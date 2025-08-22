CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo venerdì 22 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Dominguez il nome a sorpresa di Massara

C’è un nome che a Trigoria piace molto per il ruolo di esterno a sinistra: si tratta di Benja Dominguez (21), ala argentina del Bologna. Massara lo sta seguendo con interesse, la richiesta di Sartori è di 30 milioni di euro. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:50 – Sondaggio per Zanoli del Napoli

Nelle ultime ore la Roma ha effettuato un sondaggio per Alessandro Zanoli (24), terzino destro del Napoli classe 2000 reduce dal prestito al Genoa. (Messaggero Veneto)

Ore 8:45 – Ziolkowski, trattativa a oltranza

Non si sblocca la trattativa tra Roma e Legia Varsavia per Jan Ziolkowski (20): il difensore polacco ieri ha giocato titolare nel match di Conference League vinto per 2 a 1 sul campo dell’Hibernian. A Trigoria però si resta convinti che alla fine l’affare si farà. (Il Tempo)

Ore 8:25 – Fabio Silva si complica, virata su Embolo

Massara è a caccia di un rinforzo per l’attacco e viste le difficoltà per Fabio Silva (23), sul quale c’è il pressing del Borussia Dortmund, il ds sta virando su Breel Emobolo (28) del Monaco: può arrivare per 15 milioni di euro. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Ultimatum a Sancho: ancora 48 ore

La Roma ha fissato una deadline per Jadon Sancho (25): aspetterà una sua decisione entro e non oltre questo weekend. Poi Massara virerà su altri profili, al momento messi in stand-by. (Il Tempo / Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…