Roma all’esordio, Gasp ha deciso: El Aynaoui trequartista, Dybala parte dalla panchina

L’Olimpico si prepara a riabbracciare la Roma. Questa sera i ragazzi di Gasp debutteranno davanti ai propri tifosi nel match che li metterà di fronte al Bologna di Vincenzo Italiano.
La formazione giallorossa sembra praticamente fatta: Neil El Aynaoui debutterà dal 1’ e lo farà nel ruolo di trequartista, ruolo che ha già interpretato con successo in Francia e che Gasperini gli ha cucito addosso in queste settimane di prove tattiche. Una scelta dettata anche dalle emergenze: l’infortunio di Bailey, la condizione ancora precaria di Dybala e le manovre di mercato rallentate hanno spinto il tecnico a puntare su di lui.
El Aynaoui agirà qualche metro più avanzato rispetto a Cristante e Koné, con il compito di garantire copertura in fase di non possesso. Novità anche in difesa: Ghilardi è in pole su Hermoso per partire titolare, mentre Wesley dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina, lasciando spazio al più collaudato Rensch.
In attacco, fari puntati sul nuovo acquisto Evan Ferguson: l’irlandese parte in vantaggio su Dovbyk e sogna un esordio da ricordare davanti a un Olimpico già tutto esaurito.
Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero / Corriere dello Sport
è la scelta giusta. la Roma mi è sembrata ancora un po’ sulle gambe e la mancanza di un esterno alto a sinistra porta a irrobustire il centrocampo con Soule’ dietro l’unica punta.
nelle prime giornate conta fare punti. non cominciamo con il gioco che latita, questo e quello. partire bene e fare punti, poi il gioco o l’idea di gioco viene da sé.
Fatto sta che dopo mesi di mercato, siamo gli stessi dello scorso anno.. Avessimo vinto lo scudetto potrei capire.. Con i soliti celik, cristante, pisilli come possibili titolari oltretutto
ottimo.
con l’everton ha fatto benissimo lì davanti.
soprattutto in fase di pressing.
speriamo sia una rivelazione.
il fatto della coppa d’africa però è un handicap enorme.
❤️🧡💛
A quella ci penseremo, per ora fieno in cascina e punti su punti con EA in campo. Le alternative nel frattempo diventeranno più pronte e vedremo il mercato che ci racconta.
comprare Italiani o europei
Ci fosse Ranieri oggi credo la schiererebbe così: Svilar, Ghilardi, Mancini, Ndika, Soulé a tutta fascia, Cristante più basso, Kone, El Aynaoui mezzali, Angelino, davanti Dybala per il tempo che regge, Dovbik. Oppure Wesley a destra e Soulé al posto di Dybala. Cmq un 3-5-2. Per quelli che abbiamo, anche in panchina, è il modulo più adatto.
Che centra Ranieri ??
Famo pure quella de mourinho capello e liedholm?
C’entra Ranieri perché con gli ingredienti che aveva l’anno scorso è riuscito a cucinare un buon pranzo e perché è in società e oggi è a trigoria. Se non fai l’integralista puoi far giocare bene la tua squadra. Ergo se ti manca l’esterno alto a sx cambi modulo e aggiungi un centrocampista. Spero che Ranieri parli con Gasp anche di calcio non solo di mercato.
A meno di sorprese degli ultimi giorni, a cui non credo particolarmente, El Aynaoui sarà l’acquisto più importante di questa campagna acquisti.
Da lui dipende molto la riuscita, o meno, dell’ l’esperimento gasperiniano.
Il marocchino dovrebbe essere l’equilibratore del centrocampo, il giocatore in grado di variare anche in corso di gara, l’assetto tattico della squadra. Speriamo.
