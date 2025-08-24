SERIE A: il Como batte la Lazio (2-0) grazie a un super Nico Paz. Il Cagliari riprende la Fiorentina nel recupero (1-1)

La prima domenica di campionato si è aperta con i match delle 18:30, che ha visto trionfare il Como e pareggiare la Fiorentina.

Al “Sinigaglia” la squadra di Cesc Fabregas ha battuto la Lazio di Maurizio Sarri per 2-0. Protagonista assoluto Nico Paz: prima l’assist a sbloccare il risultato (a segno Douvikas), poi la splendida punizione che ha chiuso i conti. Ritorno amaro sulla panchina biancoceleste per l’allenatore toscano.

A Cagliari, invece, la Fiorentina di Stefano Pioli ha visto sfumare la vittoria all’ultimo respiro: al vantaggio firmato da Rolando Mandragora ha risposto Luperto, che al 94’ ha trovato il colpo di testa dell’1-1 finale.

Giallorossi.net – T. De Cortis