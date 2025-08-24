SERIE A: il Como batte la Lazio (2-0) grazie a un super Nico Paz. Il Cagliari riprende la Fiorentina nel recupero (1-1)

La prima domenica di campionato si è aperta con i match delle 18:30, che ha visto trionfare il Como e pareggiare la Fiorentina.
Al “Sinigaglia” la squadra di Cesc Fabregas ha battuto la Lazio di Maurizio Sarri per 2-0. Protagonista assoluto Nico Paz: prima l’assist a sbloccare il risultato (a segno Douvikas), poi la splendida punizione che ha chiuso i conti. Ritorno amaro sulla panchina biancoceleste per l’allenatore toscano.
A Cagliari, invece, la Fiorentina di Stefano Pioli ha visto sfumare la vittoria all’ultimo respiro: al vantaggio firmato da Rolando Mandragora ha risposto Luperto, che al 94’ ha trovato il colpo di testa dell’1-1 finale.
Giallorossi.net – T. De Cortis
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
ooooohhh noooooo!!!!
Bell’inizio di campionato spero stasera un’altra piacevole sorpresa
Ahahahah…..Lotito è diventato PAZ!
No, Lotito è da sempre conosciuto come PANZ.
Ogni volta che me vedo la partita intera dei burini, perdono.
Ho notato il trend pure l’anno scorso.
Mi sa che tocca turarmi il naso e vedermene di piu’ :-))
P.S. Occhio al Como, un cliente molto scomodo quest’anno. Oggi ha ANNIENTATO i laziesi dal primo all’ultimo minuto, nonostante quelli stessero quasi per sculare un pareggio in fuorigioco
guarda il como è un ottima squadra, ma tanto tanto acerba. Se la lazio avesse avuto una squadra decente avrebbe retto, ma i topi so questi.
se mi garantisci che lo fai ti pago io l’abbonamento a DAZN…😂😂😂
fatti l’abbonamento dazn myclubpass e mandali in B te prego 😅😅
❤️🧡💛
di cagnooooo DV sei ?
sta a Sky e rosica come un topo!!
A pescare salmoni…
Che però non abboccano
HO NOOO!!!
SFR
Un po’ di giorni fa avevo scritto che l’Alassio quest’anno sarebbe andata in B.
Confermo.
Magara…
Zenone facci sognare
Abbiamo preso +3 su Milan, Bologna e Lazio, +2 sulla Fiorentina
Pensando alle prime 9 dell’anno scorso
G-O-D-O-O-O-O-O-O-O-O-O e nun dico artro …🌋
che il Como sarà la nuova Atalanta nel giro di due anni si sapeva ma ammazza quanto corrono.
Nico Paz è un fuoriclasse. altroché.
Spiace!
anche no!😂
Purtroppo non ho potuto seguirla, ma l’esito lieto mi aiuterà a smaltire la grigliata…
Stamattina è già il terzo caffè
Che bevo, che bevo
Che bevo, che bevo
Ho fatto pure una doccia gelata
Ma non è servito
Sono ancora
Sono ancora in como
Sono ancora in como
Ho finito di guardare poco fa Como-Lazio. La vera squadra “sarriana” è stata il Como, che quest’anno darà filo da torcere a molte squadre, davvero, e gioca un calcio bello e a tratti spettacolare. Nico Paz sempre più “gioiellino” (punizione da manuale, che mi ha ricordato quella di Pellegrini al derby), ma è tutta la squadra che va forte, con alcuni giovani interessantissimi davvero. Il Como ha preso letteralmente a pallonate la Lazio, e la partita sarebbe potuta finire benissimo 3-0 o 4-0. La Lazio è stata penosa, con una rosa infarcita di gente tra il demenziale e il patetico: Cancellieri, Provedel, Lazzaro, Cataldi, Castellanos, Marusic, ecc. Perfino i giocatori che in teoria dovrebbero essere più forti (Guendouzi, Rovella, Zaccagni) hanno fornito una prova imbarazzante. Gli unici decenti mi sono sembrati Gila e Prostgard, ma per il resto Lazio = squadretta da due soldi. Scordavo Pedro, che ha giocato una mezz’oretta da pensionato isterico quale ormai è. In quanto a Sarri, direi che lui e Allegri sono due patetici ex allenatori. Il vero “allenatore” è stato Fabregas, nettamente.
Il Como lo scorso anno ci ha bastonato pure a noi, poi da lì è incominciata la serie di vittorie che ci hanno portato a sfiorare la champion. Il Como secondo me sarà la mina vagante di questo campionato,e la Lazio è stata la prima vittima…
Povera lazie, dov’è finita la vostra sportivitahahahahah
Il Como è una squadra di livello, nel giro di 2/3 anni diventerà la nuova Atalanta.
inizio alla grande, per il Como !!! 🤓
ma perché non hanno fatto giocare i nuovi acquisti???
Sentendo le dichiarazioni di Sarri, e vista la partita , deduco che senza ricambi adeguati sarà dura questanno, non cambia mai passo, gioca alla rinfusa, e confermo che il como puo e sà giocare molto meglio, per il momento la squadra piu compatta è sembrata la nostra
Partita veramente senza storia..
Il Como ha preso a pallonate la Lazio.. E stata una partita che sul punto di vista tecnico ha visto giocare una sola squadra..
La lazietta ha anche avuto un paio di occasioni, ma il Como ne ha avute 7/8..
Nico Paz e di un livello altissimo, assist bellissimo e goal bellissimo.. Ma Già lo sapevamo..
Ma anche Jesus Rodriguez tanta roba..
Alex Valle..
Perrone..
Ed il centrale Ramon..
E una squadra che punta tutto sulla tecnica, sul palleggio, ma anche sugli uno contro uno..
Ha appena parlato Sarri.. Ed ha parlato di una differenza tecnica troppo grande.. In pratica ha distrutto i suoi..
Ottimo inizio per tutti..
Forza Roma
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.