GASPERINI: “Avrei voluto una rosa più completa. Pellegrini? La società non vuole rinnovargli il contratto, lui sta cercando una nuova squadra” (VIDEO)

Mister Gian Piero Gasperini parla oggi alla stampa nella sua prima conferenza prepartita da allenatore della Roma.
Queste le dichiarazioni del tecnico sulla sfida di domani sera contro il Bologna e sulle ultime voci di mercato che riguardano la sua squadra.
Presenza numero 600 per lei. Come si immagina questo esordio? Come arriva la squadra?
Ho letto stamattina che domani sarà la mia seicentesima partita. Per me, che non bado molto alle statistiche, è stata una grandissima sorpresa. Non poteva esserci occasione migliore per raggiungere questo traguardo: la prima di campionato, una nuova esperienza con la Roma, in uno stadio pieno di gente. Sicuramente è qualcosa di straordinario. La squadra arriva con tanta voglia di fare. Domani sarà un biglietto da visita: dietro di noi c’è tanta passione, tanti tifosi, tanti abbonati. Giochiamo contro una squadra che negli ultimi anni si è confermata tra le migliori del campionato, ben preparata e solida. Sarà una bellissima prima di campionato.
Come sta vivendo la situazione Bailey e in generale il mercato? Come sta Dybala?
Per Bailey è davvero incredibile, siamo molto dispiaciuti. Un infortunio grave, in una circostanza difficile persino da spiegare. C’è anche un video dell’episodio. Peccato, peccato davvero, perché al di là dell’impatto immediato sulla partita – che non so quanto avrebbe potuto aiutare, ma probabilmente sì – pesa soprattutto la gravità dell’infortunio, avvenuto in un gesto assolutamente normale. Sul mercato non so che sviluppi possano esserci: siamo ormai nella fase finale e tutto diventa molto imprevedibile. Io però penso alla partita con il Bologna, penso all’inizio del campionato. Per quanto riguarda Paulo, è rientrato da una decina di giorni e secondo me è sulla strada giusta. Era partito bene in preparazione, poi si è dovuto fermare qualche settimana, ma ora ha ripreso e sta facendo tutto. Anticipo anche un aspetto legato alla formazione: secondo me non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, quindi o parte dall’inizio oppure entrerà a gara in corso.
Avrebbe voluto una rosa più completa per la prima di campionato?
Indubbiamente sì, soprattutto per un allenatore nuovo che arriva e vorrebbe portare le proprie idee. Però devo dire che con i ragazzi con cui abbiamo lavorato ci siamo trovati bene: hanno passato un mese e mezzo insieme e, tra quelli presenti dall’inizio, abbiamo fatto davvero tanto. Gli altri sono arrivati un po’ alla spicciolata, qualcuno prima, qualcuno dopo, e c’è stato anche un periodo di stallo. Certo, tutti noi vorremmo sempre partire con una rosa definita e completa, per sfruttare al meglio la preparazione. Ma ormai questo sembra essere diventato un po’ un’utopia per tutti.
Aveva ricevuto delle rassicurazioni, sono state mantenute?
Ti dai delle indicazioni, ti poni dei propositi, no? Poi c’è la realizzazione. Quelli sono sempre molto validi, sempre molto riconosciuti in ogni riunione che facciamo. Poi però la realizzazione può avere tempi diversi e bisogna vedere anche quanto si riesce a fare.
Sarà Dovbyk l’attaccante della Roma?
Non lo so, non ho la sfera di cristallo per capire cosa succederà in questi dieci giorni. Io sono concentrato sulla partita di domani, poi vedremo. È convocato, come tutti gli altri che lo sono in questo momento. Io penso sempre a guardare avanti e domani credo che ci attenda un bel momento, l’inizio del campionato. Dovbyk, insieme agli altri ragazzi convocati, deve avere la massima concentrazione davanti al nostro pubblico per la prima volta quest’anno. È vero che queste date di mercato possono portare a ritrovarti un giocatore contro due volte, oppure ad averlo e poi rivederlo dall’altra parte. Quello che succederà nei prossimi dieci giorni lo vedremo.
