Calciomercato Roma, Gasperini conferma l’addio di Pellegrini: Italia o Premier

Chiarezza estrema da parte di Gian Piero Gasperini sul futuro di Lorenzo Pellegrini: la Roma non ha intenzione di rinnovargli il contratto, in scadenza nel 2026, e lo stesso centrocampista è alla ricerca di una nuova sistemazione.

Nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bologna, il tecnico di Grugliasco non ha lasciato spazio a interpretazioni: “È evidente che la società non ha intenzione di allungare il suo contratto – ha spiegato Gasp – ed è altrettanto chiaro che lui ha bisogno di giocare per ambire alla Nazionale e ai suoi obiettivi personali. Se dovesse trovare una soluzione adeguata, sarebbero contenti sia il giocatore che la società”.

Concetti che l’allenatore ha poi ribadito ai giornalisti presenti nella sala stampa di Trigoria anche “off records”, sottolineando come Pellegrini stia cercando una squadra che gli garantisca maggiore continuità. Cosa che, molto probabilmente, non avrebbe alla Roma con Gasperini in panchina.

E a chi gli chiedeva cosa accadrebbe in caso di permanenza di Pellegrini, Gasperini ha quasi glissato, lasciando intendere che la possibilità non sia realmente contemplata. “Dove giocherebbe con me? Di certo non in porta…”, ha scherzato con un sorriso ironico. Poi la chiusura: “Non chiedete a me, chiedete a Pellegrini. O alla società”.

Intanto l’agente del calciatore è al lavoro per trovare la soluzione giusta: alcuni club italiani (Fiorentina in primis) stanno valutando i margini dell’operazione, non facile, visto lo stipendio importante del calciatore. E allora occhio anche alla Premier League, dove diversi club hanno acceso i radar sull’ormai ex capitano.

