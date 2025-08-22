Calciomercato Roma, Gasperini conferma l’addio di Pellegrini: Italia o Premier

Chiarezza estrema da parte di Gian Piero Gasperini sul futuro di Lorenzo Pellegrini: la Roma non ha intenzione di rinnovargli il contratto, in scadenza nel 2026, e lo stesso centrocampista è alla ricerca di una nuova sistemazione.
Nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bologna, il tecnico di Grugliasco non ha lasciato spazio a interpretazioni: “È evidente che la società non ha intenzione di allungare il suo contratto – ha spiegato Gasp – ed è altrettanto chiaro che lui ha bisogno di giocare per ambire alla Nazionale e ai suoi obiettivi personali. Se dovesse trovare una soluzione adeguata, sarebbero contenti sia il giocatore che la società”.
Concetti che l’allenatore ha poi ribadito ai giornalisti presenti nella sala stampa di Trigoria anche “off records”, sottolineando come Pellegrini stia cercando una squadra che gli garantisca maggiore continuità. Cosa che, molto probabilmente, non avrebbe alla Roma con Gasperini in panchina.
E a chi gli chiedeva cosa accadrebbe in caso di permanenza di Pellegrini, Gasperini ha quasi glissato, lasciando intendere che la possibilità non sia realmente contemplata. “Dove giocherebbe con me? Di certo non in porta…”, ha scherzato con un sorriso ironico. Poi la chiusura: “Non chiedete a me, chiedete a Pellegrini. O alla società”.
Intanto l’agente del calciatore è al lavoro per trovare la soluzione giusta: alcuni club italiani (Fiorentina in primis) stanno valutando i margini dell’operazione, non facile, visto lo stipendio importante del calciatore. E allora occhio anche alla Premier League, dove diversi club hanno acceso i radar sull’ormai ex capitano.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Io fossi in lui proverei a diventare il secondo primatista di presenze dopo Mimmo Berardi al Sassuolo
Ci voleva Gasperini per rendere chiara la situazione. Direi che se Pellegrini ha intenzione di continuare a fare il giocatore è ora che si guardi intorno, a Trigoria per lui è finita la pacchia. Grazie a tratti per il buon giocatore che è stato, ma non tutti i romanisti meritano di terminare la carriera nella Roma.
speriamo in premier perché se va alla fiorentina sicuro ci purga.
Realisticamente non vedo margini per un trasferimento a breve di Pellegrini in un’altra società, neanche araba o turca. Chi si accollerebbe un reduce da un grave infortunio,oltre tutto con uno stipendio così elevato? Il fatto che Gasperini lo abbia praticamente liquidato in conferenza stampa, non è stata una mossa astuta dal punto di vista economico. Pellegrini è stato ufficialmente definito un esubero e in quanto tale non è quotato sul mercato.
Il mister nella conferenza stampa è stato schietto e diretto,non ha lasciato dubbi a interpretazioni soprattutto riguardo l’affare Pellegrini.
Dopo queste dichiarazioni Pellegrini è stato messo fuori dal progetto tecnico,adesso sta a lui decidere cosa fare,rimanere un anno aTrigoria senza vedere il campo o quasi,arrecando un danno alle casse societarie e anche un danno a sé stesso,oppure cercare una sistemazione per rilanciarsi e lasciare un ricordo di sé stesso come un giocatore legato all’ambiente ma non avido e opportunista.
se riuscissimo a liberarci di pellegrini hermoso e dybala si libererebbe spazio salariale per circa 26 milioni di euro.
Sono i tre più pagati…ed ho detto tutto!
