le sue fortune a Bergamo.
L’esterno sinistro offensivo, il giocatore “alla Lookman” per intenderci, era una delle priorità richieste da Gasp sul mercato, ma arrivati al debutto in campionato quella casella resta vuota. Così come il difensore centrale da aggiungere alla rosa (ferma la trattativa per Ziolkowski), il terzino sinistro da alternare con Angelino (Salah-Eddine è fuori dai piani dell’allenatore), e la punta centrale che abbia caratteristiche diverse rispetto a Dovbyk. Senza contare che il tecnico avrebbe gradito avere anche un altro centrocampista centrale, visto che Pisilli non viene considerato così adatto a quel ruolo. Il problema sono le uscite: sono parecchi i giocatori in rosa di cui la Roma farebbe a meno (Pellegrini in primis), ma trovare acquirenti sembra essere più complicato del previsto.
In questi ultimi giorni il mercato di Massara sembra essersi incagliato sulla questione Sancho: il giocatore non ha ancora sciolto i suoi dubbi, con la Roma che gli sta concedendo questo weekend per decidere. Da Trigoria assicurano che non ci sarà nessun rilancio con il calciatore: l’offerta è quella sul tavolo ormai da giorni, prendere o lasciare. Altrimenti si andrà su un altro profilo: nelle ultime ore si è fatto spazio il nome di Elmas, ma è solo una delle possibili soluzioni alternative. Alternative che, con il tempo che stringe, rischiano di ridursi sempre più.
Mai vista una cosa del genere , ad una settimana dalla fine del mercato , mancano un’esterno , un centrocampista e un terzino sinistro , senza contare che a dicembre c’e’ la coppa d’Africa con Elan che si e’ ricordato ora di essere marocchino , si e’ perso troppo tempo e speso troppo per due giocatori , speriamo che Gasp riesca ad amalgamare la squadra , o che per miracolo venga preso quelli che manca , FR…
Quest anno con Milan e Atalainta in fase di riorganizzazione avevamo una grande occasione e per la Champions facendo un buon mercato.
Ma i Friedkin ci considerano ormai asset secondario altrimenti non avrebbero preso come DS Pinto, Ghisolfi ed ora Massara.
Non gli interessa arrivare in Champions con la Roma.. Speriamo in Gasperini !!
Certo i Friedkin non si sarebbero maj permessi tali operazioni con la tifoseria giallorossa deglj anni 80 o inzio 2000..
Ma io lo dico, pochi ci capiscono. Hai perfettamente ragione. Ad oggi acquistare senza cedere è difficile. Mi auguro cessioni last minute per 30-50 milioni: Pellegrini, Dovbyk in primis. Uno così potremmo acquistarlo, ne servirebbero altri due in prestito. Personalmente prenderei: Debast, Vermeeren, McKennie/Maatsen, Tzolis, Brobbey. Servono tutti e 4 ma almeno me ne aspetto 2-3. Anche in prestito ma vanno presi.
C’hai la memoria corta perché a quest’ora l’anno scorso stavamo anche peggio.
Asterix ti posso garantire che assolutamente la Roma sta al primo posto delle squadre sportive dei Friedkin, fidate.
Ma poi Ranieri è stato chiaro, ancora due mercati difficili.. che cos’è che non avete capito?
Comunque la squadra è superiore all’anno scorso già adesso.
Di questi tempi l’anno scorso mancava mezza difesa (Hummels, Hermoso), l’esterno offensivo (Saelemaekers), Saud e il centrocampista (Koné).
Praticamente 4 titolari.
È fisiologico e giusto completare le rose alla fine del mercato quando si possono palesare occasioni o spuntare prezzi più ragionevoli.
Ma per farlo bisogna essere attrezzati, svegli, competenti ed avere in mano più soluzioni.
La speranza è che Massara riesca a chiudere il mercato con i botti altrimenti il rischio concreto è di ritrovarci con una rosa incompleta come all’epoca del primo mercato di Pinto.
@asterix ma come, Massara era il prescelto delle folle, il trio MAGARA il top del top e ora è ancora colpa dei Friedkin? Ma che devono fa’ ‘sti cristiani, facci capire te…
La verità è che Ghisolfi era molto più avanti nel ricambio della rosa e che forse invece di farlo sentire un cretino mal sopportato e farlo scappare a gambe levate bastava lasciarlo fare e correggere magari alcuni errori (che tutti fanno) oppure dare un po’ più fiducia a nuovo come GD, LF e Saud…
Ahhh mai vista, ?allora premessa io sarò eternamente grato alla famiglia Sensi, padre e figlia, per tutto l’impegno profuso, e l”amore che hanno messo per l’as Roma.