Lei fece quel discorso sulla musica…
Ma non era su Dovbyk! In generale, nel calcio ci sono dei tempi, un po’ come nella musica. Vale per chiunque giochi a calcio, e i giocatori di maggiore qualità sono indubbiamente quelli che hanno il tempo giusto, come nella musica. Chi entra un po’ prima o un po’ dopo corre il rischio di steccare. Ma questo vale anche in un’azione, in qualsiasi situazione di gioco. Poi l’avete collegata a Dovbyk, poverino.
Allora è più “intonato” Dovbyk o Ferguson? La Roma è più forte dello scorso anno?
Per me sono due ottimi strumenti, diversi tra loro. Entrambi sembrano essere cresciuti rispetto all’inizio della stagione, sia sul piano dinamico che fisico. Se la Roma di oggi è più forte lo dovremo capire, perché della Roma di prima abbiamo dei parametri, mentre questa ha appena iniziato a giocare ed è sicuramente molto diversa. Se guardiamo l’ultima formazione scesa in campo a Torino, a fine maggio, rispetto a quella di oggi sono passati tre mesi: ci sono tre titolari che non ci sono più e 6-7 giocatori in panchina che non ci sono più. In totale, una decina di calciatori hanno lasciato la squadra, mentre ne sono arrivati cinque, di cui uno purtroppo si è fatto male subito. Parlo ovviamente dei giocatori di movimento. È una Roma diversa, anche nei numeri: basta fare il confronto per accorgersene. Se sarà più forte, me lo auguro, ma non posso dirlo adesso. Lo scopriremo strada facendo, quindi cerchiamo di capirlo insieme.
Come sta Pellegrini? È possibile vedere El Aynaoui più avanzato?
Le soluzioni sono quelle: una o l’altra. Abbiamo due o tre opzioni, tra cui anche questa. Su Pellegrini mi sembra che stia recuperando ed è vicino al rientro. Io sono arrivato quando lui era già infortunato, quindi non ha mai potuto allenarsi con la squadra. Non so perché questa domanda venga sempre fatta a me e non al giocatore o alla società. Quello che ho visto io con Pellegrini è che la situazione non è così chiara: è evidente che la società non ha intenzione di allungare il contratto ed è altrettanto chiaro che lui ha bisogno di giocare per ambire alla Nazionale e ai suoi obiettivi personali. Non sono io la persona più indicata per parlarne, però, visto che me lo chiedete, cerco di rispondere. Ho ereditato questa situazione e provo a chiarirla, perché in tutte le interviste mi mettete in mezzo a questa vicenda. Risolveranno: a me sembra che, se lui trova una situazione adeguata, sia contento di andare via, e lo sarebbe anche la società. Trovare la soluzione giusta non è semplice e per questo siamo in una fase di stallo. Non mi pare di dire nulla di nuovo o di scoprire l’acqua calda: questa è la realtà della situazione.
Un pensiero sui nuovi? Possono giocare tutti e quattro da titolari?
Sono i profili su cui la Roma ha pensato di costruire o ricostruire il proprio futuro. Sono tutti ragazzi giovani: il più “vecchio” è Neil, che ha 24 anni, Ghilardi e Wesley sono del 2003, Ferguson del 2004, quindi tutti tra i 21 e i 22 anni. Sono giocatori giovanissimi con esperienze diverse. Mi piace lavorare su di loro, su tutti, e in prospettiva sicuramente possono far parte del progetto. Arrivano da momenti diversi: ad esempio Wesley viene da 30 partite consecutive in Brasile, perché la stagione lì è diversa. Ferguson ha avuto molta attività, mentre Ghilardi ha saltato tutta la preparazione e l’ha iniziata solo quando è arrivato da noi. El Aynaoui mi sembra un po’ più in condizione anche nelle partite. Penso che si possa lavorare bene con tutti loro.
