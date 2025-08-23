Lorenzo e Artem, sopportati di lusso: Massara vuole cederli ma non ha offerte

Con la solita schiettezza Gasperini ha parlato dei casi di Pellegrini e Dovbyk. Entrambi per tutta l’estate al centro delle voci di mercato, ma senza avvicinarsi realmente all’addio, scrive oggi Il Messaggero. La situazione del numero 7 ormai è chiara. Ha un contratto che scade nel 2026 e liberarsi di un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione significherebbe alleggerire i conti e fare spazio ai nuovi.
Offerte ufficiali, però, non ce ne sono. Si è fatto vivo il West Ham ma poi non ha affondato il colpo. C’è anche l’interesse della Fiorentina, anche se l’ostacolo è proprio l’ingaggio. Lunedì, intanto, Pellegrini tornerà ad allenarsi in gruppo.
Non si placano neanche le voci riguardo Artem Dovbyk che è finito nella lista del Napoli, ma, solo come ripiego ad Hojlund. L’ucraino piace anche al Villarreal. Gli spagnoli, però, offrono solamente un prestito con diritto di riscatto, troppo poco per la Roma che chiede almeno 30 milioni.
Non si è ancora sbloccata la situazione legata a Jadon Sancho. Nessun rilancio da parte dei giallorossi e da Trigoria assicurano che difficilmente ci sarà nei prossimi giorni. L’accordo con il Manchester United c’è sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 23 milioni di euro e, ad oggi, i giallorossi sono gli unici sul giocatore. Si aspetteranno altre 24-48 ore, per poi virare su altro. L’ultima idea è quella di Elmas, con il Lipsia che lo vorrebbe cedere solo a titolo definitivo e non ha aperto a nessun tipo di prestito.
Fonte: Il Messaggero
se oggi è l’ ultimo giorno che la Roma aspetta Sancho molto probabilmente non verrà e finalmente ci toglieremo sto tormentone
Si, ok, li vendono… ma poi c’arrivamo a 11?
Forza Roma
Pellegrini gioca co lavversari quindi ne vende uno ma uno ne compra
Il centravanti che lo scorso anno ha fatto 17 reti ed è stato l’unico giocatore nella rosa ad andare in doppia cifra è un sopportato
Penso che non ci sia limite all’indecenza da parte di alcuni sedicenti giornalisti ma che sono soltanto degli imbratta carta
questo lo dicono i giornalisti. io dalla conferenza stampa ho visto parole chiarissime solo su pellegrini. anzi dovbik è stato pure difeso e apostrofato con “poverino”
Magari fosse solo un problema giornalistico.
Il giocatore è sul mercato, non ci vuol molto a capirlo.
Se il giocatore rientrasse nei piani del Gasp sarebbe bastato che lui chiarisse che conta su di lui in questa stagione: non l’ha mai detto nonostante tutte le domande che gli sono state poste sull’argomento.
in appena 40 partite da titolare
Ormai Dovbyk, secondo me, resterà.
Non c’è tempo per un’operazione di mercato complicata, che prevedrebbe la sua cessione in contemporanea con l’acquisto di un centravanti auspicabilmente più forte, ma con stipendio leggero (chi? boh).
Speriamo in Ferguson.
La situazione di Pellegrini è incresciosa.
Gestita malissimo da Gasperini in conferenza stampa, si rischia di doverlo tenere ai margini della squadra almeno fino a gennaio, se non per l’intera stagione. Nel frattempo lo stipendio chi glielo pagherà? la ASRoma, naturalmente.
Andrà via a parametro zero, com’era facilmente prevedibile, con lo strascico di veleno che si poteva evitare.
Vantaggi per la Roma? zero, appunto.
Intanto l’associazione Dovbyk- Pellegrini non esiste…..una forzatura mediatica per dare ancora sostegno al secondo nonostante la chiarezza delle espressioni usate dall’allenatore in conferenza stampa….che alla luce degli articoli odierni trovano ancora maggiore comprensione…..come una sorta di diserbante, anche all’interno dello spogliatoio…..
Ma non me la prenderei col Gasp.
Alla fine lui ha risposto alla domanda con una certa insofferenza perché probabilmente avrebbe gradito che sull’argomento si pronunciasse la società.
Perché Ranieri non ha chiarito prima la questione evitando che se ne interessasse un allenatore che affronta i temi spinosi con la stessa cautela di un elefante in una cristalleria?