Ma mi ricordo un calciomercato dove , arrivano 3 giocatori , il famoso Zamblera.
Come fai a dire mai vista una cosa del genere, quando abbiamo visto di peggio?
non è che Gasperini gradirebbe un altro centrocampista o un difensore centrale o uno di fascia ….. è la realtà dei fatti
se ci quale motivo nel riscaldamento Angelino non ce la fa…..chi ci gioca???? HERMOSO NDICKA ???
e poi al centro rimaniamo scoperti
pisilli sono a centrocampo considerando El ayanoui sulla trequarti?????
si perché con l’infortunio del giamaicano ci ritroviamo
con El Shaarawy e baldanzi che facevano fatica a giocare lo scorso anno
resto cmq fiducioso che anche a una settimana dalla chiusura del calciomercato qualcosa di bello avverrà
…..mi fa stare tranquillo perché le cessioni che temevo non ci sono state….SVILAR NDICKA KONE
SOULE (che quest’ anno spacca)
Forza Roma
Stasera si tireranno le prime somme. Niente di definitivo ovviamente, ma un’idea del lavoro svolto e delle eventuali lacune nella rosa già la avremo. Speriamo di partire con una bella vittoria che dia morale al gruppo, anche perché poi c’è il Pisa e la sosta, che daranno del tempo per sistemare gli ovvi problemi di inizio campionato. Arrivati questo punto del mercato spero si sblocchi Dovbyk.
Stasera non si tirerà nessuna somma, il lavoro è lungo e faticoso , partire con una vittoria, bella o brutta, fa sempre bene, ma non significherà niente.
Questi anche in caso di sconfitta (🤘) .
Il lavoro è appena iniziato .
Ma tanto già lo so che state appollaiati in attesa di un nostro passo falso. per partire in quarta…
mamma mia il mercato dei poveri, mamma mia come stiamo messi, desolazione totale, ma i friedkin lo hanno capito che noi siamo la Roma e che non siamo l’ avellino? mi sa di no. noi tifosi pero’ tutti a riempire lo stadio malgrado tutto e questi sono i risultati
Cosa vuoi imputare ai Friedkin? Non hanno venduto nessun big, hanno comprato anche oltre quello che i limiti del FPF imponevano. Stanno intervenendo personalmente x cercare di sbloccare trattative complicate. Rispetto al passato, a detta di tutti, si sono affidati a persone competenti (Ranieri e Massara). Volevate Mbappè e Jamal?
L’errore dei Friedkin, non è quello che tu imputi loro, ma non aver mai posto le basi per strutturare la società in maniera moderna seguendo il modello dei maggiori club europei.
Hanno sempre voluto una governance snella e minimalista mentre serviva molto ma molto di più.
Puoi permetterti di avere l’uomo solo al comando, il dirigente plenipotenziario, solo se hai un fuoriclasse, altrimenti son dolori.
Perché un conto è avere Sabatini, un conto Pinto.
Ma le fortune di un club non possono dipendere unicamente dalle capacità di un singolo professionista.
Il mercato dei poveri ?? Ahhh, stai pensando a quella della Juve?
La Juve lo ha preso Sancho?
Kolo Muani?
Vlahovicc lo ha venduto. ?
Le alternative non rischiano di ridursi ma si stanno, già nel pratico, riducendo a meno che non esce fuori qualche nome dal cilindro sino ad oggi sconosciuto.
Diversi giocatori che la Roma valutava si stanno accasando, noi aspettiamo i turbamenti e le meline degli altri ma gli altri a quanto pare no.
Di quello che si dicono Massara/Gasperini/Raniero e la proprietà non lo sa nessuno ma Gasp anche se con garbo è stato piuttosto chiaro così partiamo male.
Mancano almeno 3 nomi sicuri se non 5 per fare un ottimo lavoro sul mercato.
Nomi che difficilmente arriveranno se perdiamo settimane a cercare di concludere trattative che si arenato. Posso capirne una ma qui su ogni nome c’è una telenovela.
Era meglio quando era peggio
Gasperini, specchietto per gli Abbocconi.
😱
Sembrava di ricordare che fossi contento per l’arrivo del Gasp…..
Tradotto in parole povere: siamo alla canna del gas. Voto al mercato: -100
Alla canna del Gasp 😄
😂😂😂😂🍰
Bha, sinceramente prendere una squadra che ha fatto piu punti di tutti nel girone di ritorno e volerla cambiare completamente in una sola sessione di mercato, contando il FFP, mi sembra una gran boiata.
Colpa di chi ha scelto Gasperini.
Speriamo almeno che giochi bene.
