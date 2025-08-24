Calciomercato, il Milan scarica Boniface dopo le visite mediche: ora l’obiettivo è Harder

Il Milan cambia strategia sul mercato. Dopo attente valutazioni mediche, i rossoneri hanno deciso di abbandonare definitivamente la pista che portava a Victor Boniface: il trasferimento dell’attaccante nigeriano è ormai da considerarsi chiuso.

La dirigenza di Milanello ha scelto di concentrare tutte le energie su un altro profilo: Conrad Harder, 20 anni, centravanti danese dello Sporting CP. L’attaccante diventa così il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo in questa sessione di mercato.

La strategia del club è chiara: verrà acquistato un solo centravanti e la priorità è ormai fissata. L’intenzione è consegnare a Massimiliano Allegri un rinforzo di qualità e affidabile per affrontare la nuova stagione.

Dopo le visite mediche, dunque, Boniface non ha convinto e la scelta del Milan si è spostata senza esitazioni su Harder.

