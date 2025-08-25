Roma-Ziolkowski si sblocca: atteso venerdì nella Capitale

La Roma è pronta ad accogliere Jakub Ziolkowski. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il difensore polacco potrebbe sbarcare nella Capitale già venerdì, subito dopo l’impegno con il Legia Varsavia, atteso giovedì sera nel ritorno dei playoff di Conference League contro l’Hibernian.

Ziolkowski ha fatto la sua scelta con decisione: ha rifiutato le avances di club importanti come Lione e Borussia Dortmund, ribadendo in ogni momento la sua volontà di indossare la maglia giallorossa. Un segnale forte, che a Trigoria viene accolto con ottimismo e che rafforza la convinzione di aver trovato un profilo affidabile e motivato.

L’operazione si chiuderà sulla base di 6 milioni di euro più 1,5 di bonus, con il Legia che manterrà inoltre il 10% sulla futura rivendita del cartellino. Una trattativa portata avanti con decisione e ormai prossima alla fumata bianca.

Fonte: Il Messaggero