Fammi capire, secondo te un altro allenatore sarebbe stato contento di tenersi gli Abraham, Shomurodov, Solbakken, Kumbulla?
Si può discutere sul solo Paredes, il quale comunque è da un anno che flirtava col Boca.
Mancano giocatori che sarebbero mancati più o meno con tutti, magari i profili sarebbero stati diversi, ma numericamente parlando quelli erano i giocatori che mancavano per Gasperini e altrettanti sarebbero stati se fosse venuto Allegri.
Che ci servisse come il pane un esterno offensivo a sinistra lo sapevamo dall’anno scorso. Perché ci troviamo aa prima ancora senza?
una sola parola..incompetenza allo stato puro..
Anche tu Orange figlio mio …
Mister Lei ha ragione. Roma non è Milano, Torino, Parigi, Londra con la mentalità diverse da quella che c’è qui nella capitale. Nella capitale abbiamo il brutto vizio di venire dopo che programmano prima chi serve e chi non serve, qui ancora andiamo avanti con le bandiere che non esistono più e ancora si comprano le loro magliette. La campagna acquisti si fa molto ma molto prima che inizi il campionato. Mister sono con Lei ci vogliono i giocatori buoni con dinamismo, pure italiani e no che andiamo a ripulire gli stranieri che non vogliono più.
Articolo puramente descrittivo che ci dice, oggi, ciò di cui si dibatte qui da giorni e giorni (pur con numerosi tuttapostisti).
Senza cessione di ingaggi “pesanti”, in realtà, si doveva sapere che non si sarebbe potuto fare granchè.
Sono oltre dieci anni che, una regola Uefa o l’altra, le cose vanno così…Ai primi di agosto, con l’inizio della telenovela Sancho, già si vedeva chiaramente come si sarebbe (sotto)sviluppata la situazione.
Il “mercato di sofferenza” o lo si fa del tutto, o si dichiarano, e si dimostrano coi fatti, diversi obiettivi (assumendosene le conseguenze)…
manca 1 centrale difensivo, 1 centrocampista di esperienza, 1 sostituto per il terzino sinistro e una terza punta a meno 8 dalla fine mercato
a questo punto prendi chi te pare ma prendi, prendi un giovane in prospettiva e che ci creda di voler venire alla Roma
abbiamo perso settimane dietro a un rios o un sancho che non credono nel nostro progetto e dovevi darti una mossa già da ieri
credo che prenderemo ancora qualche buon giocatore, comunque è anche interessante cosi con i nuovi innesti, sono curioso e fiducioso di vedere il gasp come se la cava….
E’ una mia impressione ma Pinoli è sempre così poco ottimista sulla Roma ?
L’infortunio di Bailey è qualcosa di non programmabile e il tentennamenti di Sancho bisogna subirlo in quanto Gasperini vuole solo lui, con il polacchino non si capisce perché impuntarsi sugli “spiccioli”, se non vogliamo cedere allora passiamo ad altra figura.
Un mercato confusionario. Spero che Gasp possa fare una buena torta con gli diro ngrediento a disposizione anche se credo non sara’ fácile. Testa al Bologna che sara’ un avversario tosto stasera. Speriamo Bene. FRS
A me pare che la gestione delle trattative portate avanti dalla società in questi anni abbia fatto perdere credibilità e rispetto alla società as Roma,ciò si ripercuote anche sulle cessioni,dove qualunque altra società pensa di poter approfittare della debolezza negoziale dimostrata a più riprese.
La questione Sancho peggiora ulteriormente questa immagine che la società da di se stessa,non si può attendere oltremodo un giocatore che evidentemente attende offerte da club considerati da lui più prestigiosi.
Il danno d’immagine,già grave di per sé, rischia di trasformarsi anche in un danno economico.
massara chiudi almeno nardoni e mikautadze . friedkin mettete mano alle tasche
Al momento rispetto allo scorso anno siamo indeboliti ed in numero veramente esiguo di ricambi considerando anche le partenze , a pochi giorni dalla fine del mercato, sono molto preoccupato, anche perché nello stillicidio delle trattative, anche per quelle che sembravano più facili e già annunciate, non penso che la squadra sarà completata ma sempre lasciata all’improvvisazione e allo adattare qualcuno non di ruolo
Un altro anno di sofferenza nella speranza che gli infortuni non capitino a quei pochi buoni , ma il buon giorno già si vede dal mattino
iniziare la stagione con Cristante titolare la dice lunga sul perché la Roma parta sempre dietro le altre.
niente contro il ragazzo, professionista esemplare.
ma giocatore da anni 50. non aver preso nemmeno un paio di ragazzi veloci, non per forza fuoriclasse, e ripartire da lui è la vera motivazione del perché il Napoli sia nettamente migliore di noi nella costruzione delle squadre
Mercato ad oggi deludente. Ad oggi il centrocampo (reparto scadente da Monchi in poi) e’ formato soltanto da 4 componenti Cristante, El Aynaoui, Kone, Pisilli a cui viene aggiunto Baldanzi. In sostanza a parte Kone’ e speriamo El Aynaoui non ci sono giocatori che fanno la differenza. Ci sono solo 3 terzini mentre in attacco c’e’ un po’ di confusione. Mi dispiace per Gasperini, ma Massara arrivato con cori esultanze e elogi mi sembra abbia deluso le aspettative almeno che in questa ultima parte rimediano alle insufficienze.