Sul suo modo di schierarsi contro il 4-2-3-1
Non è una questione legata ai nostri giocatori, è semplicemente un adattamento: una situazione che si può creare nei confronti di un avversario, a seconda di come si schiera e di chi utilizza. Io credo che l’ideale sia che la nostra squadra abbia sempre la capacità di giocare almeno due moduli in modo disinvolto, senza grandi problemi. Quindi, anche nell’arco della stessa gara, poter passare da una situazione all’altra in maniera chiara e comprensibile, soprattutto per i giocatori. Certo, ci vogliono delle partite: più giochi e più assimili concetti, più acquisisci facilità nel poter avere questa duttilità.
Si sente affine al lavoro di Massara?
I giocatori giusti sono sempre quelli bravi. Questo caratterizza il mio modo di pensare: i giocatori di valore e con potenzialità rientrano tutti nella mia idea di calcio. Sono ragazzi che, come ho detto prima, rispondono alle caratteristiche richieste per ripartire, secondo le indicazioni della società: la necessità di ringiovanire, non con giocatori già affermati e con contratti pesanti, ma con elementi emergenti, che possano diventare plusvalenze. Anche se sembra semplice – prendere qualche giovane, farlo giocare e poi rivenderlo – non è affatto così. Bisogna scegliere ragazzi che abbiano davvero un futuro e un valore. I giovani spesso costano più dei giocatori affermati, ma si punta sulla speranza e sulla possibilità di realizzare le famose plusvalenze. Alcuni club le cercano per ripianare i bilanci, altri per vendere e reinvestire, acquistando nuovi giocatori e alimentando questo meccanismo. L’alternativa sarebbe prendere giocatori affermati con contratti molto alti, alzando subito il livello della squadra, ma lavorando meno in prospettiva. In questo momento, il segnale forte della società è stato chiaro: puntare su questo modello. Speriamo di poterlo realizzare e, per riuscirci, servirà tutta una serie di scelte concrete. Sto pensando a come lavorare: per me si guarda sempre avanti, ma non è semplice. Cerco di essere chiaro una volta per tutte: non è che faccio sempre interviste così lunghe. Già con questa spero di chiarire, dopodiché mi auguro di parlare solo dell’avversario e della partita di domani. Non ci sono stati altri momenti, quindi ho cercato di sfruttare l’intervista di oggi.
I suoi quinti all’Atalanta erano fisici, a Roma sono diversi. Cambierà il gioco o gli esterni dovranno fare comunque ciò che facevano all’Atalanta?
Ne ho avuti talmente tanti, uno diverso dall’altro, che non tutti facevano le stesse cose. Posso dire che Conti era diverso da Spinazzola, Gosens diverso da Hateboer, Maehle diverso da Castagne, Bellanova diverso da Zappacosta. E così Angelino e Wesley sono diversi da tutti gli altri, così come Rensch rispetto agli altri. Vanno rispettati per le loro caratteristiche e qualità migliori, e bisogna cercare di farli rendere al massimo proprio in base a queste qualità.
Domani è possibile vedere una Roma più difensiva o già “gasperiniana”?
Posso dire che la cerchiamo, poi se ci riusciremo già domani non lo so. Giocheremo per un solo obiettivo, come sempre: cercare di ottenere il massimo risultato. Non per mancanza di rispetto verso l’avversario, chiaramente, ma con la fiducia che possiamo costruirci e con l’intenzione di affrontare la partita con quello spirito.
Cosa l’ha colpita di Ferguson?
Ferguson è il classico ragazzo che ha fatto benissimo due anni fa e poi ha attraversato una fase in cui, magari per motivi diversi – infortuni o altre situazioni – non ha rispettato le aspettative. È anche la classica situazione in cui è bello riuscire, insieme, ad aiutare questo ragazzo a ritrovare i valori che aveva qualche anno fa.
GASPERINI parla chiaro e su Pellegrini dice le cose come stanno e lo dice in un modo che neanche Mourinho avrebbe usato, cioè in maniera nuda e cruda.
È stato forte e deciso.
Ma ho una paura: i giornalisti quest’anno con Gasperini si divertiranno, perché è uno che non si tira indietro.
La società dovrà aiutarlo perché il mister non ha la “politica” dei Ranieri o dei Mourinho.
Lui fa bene, la società va stanata perché sono i quadri a dover parlare di queste cose, non lui. Ma se glielo chiedono, ne parla senza filtri, così anche i tifosi possono sapere realmente come stanno le cose. E’ forte ‘n casino er Gasp!
