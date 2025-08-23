Roma all’esordio, Gasp ha deciso: El Aynaoui trequartista, Dybala parte dalla panchina

L’Olimpico si prepara a riabbracciare la Roma. Questa sera i ragazzi di Gasp debutteranno davanti ai propri tifosi nel match che li metterà di fronte al Bologna di Vincenzo Italiano.

La formazione giallorossa sembra praticamente fatta: Neil El Aynaoui debutterà dal 1’ e lo farà nel ruolo di trequartista, ruolo che ha già interpretato con successo in Francia e che Gasperini gli ha cucito addosso in queste settimane di prove tattiche. Una scelta dettata anche dalle emergenze: l’infortunio di Bailey, la condizione ancora precaria di Dybala e le manovre di mercato rallentate hanno spinto il tecnico a puntare su di lui.

El Aynaoui agirà qualche metro più avanzato rispetto a Cristante e Koné, con il compito di garantire copertura in fase di non possesso. Novità anche in difesa: Ghilardi è in pole su Hermoso per partire titolare, mentre Wesley dovrebbe accomodarsi inizialmente in panchina, lasciando spazio al più collaudato Rensch.

In attacco, fari puntati sul nuovo acquisto Evan Ferguson: l’irlandese parte in vantaggio su Dovbyk e sogna un esordio da ricordare davanti a un Olimpico già tutto esaurito.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero / Corriere dello Sport