Everton, i Friedkin piazzano il colpo: 42 milioni per il talento Dibling

L’Everton manda un messaggio forte e chiaro al calcio inglese. Come riportato da Fabrizio Romano, i Toffees hanno definito l’acquisto di Tyler Dibling dal Southampton per una cifra da capogiro: 42 milioni di euro per portare a Liverpool uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione inglese.
Classe 2006, esterno offensivo di talento purissimo, Dibling ha firmato un contratto a lungo termine con l’Everton. L’intesa con il Southampton prevede anche una clausola sulla futura rivendita, segno della valutazione altissima fatta dai Saints sul proprio gioiello.
Un’operazione che porta la chiara impronta dei Friedkin, decisi a rilanciare l’Everton con un progetto ambizioso e lungimirante, puntando su giovani di grande prospettiva. Dopo anni difficili, il club di Liverpool prova così a tornare protagonista in Premier League, investendo sul futuro.