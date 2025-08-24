Lazio, Sarri: “Differenza tecnica col Como che non mi aspettavo. Se questa è la realtà, non siamo messi benissimo”

Maurizio Sarri parla al termine della partita persa sul campo del Como per 2 a 0 ed appare piuttosto preoccupato per l’entità e i modi della sconfitta della Lazio.

Queste le parole del tecnico laziale: “Ho visto una differenza tecnica che mi aspettavo ma non a questi livelli. Speriamo che sia stata una brutta giornata da parte nostra perché se questa è la realtà non siamo messi benissimo…“.

Maurizio Sarri, 66 anni, è tornato ad allenare la Lazio dopo che nel marzo del 2024 si era dimesso da tecnico biancoceleste.