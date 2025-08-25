Roma-Ziolkowski si sblocca: atteso venerdì nella Capitale

La Roma è pronta ad accogliere Jakub Ziolkowski. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il difensore polacco potrebbe sbarcare nella Capitale già venerdì, subito dopo l’impegno con il Legia Varsavia, atteso giovedì sera nel ritorno dei playoff di Conference League contro l’Hibernian.
Ziolkowski ha fatto la sua scelta con decisione: ha rifiutato le avances di club importanti come Lione e Borussia Dortmund, ribadendo in ogni momento la sua volontà di indossare la maglia giallorossa. Un segnale forte, che a Trigoria viene accolto con ottimismo e che rafforza la convinzione di aver trovato un profilo affidabile e motivato.
L’operazione si chiuderà sulla base di 6 milioni di euro più 1,5 di bonus, con il Legia che manterrà inoltre il 10% sulla futura rivendita del cartellino. Una trattativa portata avanti con decisione e ormai prossima alla fumata bianca.
Fonte: Il Messaggero
bene
se ora Portiamo a casa anche Tiryque Ballacche cominciamo ad essere abbastanza coperti …non completi ma coperti
A chi si chiede perché il Legia ci tenga così tanto a passare i playoff, la partecipazione al gruppo di Conference porta sui 4-5 milioni fissi + diritti tv + biglietti venduti, ovvero una discreta fetta dell’intero valore di mercato del Legia (37 milioni da transfermarket).
Alla fine si è fatto come voleva il Ds polacco? Boh. ..
Non mi pare una cosa credibile,
se Giovedì si infortuna poi che facciamo?
Non ci sarebbe neanche il tempo di trovare un’alternativa.
Immagino la Roma abbia virato su altro, e me lo auguro ovviamente.
Il mercato aperto durante i preliminari delle coppe europee e a campionati già iniziati, è follia completa.
Dovrebbe essere aperto il giorno dopo la finale di Champions, e chiuso dopo un mese, più o meno con l’inizio dei ritiri.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.