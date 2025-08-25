Gasperini chiama Pessina alla Roma

Gian Piero Gasperini non si limita a osservare le mosse di mercato, ma ha deciso di scendere in campo in prima persona. L’allenatore della Roma ha infatti contattato Matteo Pessina, centrocampista che conosce bene per averlo allenato per tre stagioni all’Atalanta.
A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta di una telefonata diretta tra i due, utile a sondarne la disponibilità a vestire la maglia giallorossa.
Attualmente Pessina è capitano del Monza, retrocesso in Serie B, e il suo profilo rappresenta un’opportunità interessante: esperienza, duttilità e un costo del cartellino che resterebbe nei parametri di Trigoria.
Fonte: Gazzetta dello Sport
non mi dispiacerebbe gas lo conosce e sa come utilizzarlo
è fracico pure lui
una idea intelligente ed interessante
Dopo il caso Bailey sarebbe perfetto Pessina.
Non riuscirò mai a capire come fa un giornalista a sapere di telefonate private.
Ma quanti anni ha ?
Ottimo ma speravo un giovane da patrimonializzare, il mio sogno era comunque Frendrup.
Giovani e promettenti,
non mi pare Pessina corrisponda a questo identikit.
E non per nulla sta a Monza.
Anche perchè ha saltato quasi tutta la scorsa stagione per due infortuni al tendine,
è tornato a giocare la scorsa settimana ma con una tenuta tutta da verificare.
Poi ho letto che il Monza lo valuta 10ML….
Solite ciance senza fondamento.
Mi rispondo da solo perché ho verificato. Ha 28 anni ( quindi non è affatto vecchio).
Scelse, facendo un evidente errore strategico, la suggestione del Monza perché lui e’ di Monza e fu affascinato da un progetto che non è mai decollato. E pur avendo vestito i colori della Nazionale e’ tramontato in serie B col Monza.
Potrebbe essere un acquisto intelligente.
