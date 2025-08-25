Roma, Sancho si allontana: assalto a George

Da Jadon a Tyrique: la Roma cambia obiettivo. Sfuma sempre più la pista Sancho, nonostante Gasperini nel post-partita con il Bologna abbia provato a frenare l’allarme sulle parole di Massara. A Trigoria, però, il tempo stringe e la dirigenza è pronta a guardare altrove.

Il nome caldo è quello di Tyrique George, attaccante esterno classe 2006 del Chelsea. Cresciuto con Maresca, lo scorso anno ha collezionato 27 presenze condite da 3 gol e 5 assist.

La Roma ha già avviato i contatti con i Blues: l’operazione potrebbe prendere corpo sulla base di un prestito, ma i giallorossi vogliono valutare l’inserimento di un diritto di riscatto.

Parallelamente resta viva anche la pista che porta a Fabio Silva. La trattativa con il Wolverhampton non è semplice, ma a Trigoria sperano che gli inglesi possano abbassare le richieste attualmente fissate sopra i 20 milioni di euro.

Fonte: Gazzetta dello Sport