A me sfugge dove avrebbe giocato Baileys.
se mezzala sinistra, è assurdo stare così tanto dietro a Sancho, visto che abbiamo ancora Baldanzi, Elshaa, Pellegrini in quel ruolo.
A me Sancho non piace, sono 3 anni che fa ridere, svenarsi per un giocatore così tra commissioni non ammortizzabili e stipendio da campione mi pare assurdo.
Soprattutto quando mancano un centrale ( Hermodo e Celik le alternative, con Ndicka in coppa d’Africa in inverno),
un centrocampista soprattutto se è confermata la scelta di EA sul Marocco,
un vice Angelino,
e qui siamo proprio a livello nunerico, non qualitativo.
Anche arrivasse Sancho. e penso e spero di no,
la rosa rimarrebbe molto incompleta.
grave la situazione a centrocampo dove non ci sono ricambi, a oggi le partite certe sono 49 se non mettono dentro 2 centrocampisti come pensano di affrontarle?
L’avvocato del “diavolo”.
a) La Roma si sapeva che avrebbe dovuto affrontare 2 sessioni di mercato con delle difficoltà.
b) Massara è arrivato il 15 giugno.
c) I calciatori che la Roma vorrebbe cedere non li vuole nessuno.
d) La Roma ad oggi ha acquistato calciatori per circa 70mln e altri 23 sono sul piatto per Sancho.
e) Non si può rivoluzionare un’intera rosa in una sessione di mercato e con i lacci Uefa.
f) La proggettualità è auspicabile ma in queste condizioni è molto difficile che escono tutte le ciambelle col buco o ricostruire con “ordine”.
g) L’allenatore fa il suo lavoro ma lui per primo sapeva delle condizioni e lui ha accettato questa rosa in cui ha riconosciuto dei valori la cui prova sono i risultati ottenuti con Ranieri.
La risultante di tutto ciò è che noi tifosi dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza senza sbaraitare o disperarci, ma anche senza esaltarci poichè ci vorrà del tempo nei confronti di un allenatore che ancora deve capire dove sta dopo appena 3 mesi…..e Forza Roma da oggi come sempre…… che noi siamo gli unici a stare sempre dalla parte giusta.
Prendo spunto dalla situazione Ziolkowski per ipotizzare i dettagli che ci mancano, legati a quanto pare alla percentuale sulla futura rivendita: e se fosse che hanno capito (con 9 anni di ritardo…?) che un giocatore molto promettente con Gasperini ha chances di triplicare/quadruplicare la sua valutazione sul mercato, e in conseguenza di ciò ci stessero chiedendo il 50% sulla futura rivendita?
Massara prendi subito mikautadze forte esterno sinistro e segna pure e costa meno di sancho MUOVITI o ci prendono pure questo basta ci vuole competenza e basta con la storia della percentuale di rivendita e prendi il difensore polacco che oltretutto vuole solo la roma ci vuole gente che sappia fare mercato siamo la Roma Elmas non da roma e volevi vendere Kone……
quello che non capisco è cone gasperini abbia accettato una situazione che ormai tutta Europa conosce….cone fanno ad incantare gli allenatori?
Intanto la Roma vinca le prime due partite e poi al 31 ci Sara’ la rosa al completo. Almeno altri 3 elementi arriveranno anche se Sono 5 quello da prendere : terzini sx centrale centrocampista ala sx e prima punta. Non escludo che ci riescano Intanto si Vince col Bologna tanto x mandare un mess al campionato. La Roma ce!
da sancho ad Elmas è un attimo…povera Roma mia
È più di un mese che traccheggiano con Ziocoso per quattro spicci, per non parlare del disagiatissimo Sancho, come fate a credere che da qui alla fine possano arrivare altri 2 o 3 giocatori decenti?
Ovvio, uno ci spera, ma qui si parla proprio di illusioni profonde.
Ah, strano che ancora non abbiano cercato di smollarci di nuovo Gourna-Douath impavido pedatore di approssimativa capacità.
