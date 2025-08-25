Già tutti pazzi di Ferguson: Gasp cambia le gerarchie

Nel battesimo dell’Olimpico, Gasperini ha mostrato subito la sua mano decisa, tracciando gerarchie e ruoli con la sicurezza di chi sa come organizzare la squadra. Tra gesti incessanti, indicazioni a gran voce e scelte precise in attacco, il tecnico ha affidato le chiavi del reparto offensivo a Evan Ferguson, che ha guidato la linea d’attacco con sicurezza e personalità.
L’irlandese ha convinto sin da subito, tanto da meritarsi dal The Sun paragoni con Gabriel Omar Batistuta. Nel ballottaggio con Artem Dovbyk, Ferguson aveva già superato l’ucraino nelle gerarchie prima ancora della sfida contro il Bologna. Sul campo ha mostrato una completezza e una determinazione che l’ex Girona fatica ancora a esprimere: sgomita, sbraccia e fa sentire la sua presenza agli avversari, ma con movimenti eleganti e coordinati che evidenziano la sua duttilità. Solo la stanchezza lo ha costretto a lasciare il campo, dopo aver riempito la partita di giocate di qualità.
Il test contro il Bologna ha confermato che Ferguson è già un punto fermo e che Dovbyk, pur restando sul mercato, sembra destinato a lottare per riconquistarsi il posto. L’ex Girona, dal canto suo, ha dimostrato di voler convincere Gasperini, che resta l’unico a poterlo rimettere in carreggiata.
A fine gara sono arrivati anche i complimenti del tecnico: “Evan è in crescita, lo scorso anno ha giocato poco ed è normale che abbia bisogno di un periodo di rodaggio. È felice di essere alla Roma ed è venuto con la voglia di fare bene. Credo che ci darà delle soddisfazioni in futuro”. Ora, però, Ferguson dovrà confermarsi già dalla prossima sfida contro il Pisa, dimostrando che carattere e personalità non erano un episodio isolato.
Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport
dalla foto mi viene il dubbio che apprezzi la gricia 😅
speriamo di no.
si scherza eh, grande Evan !
❤️🧡💛
Si vede che è un giocatore di classe, tocca bene la palla. Poi il fisico lo aiuta, come centravanti. Speriamo lo sorregga, sarebbe un botto per noi.
Ragazzi ‘sto ragazzone irlandese farà n’fracco de gol e puro n’ber po’ de assist, perché è forte,forte, forte.
DAJE EVAN DAJEEEEEE 💪💛❤️
e chi sarebbe pazzo per Ferguson? Due tiri sul portiere e uno fuori… Manco fosse Nico Paz…
Mai na gioia è, vincessimo lo scudetto romperesti il c….o perché non lo abbiamo fatto con 6 giornate d’anticipo.
Te rode?
Nico Paz… seconda stagione al Como… manco fosse Dybala.
…..almeno lui ci ha provato mentre Dovbik seguita a brucare l’erba dell’olimpico…
Io ho visto, fin dalle amichevoli, un grande centravanti.
Nei posizionamenti, negli anticipi, per come scompare dalle grinfie del difensore.
Sabato tira forte secco di destro in anticipo, colpisce di testa dal limite, cerca il piazzato col sinistro, si muove, fa pressing, viene vicino al trequartista cercando lo scambio, partecipa alla manovra.
Ha i “tempi”. A differenza di Dovbyk, che comunque ho visto meglio di altre volte.
Se il fisico l’assiste ci farà divertire.
A me Ferguson è piaciuto moltissimo. C’è da capire se ha giocato di testa sua o più plausibilmente ha fatto quello che gli ha chiesto Gasperini, in tal caso è scontato che Dovbyk quel tipo di gioco non lo potrà mai fare, non è nelle sue corde, ergo non abbiamo una riserva per fare il gioco che vuole Gasp.
Ma dove sta scritto che due centravanti debbano essere “uguali” per caratteristiche?
Forse lo erano Batistuta e Montella?
Ma anche tra quelli passati per le mani del Gasp, non mi risulta che fossero dei cloni l’uno dell’altro.
A seconda del tipo di partita e dei momenti stessi della partita, potresti avere più bisogno di uno o dell’altro.
In ogni caso stiamo calmi a incendiarci subito e poi come al solito a versarci addosso secchi di acqua gelida: Ferguson non ha segnato triplette o doppiette, nemmeno ne ha fatto uno e la partita l’ha risolta Wesley.
Se così non fosse stato, oggi non leggeremmo nemmeno queste elegie premature ma bensì che tra Ferguson e Dovbyk nessuno era stato in grado di sbloccare il risultato.