E fortuna che ero io a bullizzare Lollo!
Chissà Apuo e TG cosa ne pensano? Magari esce fuori che so stati quelli come me a convincere Gasp che Lollo deve cambiare aria…
Non perdera’ molto tempo con loro. L’ha detto oggi.
Non vedo molte differenze rispetto al passato. Vedo sempre un solo uomo che deve rispondere alle domande sulla società e sulle plusvalenze. Dov’è Ranieri?
Così non gli si fa fare il proprio lavoro in tranquillità.
pellegrini fuori rosa è chiaro
meno male che c’è Ranieri….
Se mi dici dov’è te ne sarò grato, perché è un po’ che non lo vedo…..😉
Spero che Ranieri non risulti il solito usa e getta tanto caro ai Friedkin
Il Mister che ci voleva nel nostro ambiente…schietto,diretto,sincero, sarebbe un peccato perderlo, spero che la società lo accontenti alla fine su quanto gli era stato prospettato e promesso
si è rassegnato ha capito che non gli prendono più nessuno
tu hai desunto questo dalla conferenza stampa? lavora alla NASA, immagino…
“In totale, una decina di calciatori hanno lasciato la squadra, mentre ne sono arrivati cinque, di cui uno purtroppo si è fatto male subito”
è chiaro siamo sotto numero per Gasp a 10 giorni dalla fine mercato
Massara sbrighete
ma 10 chi???????
Sul mercato non posso dargli torto Sull’operato di Massara, aspetto i risultati del campo Il fatto che abbia intavolato una trattativa con Monchi, dopo tutti i casini che ha combinato non lo mando giu’
Lorenzo, se hai un pò di dignità, cambia aria, sei stato il nostro Capitano, salva il salvabile e vai dove puoi ancora dare il meglio.
Questo è il mio consiglio.
Senza rancore, nè livore.
Gasperini più chiaro di così non poteva essere.
Ha detto a chiare lettere che la Società spera di piazzarlo.
❤️🧡💛
Come ho scritto sotto l’altra notizia, se appena appena ho capito che cosa passa per la testa di Pellegrini, lui non si trovera’ nessun altra squadra.
Di certo non prima della fine di questo mercato ma credo proprio nemmeno dopo.
Per me, arriva a scadenza e si ritira.
Il calcio non mi sembra proprio che sia piu’ la sua priorita’, ormai da tempo.
Le probabilita’ che faccia muovere la sua famiglia da Roma, o che se ne allontani lui, credo siano zero.
E ripeto, non e’ un giudizio, e’ solo una constatazione di un fatto.
Veramente da un pezzo che glielo hanno fatto capire… soprattutto non rinnovando il contratto in scadenza, almeno senza la certezza che rinnova per dare più potere alla Roma in fase di trattativa ma solo per quello e non come scusa per rimanere ancora…. e senza fare come quella mexxa del polacco che non lo ha voluto fare… e poi gli altri ci hanno guadagnato sopra… e meno male che era Romanista
Ha detto pure che non gli era stato proposto soltanto un progetto giovani-plusvalenze ma pure di alzare subito il livello della squadra con giocatori forti e pronti…..
Scusami Ilario ma la parte “..ma pure di alzare subito il livello della squadra con giocatori forti e pronti” quando l’avrebbe detta?
In quel frangente non è stato chiarissimo, ma anche a me non è sembrato che intendesse quello che dici tu.
Ha mannato direttamente Poc€tta ar bar, senza troppi giri de parole…
ch’ é quello che dovrebbero fa’ co’ tutti li procuratori…
Più chiaro di cosi’
Certo non si puo’ dire che ci giri intorno alle cose, su Pellegrini sopratutto.
