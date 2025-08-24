CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 24 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 13:45 – Contatti caldi con Fabio Silva, ma serve una cessione
La Roma fa sul serio per Fabio Silva (23). Proseguono contatti per l’attaccante del Wolverhampton, individuato come il profilo ideale per completare al meglio il reparto avanzato a disposizione di Gasperini. C’è però un ostacolo alla chiusura positiva di questa trattativa: prima di agire in entrata, serve un’uscita nel reparto offensivo. (Tmw.com)
Ore 11:00 – Nessuna squadra per Pellegrini
Lorenzo Pellegrini (29) è ancora senza offerte in mano. Massara e il suo agente sono al lavoro per trovargli una sistemazione gradita, ma per ora a parte un sondaggio timido della Fiorentina e il West Ham che tentenna, il trequartista non ha soluzioni concrete. (Il Tempo)
Ore 9:50 – Embolo, si intensificano i contatti
La Roma insiste per Breel Embolo (28): la prossima settimana previsti nuovi contatti col Monaco. L’attaccante costa circa 15 milioni. (Gazzetta dello Sport)
Ore 9:40 – Contatti con il Liverpool per Tsimikas
Massara ha avviato i primi colloqui col Liverpool per Kostas Tsimikas (29), terzino greco che può arrivare come vice Angelino: si ragiona su un prestito con diritto di riscatto. (Il Messaggero)
Ore 9:45 – Roma a un passo da Ziolkowski
Accordo vicinissimo con il Legia Varsavia per il difensore Ziolkowski (20). Il club polacco vorrebbe trattenerlo fino al playoff di Conference con l’Hibernian, previsto per il prossimo 28 agosto. (Gazzetta dello Sport)
Ore 9:30 – Sancho si allontana dalla Roma
Jadon Sancho (25) è sempre più lontano dalla Roma. L’esterno non ha ancora sciolto le riserve sul futuro nonostante l’accordo trovato sia con lo United che con i suoi agenti: dalle parole di Massara sembra davvero finita. (Il Tempo)
IN AGGIORNAMENTO…
Ma rabiot a centrocampo? insieme a kone tanta roba!
e poi Bryan?
scherzi a parte, già Sabatini c’aveva provato
credo che chieda lo stipendio di Ronaldo
il problema è che a centrocampo ci metti anche la madre di Rabiot..
Se devo prendere Embolo mi tengo Dovbrik tutta la vita…è possibile che non esista di meglio ????
Esiste, ma costa uno sproposito.
…mi fido dell’attuale staff, MAGARA. I rinforzi arriveranno a fine mercato, come sempre, per tanti motivi soprattutto economici…daje Roma daje
Mi fido di GARA, purtroppo c’è un MA….
Avevo pensato anche io a Rabiot. Credo, però, che l’ingaggio sia fuori portata e poi, adesso che hanno venduto Rowe, stanno cercando di ricomporre la situazione.
In linea generale, devono sbrigarsi a completare la rosa con 3/4 acquisti oltre al polacco.
Ieri sera Gasperini ha dimostrato di meritarsi gli acquisti (3) che chiede da settimane.
Soprattutto la fascia sinistra richiede rinforzi.
Contro Orsolini Angelino è andato in sofferenza più volte a causa del fisicismo dell’ala felsinea.
Opportunamente,Gasperini lo ha sostituito con il controlaterale Rensch.
El Sharawi dal canto suo ,si è fatto sopraffare dal quarantenne De Silvestri, che pensavo avesse smesso di giocare.
dopo l infortunio del giamaicano, serve un sostituto di el sharawi che lo vedo bello cotto…inoltre un difensore perché ndicka (ed el aynaoui) partiranno in coppa africa
Tsimikas tanta roba altro che riserva ad Angelino
pellegrini non si tocca!!
ma mikhautadze non e’ fattibile ? può coprire anche più ruoli ..
francamente penso che sarebbe la scelta migliore tra quelle a disposizione
strano aspri su radio radio dice che c’è un club brasiliano molto importante che lo vuole. però non dice ne il club ne la fonte 🤣
Se se offre in Giappone o Cina qualcuno che se lo piglia lo trova
