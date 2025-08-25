Roma, la rinascita di Hermoso: da esubero a titolare, per Gasp è incedibile

Quando a giugno ha rimesso piede a Trigoria, in pochi avrebbero scommesso su di lui. Mario Hermoso, reduce da un prestito senza acuti al Bayer Leverkusen, sembrava destinato a essere solo di passaggio. L’etichetta era chiara: esubero e pronto a cambiare aria.

E invece, in silenzio e con grande professionalità, l’ex Atletico Madrid ha saputo ribaltare le gerarchie. Gasperini ne ha apprezzato prima l’atteggiamento, poi le qualità tecniche. Così, alla prima occasione utile, ha deciso di puntare su di lui: titolare contro il Bologna al posto di Ghilardi. Una scelta coraggiosa, ripagata con una prestazione solida.

Oggi Hermoso è un giocatore diverso, rivitalizzato e centrale nel progetto giallorosso. Come scrive il Corriere della Sera, è passato dall’essere un sicuro partente a un elemento fondamentale della rosa. Non solo: è stato tolto dal mercato, diventando l’emblema di come il lavoro e la pazienza possano cambiare il destino di un calciatore.

Fonte: Corriere della Sera