Pero’ mi sembra in linea ed in sintonia con la società rispetto alle difficoltà del mercato, quindi coloro che paventavano dissapori, delusioni od addirittura rottura con il tecnico credo che resteranno molto.delusi…
schietto e sincero, date tempo a questo allenatore perché ne avrà bisogno e nei prossimi anni rideremo e anche tanto.. basta pseudo bandiere tipo de rossi e pellegrini “grandi romanisti”ma che invece guardano solo i loro interessi e restano sul groppone… per essere un vero romanista devi dimostrarlo in campo tipo Mancini anche se toscano e con tutti i suoi limiti da tutto in campo… si sta costruendo puntando su un blocco giovane che crescerà insieme e di conseguenza lo farà tutta la squadra. domani sarà molto dura ma dobbiamo partire assolutamente con una vittoria FORZA ROMA
bravo Trullo…. prendessero esempio da Tommasi che per di rimanere aveva rinnovato quasi al minimo
Boh mi pare che mette le mani avanti
Dice in maniera asciutta le cose come stanno, se qualcuno ha problemi che lui faccia così deve solo dirglielo…..ma non vorrei essere al posto loro onestamente.
Che dire..che Dio ci aiuti!!!
Va bene, ok, caro Pellegrini. Ha parlato come un padre, senza esporti a brutti commenti: è meglio se vai via; se no , resti e non c’è alcuna change per te. Spiegando anche il perché: la società non vuole rinnovarti il contratto ed io punto su giocatori di 21 – 22 anni. Tant ‘è.
Finalmente chiarezza e correttezza, in un mondo spesso ipocrita e falso, a prescindere dal fatto che averne ufficializzato “brutalmente” la messa sul mercato possa abbassarne il valore di cartellino. Di fatto tagliandosi di un ingaggio “da segare”, il valore del cartellino all’ultimo anno di contratto è trascurabile e non molto appetibile.
Sentite queste parole cosi chiare, qualsiasi dichiarazione, come quelli che siamo abituati a sentire da Pellegrini e dal suo procuratore, del tipo “il ragazzo non ha intenzione di cambiare, vuole dimostrare ancora il suo valore a Roma”, sarebbe del tutto ridicola (come di fatto sono sempre state). Purtroppo ne emergerebbe una figura poco riconoscente (rispetto ai soldi percepiti) e molto attaccata al lauto ingaggio piuttosto che alla fatidica maglia.
A questo punto le alternative non ci sono e il calciatore deve scegliere se andare a giocare altrove o “prendersi lo stipendio e basta” a Roma, con ciò che ne conseguirà nel suo giudizio da parte dei tifosi.
Se ci fosse orgoglio e attaccamento io mi aspetterei frasi del tipo “disposto a rinnovare con riduzione dell’ingaggio per dimostrare …”, altrimenti i fatti parlano. A fronte di 5/6 mil in tasca qualche insulto si puo digerire tranquillamente, sembrerebbe.
ok. e cristante? non mi sembra cosi giovane
3-3-4
Svilar
Rensch Mancini N’Dicka’
Cristante Kone, El Ayanoui
Dybala Fergusson Dovbik Soule’
2punte e tre centrocampisti per battere il Bologna…
rench non sa difendere, non puo fare il centrale
a puma così trovi aa tigre….
Direttamente Rensch a centrocampo allora, 2-4-4
Sì, non fosse per Rensch per il resto era tutto a posto…
Hermoso sarà uno dei 5 titolari, direttamente sostituto di N’Dickà oppure dato che lo sa fare anche braccetto di destra in competizione con Ghilardi e Celik.
Per il turco, spero che Gasperini non lo conisderi più esterno a tutta fascia, perchè per me in quel ruolo fa confusione, difende male ed attacca peggio.
Sono contento che Gasp sia stato onesto sulla situazione di Pellegrini, poi si saprà chissà quando se effettivamente lui non voglia rinunciare a parte dell’ingaggio e farsi un anno in panca. Per il bene della Roma e di quanto gli ha dato negli anni sarebbe veramente triste se preferisse andarsene a parametro zero pur di prendersi questi ultimi soldi.
Sul discorso esterni fa pensare che non abbia nemmeno nominato Salah, praticamente è fuori squadra e servirà comprare ancora parecchio per completare questa Roma.
Ci eravamo mossi bene all’inizio e ora ci troviamo di nuovo a dover fare molte operazioni a fine mercato, serve un terzino sinistro, un centrale e un trequartista di piede destro e questo se consideriamo che probabilmente avremo un centrocampo molto corto se Pisilli lo vede come trequartista.
