Lorenzo e Artem, sopportati di lusso: Massara vuole cederli ma non ha offerte

Con la solita schiettezza Gasperini ha parlato dei casi di Pellegrini e Dovbyk. Entrambi per tutta l’estate al centro delle voci di mercato, ma senza avvicinarsi realmente all’addio, scrive oggi Il Messaggero. La situazione del numero 7 ormai è chiara. Ha un contratto che scade nel 2026 e liberarsi di un ingaggio da 4,5 milioni di euro a stagione significherebbe alleggerire i conti e fare spazio ai nuovi.

Offerte ufficiali, però, non ce ne sono. Si è fatto vivo il West Ham ma poi non ha affondato il colpo. C’è anche l’interesse della Fiorentina, anche se l’ostacolo è proprio l’ingaggio. Lunedì, intanto, Pellegrini tornerà ad allenarsi in gruppo.

Non si placano neanche le voci riguardo Artem Dovbyk che è finito nella lista del Napoli, ma, solo come ripiego ad Hojlund. L’ucraino piace anche al Villarreal. Gli spagnoli, però, offrono solamente un prestito con diritto di riscatto, troppo poco per la Roma che chiede almeno 30 milioni.

Non si è ancora sbloccata la situazione legata a Jadon Sancho. Nessun rilancio da parte dei giallorossi e da Trigoria assicurano che difficilmente ci sarà nei prossimi giorni. L’accordo con il Manchester United c’è sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 23 milioni di euro e, ad oggi, i giallorossi sono gli unici sul giocatore. Si aspetteranno altre 24-48 ore, per poi virare su altro. L’ultima idea è quella di Elmas, con il Lipsia che lo vorrebbe cedere solo a titolo definitivo e non ha aperto a nessun tipo di prestito.

Fonte: Il Messaggero