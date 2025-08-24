Lazio, Sarri: “Differenza tecnica col Como che non mi aspettavo. Se questa è la realtà, non siamo messi benissimo”

13
110

Maurizio Sarri parla al termine della partita persa sul campo del Como per 2 a 0 ed appare piuttosto preoccupato per l’entità e i modi della sconfitta della Lazio.

Queste le parole del tecnico laziale: “Ho visto una differenza tecnica che mi aspettavo ma non a questi livelli. Speriamo che sia stata una brutta giornata da parte nostra perché se questa è la realtà non siamo messi benissimo….

Maurizio Sarri, 66 anni, è tornato ad allenare la Lazio dopo che nel marzo del 2024 si era dimesso da tecnico biancoceleste.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteCALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto
Articolo successivoSERIE A: vince la Juve contro il Parma (2-0), pari tra Atalanta e Pisa (1-1). Il Como supera la Lazio (2-0), il Cagliari riprende la Fiorentina (1-1)

13 Commenti

  5. Speriamo sia l’anno bono che se ne vanno in B a Sarri faglie sto sgarbo a Lotirchio che non taveva detto del mercato bloccato

  8. tornare alla corte di un personaggio come lotito…

    per la seconda volta oltretutto…

    senza mercato…

    che goduria vedere la vostra miseria 😅

    ❤️🧡💛

  12. Avevo sponsorizzato Fabregas come allenatore della Roma fin da gennaio.
    Sono più che contento della scelta di Gasperini, comunque ritengo che l’allenatore catalano farà una grande carriera.

  14. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome