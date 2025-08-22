Roma-Bologna, i convocati di Gasperini: out Salah-Eddine, Pellegrini e Bailey

1
16

Gian Piero Gasperini ha appena diramato la lista ufficiale dei 20 giocatori convocati per la sfida contro il Bologna, che si giocherà domani alle 20:45 all’Olimpico.

In elenco non figurano i nomi di Salah-Eddine, Pellegrini e Bailey, tutti ai box per differenti problemi fisici. Questa la lista completa dei convocati.

Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteCalciomercato Roma, Sancho non si sblocca: ora Massara valuta Elmas

1 commento

  2. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome