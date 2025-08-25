Roma, Sancho si allontana: assalto a George

Da Jadon a Tyrique: la Roma cambia obiettivo. Sfuma sempre più la pista Sancho, nonostante Gasperini nel post-partita con il Bologna abbia provato a frenare l’allarme sulle parole di Massara. A Trigoria, però, il tempo stringe e la dirigenza è pronta a guardare altrove.
Il nome caldo è quello di Tyrique George, attaccante esterno classe 2006 del Chelsea. Cresciuto con Maresca, lo scorso anno ha collezionato 27 presenze condite da 3 gol e 5 assist.
La Roma ha già avviato i contatti con i Blues: l’operazione potrebbe prendere corpo sulla base di un prestito, ma i giallorossi vogliono valutare l’inserimento di un diritto di riscatto.
Parallelamente resta viva anche la pista che porta a Fabio Silva. La trattativa con il Wolverhampton non è semplice, ma a Trigoria sperano che gli inglesi possano abbassare le richieste attualmente fissate sopra i 20 milioni di euro.
mamma mia
ai criticoni … Wesley ha già timbrato il cartellino andando ben oltre le più rosee aspettative … e sono tutti spariti .. ora che farete ? cambierete bersaglio solo per puro piacere
O Sancio o George basta che prendete un esterno che vuole il mister siamo a rilento, anche perché purtroppo non possiamo giocare con Elsha titolare con tutto il bene che gli vogliamo
Sembra che dobbiamo prendere Sancho a tutti i costi. Alla fine anche se non conosciamo perfettamente gli sviluppi delle vicende, possiamo però dire che ha un ingaggio alto e che il giocatore non rende da anni. Inoltre non è convinto. Alla fine per me è meglio se salta. Vedremo chi lo prenderà ‘sto bidone ma credo che alla fine continuerà a marcire dove sta! Se non hai testa e buoni consiglieri (gli agenti sono avvoltoi) puoi essere forte ma fai una finaccia
Mah? Io dico tra un giocatore come Sancho, che comunque ha già calcato certi palcoscenici ed ha la sua esperienza anche se giovane e George che praticamente ha iniziato a giocare ieri, ci sarà una via di mezzo?
Se sto calcio mercato durasse tutto l’anno me ce vorrebbero le sostanze dopanti.. meno male che finisce
Comunque tutto con estrema calma..manca una settimana e ci sono ancora circa 800 tasselli da sistemare (ci metto anche Pellegrini e Dovbyk)..considerando che non mi sembra che le trattative si concludano così velocemente, direi di terminare i sondaggi ed arrivare al punto. Se l’intenzione è quella di fare qualcosa
se va bene a gasp è giusto prenderlo. perché al momento tra sancho e George c’è ne passa
2000 minuti tra serie B inglese e A.
Va bene per la panchina, aspetto ancora il titolare.
Sancho s’allontana???????
Ma che niente niente non viene ???
“27 presenze condite da 3 gol”
numero migliori di Sancho, ma direi che sta bene dove sta.
Servono SOLET, MAGASSA O FRENDROUP e se non viene Sancho ok per il baby inglese o Chiesa da rigenerare con Gasp…. MASSARA SVEGLIA!!!!!
Ad oggi hai messo su un mercato insufficiente!!!! CON GHISOLFI in pari data erano arrivati Soule, Dovbik, Kone ecc…