Che Pellegrini stia cercando un altra squadra è una bellissima notizia, se riuscisse a trovarla sarà ancora più bella. Solo con il suo stipendio potremmo permetterci lo stipendio di un vero big !!!
come volevasi dimostrare.
ha detto più o meno le cose che stiamo dibattendo da quando gasperini ha
iniziato ad allenate la Roma .
niente di nuovo sotto il sole.
sfr.
❤️🧡💛
Alla domanda su Massara non ha risposto, temo uno dei due rischi grosso
massara rischia…un mercato da dilettante allo sbaraglio
Ottimo si è capita di chi è la colpa ! Capisco ancora di più il rennes perché non ha fatto le barricate per tenerlo !. E cmq non si può arrivare all esordio con cristante titolare ,esterno sinistra non pervenuto e terzino sinistro assente perché angelino non è il suo . Poi spero di vedere una Roma attenta e che non vanno in porta con due passaggi .
Ghisolfiano, Monchiano e Pontiano. Ma vuoidavvero paragonare quei tre con Massara?
E’ un grande allenatore davvero! Chiaro, distinto, obiettivo, crudo e schietto. Spero faccia una grande grande Roma!
AUGURI mister Gasperini!!!
Finalmente.. questo si che è un uomo.
Ora vediamo che succede…
Che non ci pensasse nemmeno Lorenzo Pellegrini da qui e dalla Roma non se muove chiaro!!!!!!! Io ve lo proibisco assolutamente
se ci dovessero essere problemi di risultati Gasperini non deve essere esonerato
Pelle cerca cosa fare da grande, perché da qui a giugno 2026 andrai via
spero per lui che va via a testa alta da qui al 31 agosto, poi non venisse a fare piagnistei in caso contrario
uomo avvisato mezzo salvato, te lo dice pure Gasp
c’è solo l’AS Roma, ciao Lollo
Gasperini calcola 10 uscite contando le cessioni definitive (7), i prestiti rilevanti (2) e almeno un giocatore non disponibile (es. Pellegrini per infortunio o possibile cessione). I 5 arrivi includono i nuovi acquisti (El Aynaoui, Wesley, Bailey, Ferguson, Ghilardi), escludendo i rientri da prestiti non reintegrati. Questo calcolo riflette la sua percezione di una rosa ancora incompleta, con lacune in ruoli chiave, e serve a sollecitare la società a intervenire prima della chiusura del mercato (1° settembre 2025). A fine mercato forse qualche occasione ci sarà..che Dio ce la mandi buona..
Francamente, ormai all’inizio del campionato, posso dire che speravo in un mercato che desse la possibilità di partire forte.
Aldilà della qualità dei nuovi acquisti, che nessuno ha la palla di vetro e portafogli illimitati, sarebbe stato importante averli subito.
E invece partiamo con giocatori in parte NON ADATTI al gioco che viene proposto.
Il rischio è che se si raccolgono pochi punti nelle prime partite, tutto l’ambiente vada in fibrillazione e si parta in salita.
Sono sempre stato scettico su Gasperini a Roma, ma ora che c’è, vorrei, per il bene della Roma, che riesca a esprimere il suo gioco al meglio.
Ma non si sono determinate le condizioni per facilitare la cosa. Anzi.
Al momento abbiamo una squadra che davanti fatica a trovare la porta perché non abbiamo molti giocatori in grado di creare superiorità numerica e aprire spazi.
Dietro non abbiamo ancora meccanismi collaudati per giocare così alti.
Cioè: la produzione offensiva è piuttosto sterile e dietro siamo “allegri”.
Il rischio di prendere schiaffi c’è.
E non sarebbe un buon modo per iniziare.
