Gasperini chiama Pessina alla Roma

Gian Piero Gasperini non si limita a osservare le mosse di mercato, ma ha deciso di scendere in campo in prima persona. L’allenatore della Roma ha infatti contattato Matteo Pessina, centrocampista che conosce bene per averlo allenato per tre stagioni all’Atalanta.

A riferirlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta di una telefonata diretta tra i due, utile a sondarne la disponibilità a vestire la maglia giallorossa.

Attualmente Pessina è capitano del Monza, retrocesso in Serie B, e il suo profilo rappresenta un’opportunità interessante: esperienza, duttilità e un costo del cartellino che resterebbe nei parametri di Trigoria.

Fonte: Gazzetta dello Sport