Cambiano gli interpreti ma poi quando si tratta di gestire le situazioni delicate che riguardano i nostri capitani (Totti, DDR, Florenzi e ora Pellegrini) da troppo tempo gli allenatori sono lasciati soli a gestire le rogne davanti alle telecamere.
Il giornalista ha chiesto solo: “Come sta Pellegrini?”
Nessuno lo obbligava ad andare oltre, bastava dicesse che iniziava ad allenarsi adesso e che ogni discorso su di lui era prematuro. Fine, non era una domanda capziosa.
Probabilmente ha voluto fare sapere che su questo tema c’è unione di intenti tra lui e la società, non è solo quest’ultima a ritenerlo fuori dal progetto.
E quando ti dice “perché non lo chiedete a lui”, secondo me vuole fare intendere che Pellegrini è perfettamente al corrente della cosa.
Caro Vege, il pollice in su l’ho messo per l’ultima parte del tuo intervento: “… da troppo tempo gli allenatori sono lasciati soli a gestire le rogne davanti alle telecamere.”. Sono pienamente d’accordo. Di chi è la colpa? Domanda retorica e risposta insita nella domanda. Fino a che non ci sarà una struttura societaria degna di questo nome, elegante o no, gli allenatori saranno costretti anche a queste performances che, peraltro, neppure gradiscono come ha esplicitamente affermato il Gasp quando ha rimarcato l’assenza di domande sulla partita contro il Bologna.
La vedo come Drastivik.
un comunicatore abile avrebbe facilmente schivato la domanda insidiosa.
in questo modo Gasperini ha fatto sapere al mondo intero che la situazione è da separati in casa…
una cosa doveva dire, perché gli competeva, e non l’ha detta: Pellegrini rientra o no nel SUO progetto tecnico? Evidentemente la risposta è no, perché altrimenti si tratterebbe solo di accettare passivamente una decisione aziendale. non ci credo.
L’ho specificato, se l’ha detto è perché ha voluto far sapere che lui la pensa come la società, Pellegrini è fuori anche dal suo progetto tecnico.
La società per agevolarne l’uscita è a questo punto anche disposta a ricavare poco o nulla dal cartellino.
Se rimane qui, è quindi una decisione e una responsabilità tutta sua. Amen.
Ho dimenticato una cosa per Vege: stai mettendo nel calderone situazioni del tutto diverse.
Con Totti la società sbagliò di grosso, si nascose per pavidità dietro Spalletti, fu una gestione pessima e un’altrettanto pessima figura.
Con DDR fu diverso, vi fu tanto di conferenza congiunta in cui Fienga e lo stesso Daniele annunciarono che non ci sarebbe stato alcun rinnovo di contratto.
Cosa avrebbero dovuto fare o dire di più?
Altro discorso ancora per Florenzi: lì fu una scelta tecnica dell’allenatore, che peraltro Florenzi stesso disse di rispettare e la società fece in modo di trovargli una sistemazione, cos’altro si poteva fare?
Credo che con Pellegrini ci sia stata la volontà di risparmiargli di far sapere urbi et orbi che è considerato un esubero, persino venendogli incontro sui costi del cartellino.
Evidentemente è stato giudicato da parte di società e tecnico che il procuratore e il giocatore stanno facendo poco o nulla per trovare una sistemazione e hanno rotto gli indugi.
ma perché nn cediamo dovbik e prendiamo hoilund noi piuttosto che il Napoli? penso che il giocatore verrebbe volentieri con Gasperini. Il Manchester lo vuole sbolognare. nkunku è un altro giocatore che cerca una squadra ed è forte veramente
Artem farà un gran campionato, è un giocatore veloce e con un minimo di fisico e tecnica da far giocare in verticiale/profondità o sui cross, il centravanti perfetto per il gioco Gasp
fallo giocare Gasp!!!
Lollo ha avuto un’involuzione pessima sia a livello calcistico, sia a livello umano attaccato a uno stipendio con la scusa di voler dimostrare o di essere romano. se ci avessi tenuto alla Roma avresti fatto altre scelte da tempo
sempre forza Magica Roma
ma non mi pare che con Dobvik sia stato così chiaro come con pellegrini… poi se volete forzare la cosa allora…
Sono 2 situazioni diverse: Artem già avrebbe accettato di andare al Napoli, o almeno non si impunta sulla propria cessione.
