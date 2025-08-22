Roma-Bologna, i convocati di Gasperini: out Salah-Eddine, Pellegrini e Bailey

Gian Piero Gasperini ha appena diramato la lista ufficiale dei 20 giocatori convocati per la sfida contro il Bologna, che si giocherà domani alle 20:45 all’Olimpico.
In elenco non figurano i nomi di Salah-Eddine, Pellegrini e Bailey, tutti ai box per differenti problemi fisici. Questa la lista completa dei convocati.
Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar.
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.
