Calciomercato Roma, Sancho non si sblocca: ora Massara valuta Elmas

Alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Bologna all’Olimpico, la Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi offensivi. I giallorossi stanno sondando diverse piste, e tra queste prende quota quella che porta a Eljif Elmas, centrocampista offensivo classe 1999 attualmente al Lipsia.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società capitolina starebbe valutando l’ex Napoli come possibile alternativa a Jadon Sancho, obiettivo di primo piano ma difficilmente raggiungibile viste le titubanze del calciatore, che non ha ancora aperto ai giallorossi.

Elmas, 25 anni, che ha vissuto quattro stagioni in Serie A con la maglia azzurra e ben conosciuto da Gasperini per caratteristiche tecniche e duttilità tattica, potrebbe rappresentare una soluzione concreta e più accessibile per il reparto avanzato giallorosso.

La Roma però deve superare la concorrenza del Napoli, che vorrebbe il macedone in prestito con diritto di riscatto: per battere i partenopei sarebbe necessario un acquisto a titolo definitivo.

Fonte: Gianlucadimarzio.com