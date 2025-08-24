Lazio, Sarri: “Differenza tecnica col Como che non mi aspettavo. Se questa è la realtà, non siamo messi benissimo”

Maurizio Sarri parla al termine della partita persa sul campo del Como per 2 a 0 ed appare piuttosto preoccupato per l’entità e i modi della sconfitta della Lazio.
Queste le parole del tecnico laziale: “Ho visto una differenza tecnica che mi aspettavo ma non a questi livelli. Speriamo che sia stata una brutta giornata da parte nostra perché se questa è la realtà non siamo messi benissimo…“.
Maurizio Sarri, 66 anni, è tornato ad allenare la Lazio dopo che nel marzo del 2024 si era dimesso da tecnico biancoceleste.
Che te pensavi ? Che eri meglio del Como ? 😂😂🤭vai a dormire caccola
oppure il comò è Forte.
Sta già preparando le valige, anzi secondo me non le ha mai disfatte😉
Soccorrete er senatur🤣
Hahahahahaha 🤣
Godo di più per le dichiarazioni di Sarri che per il risultato.
Speriamo sia l’anno bono che se ne vanno in B a Sarri faglie sto sgarbo a Lotirchio che non taveva detto del mercato bloccato
Benissimo!
Chiedi a lotito, se non sta dormendo o parlando della Roma ti risponde…
tornare alla corte di un personaggio come lotito…
per la seconda volta oltretutto…
senza mercato…
che goduria vedere la vostra miseria 😅
❤️🧡💛
Voglio rassicurare Sarri, non ha le allucinazioni, è tutto vero…
Esonero imminente… È giá pronto Cavasin 🤟🏻🤨😭⚽
anghingò due pappine dal comò
Avevo sponsorizzato Fabregas come allenatore della Roma fin da gennaio.
Sono più che contento della scelta di Gasperini, comunque ritengo che l’allenatore catalano farà una grande carriera.
Ahahahahahah
