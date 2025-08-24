CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 24 agosto 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 13:45 – Contatti caldi con Fabio Silva, ma serve una cessione

La Roma fa sul serio per Fabio Silva (23). Proseguono contatti per l’attaccante del Wolverhampton, individuato come il profilo ideale per completare al meglio il reparto avanzato a disposizione di Gasperini. C’è però un ostacolo alla chiusura positiva di questa trattativa: prima di agire in entrata, serve un’uscita nel reparto offensivo. (Tmw.com)

Ore 11:00 – Nessuna squadra per Pellegrini

Lorenzo Pellegrini (29) è ancora senza offerte in mano. Massara e il suo agente sono al lavoro per trovargli una sistemazione gradita, ma per ora a parte un sondaggio timido della Fiorentina e il West Ham che tentenna, il trequartista non ha soluzioni concrete. (Il Tempo)

Ore 9:50 – Embolo, si intensificano i contatti

La Roma insiste per Breel Embolo (28): la prossima settimana previsti nuovi contatti col Monaco. L’attaccante costa circa 15 milioni. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:40 – Contatti con il Liverpool per Tsimikas

Massara ha avviato i primi colloqui col Liverpool per Kostas Tsimikas (29), terzino greco che può arrivare come vice Angelino: si ragiona su un prestito con diritto di riscatto. (Il Messaggero)

Ore 9:45 – Roma a un passo da Ziolkowski

Accordo vicinissimo con il Legia Varsavia per il difensore Ziolkowski (20). Il club polacco vorrebbe trattenerlo fino al playoff di Conference con l’Hibernian, previsto per il prossimo 28 agosto. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – Sancho si allontana dalla Roma

Jadon Sancho (25) è sempre più lontano dalla Roma. L’esterno non ha ancora sciolto le riserve sul futuro nonostante l’accordo trovato sia con lo United che con i suoi agenti: dalle parole di Massara sembra davvero finita. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…