Stasera, comunque,
tutti allo stadio per sostener la Roma. 💛♥️
Avanti compatti, Curva Sud
E ci mancherà più di un mese per la Coppa d’Africa 😤
primo tempo el aynaoui e ferguson, secondo tempo subentrano dentro dybala dovbyk
vi vojamo cattivi ed affamati
daje Roma daje
vrom vrooom si parteeeeee, sarà un campionato con molte sorprese e noi diremo 💪la nostra 👍
la notizia bella è che oggi giochiamo in 11
Subito in panchina Wesley, preso per 25 milioni nel corso del campionato brasiliano e, si presume, nel pieno della condizione. Grande acquisto, complimenti.
complimenti a chi, giocatore fortemente voluto dal Gasp che prima di bruciarlo agli occhi di pseudotifosi strilloni preferisce saggiamente introdurlo con i tempi giusti
E se poi invece stasera Gasp lo schiera titolare che succede, Wesley ridiventa effettivamente un grande acquisto e tu ti dai una tortorata sui denti? Facci sapere.
Alla fine, la formazione così ipotizzata potrebbe avere un certo equilibrio.
Certo, siamo molto corti su valide rotazioni in corso di partita.
Mi limito a ricordare le lezioncine indignate quando, ai tempi del suo arrivo, ipotizzavo che El Ahinoui avesse anche una propensione/attitudine a giocare in posizione (più o meno) avanzata: no, pare che fosse “solo” un rubapalloni davanti alla difesa…
Si era capito da qualche giorno che la formazione sarebbe stata questa, fatto salvo il ballottaggio Rensch/Wesley.
Bailey sarebbe andato al massimo in panchina e difficilmente avrebbe esordito già oggi.
In quanto a Dybala, io continuo a pensare che al di là della sua condizione ancora approssimativa, non lo vedremo quasi mai assieme a Soulé: Matias è una delle poche solide certezze emerse da questo precampionato, deve giocare nella sua posizione, e Dybala, pure quando sarà in condizione, non lo sarà mai tanto da poter giocare tutta la partita.
A centrocampo così siamo corti, cortissimi, col solo fin qui enigmatico Pisilli come possibile subentrante e Angelino non ha ricambi.
Sono inderogabili almeno tre acquisti, partisse Dovbyk, quattro.
Stasera sarà difficile, il Bologna è una squadra rodata e completa, sarebbe stato comunque un ostacolo complicato, a maggior ragione così.
Tra tutte le ipotesi penso di poter dire senza timore di smentita che se dovesse partire Dovbyk arriverebbe un altro centravanti, quindi non è tanto quella la cosa che mi preoccupa (al netto dell’opportunità o meno di farlo in questo momento). Mi preoccupa di più la perdurante assenza di un vice-Angeliño, a meno che la bocciatura di Salah-Eddine non sia solo giornalistica e il giocatore sia semplicemente infortunato, e mi spiego poco l’accanimento apparente sulla questione Sancho. Confido però nel fatto che tutto ciò che a noi appare evidente sia evidente alla decima potenza a Massara e a chi con lui lavora per questo.
El aynaoui è un giocatore più offensivo che difensivo, è adatto al gioco basato sul pressing e l’ intensità di Gasperini. Bravo a recuperare palloni, buona visione di gioco e inserimenti in avanti
Mancano cambi di qualità.
se non hai gli euri o primavera o scarti
Forza ragazzi, forza mister. Anche la mitica annata 2000/2001 cominciò con Roma-Bologna, ed anche allora c’erano polemiche perché la squadra non sembrava perfetta. C’era solo ancora in campo un grande fuoriclasse 25enne che in campo faceva quel che voleva…
fare paragoni con quella Roma è blasfemia, Tommasi e Delvecchio valevano quanto tutta questa Roma
il Bologna pure ha le sue incertezze, ha comprato nuovi giocatori che si devono adattare al campionato come Vitik e Rowe, e delle scommesse che il meglio lo hanno già dato come Bernardeschi e Immobile. Per il resto sono una squadra già consolidata che in campo sa quello che deve fare e lo fa bene. Italiano è un ottimo allenatore e vengono dalla vittoria della Coppa Italia
A me come formazione piace, ho solo il dubbio dovbyk ferguson, con il primo che secondo me conviene che scenda in campo dall’inizio conoscendo già il campionato
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.