Detto questo, FORZA ROMA!
la notizia più bella è sentire che la società non vuole rinnovare il contratto
a giugno con la sua uscita e quella di Dybala saremo già a cavallo col Fair play
Ve state a preoccupa’ di pellegrini ma la cosa più grave che ha detto che la società lo ha ingaggiato per fare plusvalenze, na squadretta da metà classifica sarà questa in poche parole
L’Atalanta ha centrato la Champions League svariate volte negli ultimi anni ed ha vissuto con le plusvalenze; la Roma di Pallotta ha fatto per 5 anni di seguito 2/3 posti ed ha vissuto con le plusvalenze; il Napoli ha vinto 2 scudetti in 3 anni ed ha venduto i suoi più forti giocatori.
SU PELLEGRINI la situazione secondo me è molto semplice: la roma avrà offerto un contratto decisamente più basso ma spalmato nel tempo, non voglio dire la metà ma secondo me un buon 30/40% in meno ma in 2/3 annetti di contratto.
Pellegrini ha rifiutato di decurtarsi lo stipendio e oggi, infortunio vero o no, è fuori dal progetto societario, ergo tecnico, quindi è fuori squadra.
La roma non può solo comprare, ma deve anche vendere e queste situazioni rallentano il mercato, proprio come quelle di pellegrini.
Continuano le richieste del popolino di vedere la testa del direttore sportivo dopo un paio di mesi, come di tutti i direttori sportivi tranne, probabilmente, dei due che se lo meritavano. Ma perché non fate un favore al mondo e vi comprate la lazio, secondo me la mandate in C in tre o quattro stagioni
Thr wall, Rensch già ha fatto il centrale e comunque Ghilardi in questo momento mi sembra poco affidabile, Rensch almeno ha un po’ di esperienza dalla sua Comunque abbiamo dato via Kumbulla con troppa fretta, adesso poteva servire… A me sembra che più per caratteristiche di gioco Kumbulla abbia problemi personali con Gasperini(e non sarebbe il primo che viene ceduto per questi motivo dal Gasp)
.
Va dritto al punto, nessuna diplomazia. Oltre che incompleta la rosa è numericamente striminzita. Per Pellegrini situazione di stallo ma di difficile soluzione, aspetta la situazione ideale e ,considerando la considerazione che ha di se, andrà a scadenza! Juve, Inter e Napoli sono la sua situazione ideale ma non mi sembra siano interessate
Due cose.. visto che, come ha detto Gasperini “le indicazioni della società (sono state): la necessità di ringiovanire, non con giocatori già affermati e con contratti pesanti, ma con elementi emergenti, che possano diventare plusvalenze”, vorrei tanto sapere se il successo sportivo interessa un minimo a questi signori texani, perché io non ho capito perché sono venuti qui: per fare plusvalenze? Ok x fare lo stadio..ma sono ricchissimi e hanno proprio tutto sto bisogno di fare lo stadio della Roma x fare soldi (loro), non c’è nel mondo la possibilità di investire in altro?
Seconda cosa: ma quindi se Pellegrini non trova una squadra adesso, poi passa un anno fuori rosa?
“ma con elementi emergenti, che possano diventare plusvalenze”
tutto giusto tranne questo.
bè quest’ anno sapremo tutto, perché gasperini è molto schietto, non si possono più nascondere
Io il Gasp non l’ho mai disprezzato nemmeno quando stava a Bergamo, è uno di quelli che da avversario ti sta sullo stomaco, come del resto tanti giocatori, ma quando e se viene da te e lo guardi con altri occhi, allora capisci che sei davanti a una persona competente della materia e soprattutto schietta, anche se questa a Roma non è sempre e per forza un pregio.
Non si è nascosto su nulla, su Pellegrini è andato anche oltre il perimetro della domanda, e quindi non posso che pensare che sia stato concordato con la società stessa, perché non puoi dire “la società non gli vuole rinnovare il contratto” se non sei certo di quello che dici.
Quindi, almeno da parte di società e tecnico su questo aspetto è stata scritta la parole “fine”.
Adesso sta al giocatore capire.
Dovbyk? Se devo me lo tengo, ci lavoro, ma se si può sostituire non mi offendo.
Dybala? Non può giocare tutta la partita…quindi (n.d.r.) parte dalla panchina perché nessun allenatore mette in campo dall’inizio un giocatore da sostituire sicuramente.
