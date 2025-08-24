FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 24 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Roma, brillano Wesley, Konè e Ferguson. Male Dovbyk

I giornali oggi in edicola promuovono la Roma e Gasperini dopo la vittoria sul Bologna all’esordio in campionato. I tre migliori in campo sono Wesley, autore del gol, Konè e Ferguson. Brilla anche Ndicka, positiva la prova di Cristante. Per i quotidiani Gasperini promosso tra il 7 e il 7.5. Le uniche insufficienze arrivano per Dovbyk, che incassa diversi 5,5.

Ore 8:40 – Giorno di riposo concesso da Gasp

Mister Gasperini ha concesso un giorno di riposo alla squadra dopo la vittoria contro il Bologna. I ragazzi torneranno ad allenarsi a Trigoria nella giornata di domani per continuare a preparare la sfida contro il Pisa, in programma sabato 30 agosto alle 20:45.

IN AGGIORNAMENTO…