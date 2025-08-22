Calciomercato Roma, Sancho non si sblocca: ora Massara valuta Elmas

Alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Bologna all’Olimpico, la Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi offensivi. I giallorossi stanno sondando diverse piste, e tra queste prende quota quella che porta a Eljif Elmas, centrocampista offensivo classe 1999 attualmente al Lipsia.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società capitolina starebbe valutando l’ex Napoli come possibile alternativa a Jadon Sancho, obiettivo di primo piano ma difficilmente raggiungibile viste le titubanze del calciatore, che non ha ancora aperto ai giallorossi.
Elmas, 25 anni, che ha vissuto quattro stagioni in Serie A con la maglia azzurra e ben conosciuto da Gasperini per caratteristiche tecniche e duttilità tattica, potrebbe rappresentare una soluzione concreta e più accessibile per il reparto avanzato giallorosso.
La Roma però deve superare la concorrenza del Napoli, che vorrebbe il macedone in prestito con diritto di riscatto: per battere i partenopei sarebbe necessario un acquisto a titolo definitivo.
Fonte: Gianlucadimarzio.com
ora
Subito su Elmas per costi e fattibilità.
elmas ti fa una partita buona su tre quattro, è un buon giocatore ma va bene solo come alternativa ( a Napoli infatti giocava Kvatatskhelia titolare). Veramente c’è da imprecare se Massara con due mesi di tempo ci porta Elmas
Ottima idea
la davanti per me serve l acquisto migliore possibile, piuttosto che giocatori che piu di tanto non possono dare preferisco un colpo scout
Severo ma giusto
è buono ma mi aspetterei di piu
Ci mancherebbe solo questo e il mercato scenderebbe a 0,vai Massara vai.MAMMA MIA.
ma chi vogliamo prendere più ormai….i più bravi so stati già presi
sarebbero altri soldi buttati, elmas giocatore normalissimo che ti faranno pagare almeno 25 milioni, per me non vale baldanzi.
Abbasta che ne pijate uno che vole er Mister, ma dateve ‘na mossa che so’ rimasti 10 giorni de carciomercato, er tempo strigne.
Elmas sarebbe un rinforzo?
Confido che sia la solita panzana.
non è accettabile Elmas, non è il giocatore che ti fa vincere. ti serve un giocatore più forte. Lui ha 25 anni ma non ha mai fatto lo step per diventare un top, è un buon giocatore ma come alternativa
Attualmente guadagna circa 15 milioni di euro lordi a stagione al Manchester United, mentre la Roma gli ha offerto un contratto con un salario più basso, intorno ai 4,5 milioni a stagione più bonus….
il ragazzo non ci sta a un taglio così netto! 🤑
Aspetta e spera ragazzo!!! Ti aspetta la panca dorata. ….fa freddo a Manchester! A Roma ti puoi rifare ….. coraggio!!!!! credici!!!! Città bellissima e i tifosi migliori del mondo!
B
allora prima di Elmas prendo Armand Laurienté o Wesley gassova
un mese di tempo buttato per poi presentasse co questo
Ma per prendere Elmas serve Massara?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.