Mercato? Ne sono partiti 10 e ne sono arrivati 5, di cui uno subito KO…non c’è molto da aggiungere. Ma le somme si tirano a fine agosto (purtroppo).
Voto 10 a lui.
Hanno dato mandato ar Gasp de fa lo sbiro cattivo, perché Ranieri, Massara e li presidenti, chi più chi meno, c’hanno rapporti stretti co Lollo…
In pratica ha detto che la Società gli ha promesso un mercato all’altezza e “qualcuno” non è riuscito ancora a portarlo a termine. Indovinate a chi si riferisce?
Vi l’avevo detto di aspettare la conferenza stampa di Gasperini per scoprire tanti cosi su Dovbyk, Pellegrini e mercato
Nella situazione in cui versa attualmente Pellegrini è praticamente invendibile.
Gasperini si è allineato con i voleri della Società e lo ha di fatto scaricato anche da un punto di vista tecnico,in quanto non ha speso una parola sulla sua eventuale utilità in futuro.
Se come pare probabile,Pellegrini rimarrà anche quest’anno a Trigoria,non sarà per sua scelta ma per l’impossibilità di accasarsi.Non bisognerà fargliene una colpa.
Anche la Bandiera De Rossi sta facendo altrettanto.
ha chiarito tante questioni … poi ci sarà chi è pro e chi contro …. ma l importante è essere chiari con il tifoso … oggi sappiamo qual’è la visione della società e che ruolo ha il Gasp… a me intriga come progetto anche perché quello dell istant team in questi anni non ha portato nessun risultato anzi ha solo ulteriormente affossato le casse societarie
A pellegrini le cose le dicono, bisogna vedere Cosa e quanto recepisce. Ricordo che l’anno scorso Ranieri cerco’ di spiegargli che quando subiva fallo non si doveva rotolare 5 minuti per terra anche quando la squadra era sotto ma Pellegrini non capi’ o fece finta di non capire bene. Ecco qui sta’ il ragionamento, tutti gli hanno detto di andare e I motivi Sono tanti, anche x il suo bene, vediamo Cosa recepisce. Lo vedo un soggetto difficile sotto tanti punti si vista. Certo che il fascino di Londra dove impari l’english language….
Pellegrini sul mercato, Dovbyk puo partire, saranno dieci giorni caldissimi
Che nun guarda in faccia nisuno e tiri dritto pe’ la sua strada è ‘na grande qualità che c’ha e ja portato lì successi a Bergamo.
Mò tocca vede si ce riesce puro a Roma, dove te crocefiggheno pe’ tre partite de fila toppate.
In bocca al lupo Mister e … viva er lupo! 💪💛❤️
troppo serio troppo giusto veramente un ottima persona speriamo bene ….se la societa gli aveva promosso determinate cose che lui ha subito indicate importanti la societa deve rispettare il volere del tecnico altrimenti non si va da nessuna parte.E ‘ evidente che ha una squadra incompleta.
Dal momento che stavano già girando voci sul fatto che Pellegrini non volesse andare in uk per non farci uno sgarbo, Gasp è stato bravissimo a mettere le cose in chiaro e tra le righe gli ha detto: lo sgarbo ce lo fai se rimani!!!!
Ma poi, ma tra lui, il procuratore, gli amici e la famiglia, ma possibile che non capiscano che se il tuo allenatore ti dice queste parole vuol dire che rischi di farti un anno di panchina, che perdi la nazionale, il mondiale, e anche un treno che oggi passa e fra un anno magari invece te lo scordi?
Una cosa la posso dire su Pellegrini, che avesse dei difetti lo si sapeva ma un taglio netto nei rapporti tra Società e giocatore, non può essere dovuto soltanto a motivi economici o alla scarsità mostrata in campo Dev’essere accaduto qualcosa che non ci viene detto
Be’ fare plusvalenze tutti le fanno ma devi essere bravo a vendere un esempio napoli e milan e a comprare .Quest anno se si vendeva ndicka a 50 non mi sarei lamentato ma con quei soldi e quelli che avevi ti prendevi nusa a 40 e con il resto fra parametri zero e scommesse ti potevi arrangiare .
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.