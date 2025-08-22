FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 22 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:40 – Roma e Q8, partnership rinnovata

Prosegue e si rafforza la collaborazione tra AS Roma e Q8, “Proud Partner” del Club giallorosso, con l’obiettivo di promuovere sostenibilità e mobilità responsabile. Dal 2023 la compagnia fornisce al club il biocarburante Q8 HVO per il riscaldamento del centro sportivo di Trigoria e per alimentare il pullman ufficiale. Dopo i progetti sul litorale romano e le iniziative sociali con il Business Club, la partnership continuerà con nuove attività ad alto impatto ambientale e sociale. (asroma.com)

Ore 9:30 – Bailey, c’è lesione: a rischio per il derby

Leon Bailey svolgerà oggi gli esami per capire l’entità della lesione. Le sensazioni non sono positive e si teme uno stop di oltre un mese, mettendo a rischio la sua presenza per il derby. Nel frattempo, ieri il giamaicano ha approfittato dell’infortunio per volare in Inghilterra e chiudere le pratiche relative al visto lavorativo. (Il Messaggero / Il Tempo)

Ore 8:45 – Gasp fa 600 in Serie A

Il debutto di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma è imminente: domani, contro il Bologna, il tecnico raggiungerà il prestigioso traguardo delle 600 panchine in Serie A. (Corriere della Sera)

Ore 8:20 – El Aynaoui, sì al Marocco: ecco quante partite salta

Neil El Aynaoui ha preferito giocare il Marocco alla possibilità di essere convocato dalla Francia. Probabile quindi la sua convocazione in Coppa d’Africa che si terrà proprio in Marocco tra gennaio e febbraio. Se sarà confermata la decisione, salterebbe le sfide con Juve, Genoa, Atalanta, Lecce, Sassuolo e Torino. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – Roma, abbonamenti da record

La Roma ha raggiunto la quota eccezionale di 40.000 abbonati, sospendendo la vendita dopo appena due settimane per il rapido sold out. Si tratta del miglior risultato dai primi anni Duemila, sotto la presidenza Sensi. (La Repubblica)

IN AGGIORNAMENTO…