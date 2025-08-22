FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 22 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:40 – Roma e Q8, partnership rinnovata
Prosegue e si rafforza la collaborazione tra AS Roma e Q8, “Proud Partner” del Club giallorosso, con l’obiettivo di promuovere sostenibilità e mobilità responsabile. Dal 2023 la compagnia fornisce al club il biocarburante Q8 HVO per il riscaldamento del centro sportivo di Trigoria e per alimentare il pullman ufficiale. Dopo i progetti sul litorale romano e le iniziative sociali con il Business Club, la partnership continuerà con nuove attività ad alto impatto ambientale e sociale. (asroma.com)
Ore 9:30 – Bailey, c’è lesione: a rischio per il derby
Leon Bailey svolgerà oggi gli esami per capire l’entità della lesione. Le sensazioni non sono positive e si teme uno stop di oltre un mese, mettendo a rischio la sua presenza per il derby. Nel frattempo, ieri il giamaicano ha approfittato dell’infortunio per volare in Inghilterra e chiudere le pratiche relative al visto lavorativo. (Il Messaggero / Il Tempo)
Ore 8:45 – Gasp fa 600 in Serie A
Il debutto di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma è imminente: domani, contro il Bologna, il tecnico raggiungerà il prestigioso traguardo delle 600 panchine in Serie A. (Corriere della Sera)
Ore 8:20 – El Aynaoui, sì al Marocco: ecco quante partite salta
Neil El Aynaoui ha preferito giocare il Marocco alla possibilità di essere convocato dalla Francia. Probabile quindi la sua convocazione in Coppa d’Africa che si terrà proprio in Marocco tra gennaio e febbraio. Se sarà confermata la decisione, salterebbe le sfide con Juve, Genoa, Atalanta, Lecce, Sassuolo e Torino. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:00 – Roma, abbonamenti da record
La Roma ha raggiunto la quota eccezionale di 40.000 abbonati, sospendendo la vendita dopo appena due settimane per il rapido sold out. Si tratta del miglior risultato dai primi anni Duemila, sotto la presidenza Sensi. (La Repubblica)
IN AGGIORNAMENTO…
A questo punto la Roma DEVE comprare un centrocampista titolare e un altro esterno, oltre quello titolare.
Comprare una riserva di Angelino e possibilmente una punta.
10 giorni per comprare 2/3 titolari e due riserve.
Roba infattibile se non sei organizzato.
il giamaicano salta due mesi vedrete
il centrocampista va in coppa d’Africa insieme a Ndika quindi sicuro saltano 5 partite
ma il Ds lo sapeva tutto questo e per me il giamaicano era già rotto sennò non si spiega ancora che mi dicono è la sfortuna
ma tu Ds lo sapevi che avevo 2 giocatori in meno per la coppa d’Africa a sto punto rispetto all’anno passato ti sei indebolito
per me quest’anno stessa classica 6/7 posto
e vai manganello facce vede la palla de vetro……ma attento a scende dal trespolo se cade se rompe…..
Il sold-out in 2 settimane raffrontato al resto delle notizie, assomiglia a un ossimoro…
Quest’anno la vedo dura….
Baeley a gennaio torna a casa sua
Hai detto una cosa impopolare, ma non necessariamente implausibile…semmai pessimistica e non realizzabile: ma, razionalmente, ci starebbe.
Bailey costa, quest’anno, 2 milioni di prestito e 6,5 di ingaggio. Ove inanellasse un infortunio dopo l’altro, per pregresse debolezze muscolari e recidiva, e dunque non vedesse quasi mai il campo, sarebbe logico che si cercasse di liberarsene per il suo peso sui conti (che tanto…contano per l’operatività di mercato al successivo 30 giugno).
Solo che non è un prestito secco, ma oneroso e con diritto, trasformabile in obbligo a certe condizioni: salvo un’espressa pattuizione speciale nel contratto, quindi, ove andasse così male, si dovrà attendere giugno per restituirlo.
Peccato il mercato invernale non è a Novembre come nel secolo scorso……
Continuate a fare soldi out mi raccomando così continuano a propinarci scelte senza senso per restare stabilmente tra il 5 ed il 7 posto.
2-3 giocatori arriveranno sicuramente a fine mercato come occasioni o prestiti. Varie squadre ne devono ancora smerciare 4-5, una di queste è la Juve.
Più fanno disastri più lo stadio si riempie.
ma lo sponsor sulla maglia ci fa schifo?! mi pare assurdo non ci sia un brand che vuole legare il suo nome a quello della Roma
pure qui siamo in ritardo o fanno schifo i soldi in entrata grazie a uno sponsor!?
daje Roma daje
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.