Calma e gesso quindi, se son rose fioriranno, ma adesso sono al massimo boccioli…
@drastico non puoi paragonare il gioco di Capello a quello di Gasperini…
Capello giocava con un attaccante da area di rigore e Bati e Montella seppur con caratteristiche diverse lo erano entrambi, Gasperini vuole un attaccante che sa svariare su tutto il fronte d’attacco e Dovbyk è chiaro che non lo sa fare, non vedo perchè per salvaguardare il soldato Artem dovremmo pregiudicare il nostro gioco d’attacco, se si prende uno più adatto ben venga!
Ma da dove ti nasce (a te come a tanti altri) questo affezionamento all’ucraino, non mi sembra che abbia mai mostrato un particolare attaccamento alla maglia o voglia di sacrifarsi… Bocciato.
@drastico così come non mi piace Dovbyk come giocatore anche se lo scorso anno ha segnato, così mi piace Ferguson come giocatore anche se (casualmente) non ha segnato.
Non si è mangiato 3 gol ma si è procurato dal nulla 3 occasioni da gol.
Poi certo. non è che devi prendere lo specchio della porta. come se il portiere non ci fosse. Devi piazzarla dove il portiere non arriva, e questo è più difficile e può anche uscire.
Ma mi piace per come si mette sempre nel vivo del gioco e soprattutto, per come punta la porta senza provare prima a controllare.
Questo gli permette di anticipare il difensore ed è una caratteristica da grande centravanti.
Mettiamogli accanto un’ala che anche lui vede la porta e entra in area…
Vediamolo con Dybala accanto e un esterno veloce come Bailey
per me è tanta roba
Ferguson non deve “dimostrare” nulla.
Deve SOLO stare a posto fisicamente: col carattere e la personalità (e la qualità) ci è nato (calcisticamente parlando)…seguono invocazioni apotropaiche e taumaturgiche alla Dea Fortuna (persino Napoleone preferiva i generali fortunati a quelli “geniali”).
È il centravanti che serve alla Roma. L’ unica cosa è che va servito appena c’è la possibilità di farlo. E poi lui deve migliorare la mira sotto porta ed essere più egoista
cristiano ronaldo in pratica
Giornalisti der “The Sun”, state manzi pe’ favore…
Movimenti da attaccante vero e quella giusta cattiveria agonistica… A oggi titolare indiscusso rispetto a Dovbyk
Dovbyk per non svalutarlo andrebbe venduto quest’anno. Se proprio non si riesce a farselo pagare potremmo provare a scambiarlo con qualche altro giocatore , magari uno scambio con gimenez del Milan( più giovane e con stipendio più basso), oppure con uno tra zirkeez o hojloud. O comunque con giocatori di questo livello, giovani con potenziale di crescita e costi relativamente bassi
Ferguson mi ha sorpreso in positivo…Anche se Dovbyk non lo vendi perchè non lo vuole realmente nessuno, sarebbe interessante vedere Scamacca al suo posto…
Scamacca?
Neanche gratis.
Ripeto ciò che ho detto qualche giorno fa, sto ragazzo ha un ottima visione di gioco e un altrettanto ottima tecnica. Sventaglia palloni di prima che nel calcio attuale dovrebbero essere normalità, poi gran fisico e non ha paura di tirare in porta. Io penso che forse forse, dopo molti anni finalmente è tornato un attaccante come si deve. Speriamo bene.
mi è piaciuto tanto. ha il tocco di palla, visione, velocità e tira… dopo anni di passaggi laterali al limite dell’area, ora qualcuno tira. può essere la sorpresa del campionato
Dovbik fu un acquisto sbagliato per la Roma.
Il suo modo di giocare nella sua precedente squadra era completamente diverso da come giocava la Roma.
In primis non avevamo i terzini in grado di fargli i cross e non furono mai presi.
È il classico esempio degli acquisti fatti per il nome acchiappa tifosi (capocannoniere della Liga) ma estranei al progetto tecnico.
Pagato una sassata (quando chiedete perché non abbiamo i soldi per Sancho, Dorgeles è per colpa di affari come questo).
Ferguson è tutt’altro giocatore. Speriamo bene
Meno male che non abbiamo soldi da buttare per Sancho…
Lucas Beltrán in prestito con diritto di riscatto. Beltrán è un giocatore completo, molto nello stile di Lautaro Martínez in tutti i sensi. Nettamente superiore a Retegui e nelle mani di Gasperini sarebbe un grande investimento. È destro e può giocare anche come esterno, ed è un giocatore che pressa cambiando velocità. Lo vuole il Parma, ma alla Roma verrebbe volando per poter giocare il prossimo mondiale con l’Argentina.