Il problema sono: a) che non è stato ancora abbastanza ammortizzato (e più passa il tempo, più diventerà difficile piazzarlo per via dell’età); b) l’ingaggio lordo. È una situazione simile a quella di Abraham: e quindi, è corretto che Gasperini sia meramente allusivo sulla sua cedibilità, per non avalutarlo a trattative più o meno in corso.
Pelle, invece, ha una chiara linea attendista per lucrare tutto l’ingaggio residuo (e crescente col bonus “fedeltà”), e crede di poter spuntare un grande nuovo contratto da parametro zero. Essendo totalmente ammortizzato, è ragionevole che lo si induca a contemplare già ora la cessione (essenzialmente per togliersi prima del 31.12.2025 il suo ingaggione lordo), al fine di limitare i danni per la Roma.
Fuffa giornalistica
Con Dovbyk non poteva esserlo, ha altri quattro anni di contratto, è un capitale da difendere, non poteva permettersi di dire di più, ma è evidente già da qualche settimana che non è il centravanti dei suoi sogni.
Se non si riuscirà a trovare un’alternativa, farà buon viso a cattivo gioco e cercherà di cavare il massimo da lui.
Su Pellegrini credo che la società sia arrivata alla conclusione che sia difficile se non impossibile ricavare qualcosa poco più che simbolica dal suo cartellino, non si può dare in prestito e comunque non provocherebbe alcuna minusvalenza.
La Roma si accontenta di liberare il suo spazio salariale e immagino che la cosa sia stata comunicata al giocatore e a chi lo rappresenta già da tempo.
Sabbie mobili
fino ad oggi il vivaio della Roma pur sfornando buoni giocatori non riesce a realizzare grossi profitti come succede ad altre società….Forse andrebbe curata di più questo aspetto
tutto, come al solito, dipenderà dai risultati, se saranno buoni, tutti si dimenticheranno di tutto. per quanto riguarda pellegrini, la situazione è abbastanza semplice; difficilmente Gasp lo farà giocare , quindi o andrà via a giugno a zero, dopo aver giocato pochissimo, o accetta una destinazione che potrebbe rivalutarlo un po’, dipende da lui.
Su Pellegrini un po’ mi spiace, è un buon giocatore che purtroppo essendo capitano ha un’enorme pressione che non riesce a reggere, pressione supportata da uno stipendio troppo alto, se avesse uno stipendio sui 2,5 mln, che è il suo valore, non verrebbe massacrato così tanto secondo me. Su dovbyk pensiero personale non mi piace troppo macchinoso ma ora vedendo il mercato l’unico attaccante che a quanto pare la Roma segue che potrebbe fare al caso nostro è Gimenez del Milan perché è da rilanciare dopo i primi 6 mesi difficili soprattutto per una Roma che ha problemi di fpf sarebbe una buona operazione sostituire dovbyk a 28 anni con Gimenez che ne ha 24 semplicemente perché se floppa il primo a 29 anni è difficile se non impossibile non farci una minusvalenza. Certo è che sul mercato siamo in un ritardo pazzesco nato dall’errore di cambiare ghisolfi a giugno!
Dovbyk se arriva sancho fa 2000
Goal . La roma vuole dare via solo pellegrini che non ha offerte nemmeno da svincolato … la prima
Volta nella storia della roma che un capitano nn lo vuole nessuno nemmeno regalato… questo il suo unico record
Sbolognando queste due costosissime delusioni potrebbero prendere rispettivamente un centrocampista e un attaccante anche giovani, di prospettiva con corsa e dribbling che abbiano voglia di giocare nella Roma.
La soluzione sarebbe darli in prestito o cederli pagando una parte dell’ingaggio. Non risolvi tanto la situazione degli stessi ingaggi ma puoi prendere altri due giocatori e farli stare nei limiti. Ci sono tanti giovani forti e affamati e comunque peggio di loro due, almeno a Roma, non possono fare. Praticamente non ci guadagnani sotto il punto di vista economico ma ci guadagni sotto il punto di vista di utilità
Dovbyk e’un centravanti da 433,con 2 ali come Tsygankov e Savio nel Girona,che vanno fino in fondo e crossano a rientrare.E’molto difficilmente adattabile in altri contesti tattici.Per quanto Lp7,secondo me Gasp non ha fatto bene,di piu’.E’ora che il colto e l’inclita sappia che si volta pagina.
