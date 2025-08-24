Calciomercato Roma, Nani (dt Udinese): “Proposto Baldanzi, ma guadagna troppo”

Gianluca Nani, Group Technical Director dell’Udinese, ha fatto il punto sul mercato bianconero ai microfoni di TV12, chiarendo anche le voci circolate su alcuni nomi accostati al club friulano.
Sul possibile arrivo di Nicolò Zaniolo, Nani non nasconde l’ammirazione: “È un sogno. Un giocatore di livello altissimo, abituato a grandi club e con ingaggi importanti. Più che un obiettivo lo considero un sogno, ma a volte i sogni possono diventare realtà“.
Diverso il discorso su Tommaso Baldanzi: “Non è mai stato un obiettivo. Ci è stato semplicemente proposto, ma il suo ingaggio supera le nostre possibilità. Non abbiamo mai neanche considerato l’idea di prenderlo”.
Se l’idea è di lasciarlo tutto l’anno in panchina che lo diano in prestito e amen.
Quindi Zaniolo che è una motozappa che guadagna uno sproposito è un sogno, Baldanzi, che per quanto scarso, ha prospettive nettamente superiori a quelo coso di prima invece guadanga troppo.
Bravo sto DT, poche idee ma molto confuse, sono sicuro che nel nostro paese farà strada.
I turchi sono disposti a pagare anche il 75% dello stipendio pur di mandarlo via
e sperare che si rilanci almeno un po’….
Un vero campione.
credo che baldanzi sia incedibile, per non fare minusvalenza lo si dovrebbe piazzare a circa 10/12 mil con un ingaggio da 1, 5 mil netti , chi lo prende? purtroppo a volte si fanno degli errori, sposto l’attenzione su pisilli , se prima del rinnovo potevi incassare qualche milione ora con un contratto da1,5 mil a salire fino a 2 mil per 5 anni , di nuovo, chi lo prende? fortunatamente per quest’ ultimo non c’e’ minusvalenza e oltretutto a centrocampo siamo corti, speriamo che cresca.
per me Baldanzi non è scarso.
il fatto è che davanti ha:
Dybala, se gioca è ancora MOSTRUOSO.
Soulè, uno dei talenti piu forti della Serie A
Bailey, che prima o poi speriamo di vedere….
e quando gioca sto ragazzo allora?
❤️🧡💛
A me sto ragazzo non dispiace. il fatto che Dybala ovviamente non le potrà giocare tutte,anzi visti i ritmi del Mister avrà bisogno spesso di riposare a quel punto avremmo soule in quel ruolo,quindi farebbe molto comodo. daje Roma daje
Abbiamo tra le rose più scarne della serie A e continuamo a proporre giocatori a destra e a manca e a regalare i giovani della primavera. Se cedi giocatori della rosa li devi sostituire.
Rispetto alla rosa dell’anno scorso abbiamo in meno: Gollini, Saud, Nelson, Hummels, Paredes, Saelemakers, Shomurodov, Zalewski, Gourna Douat, Salah Eddine.
In più Vasquez, Ghilardi, Wesley, El Ainaoui, Ferguson, Bailey, Hermoso. 10 fuori e 7 dentro ed è di questo che Gasperini continua a lamentarsi, per il suo gioco ha bisogno di una rosa lunga.
Trovo piuttosto di cattivo gusto che un dirigente riveli trame di mercato relative a giocatori appartenenti ad altre squadre.
Anche perché ora tutti sanno che Baldanzi è sul mercato e forse non rientra nei piani del Gasp e non è sempre scontato che giocatore e procuratore siano a conoscenza di queste manovre. Ogni DS riceve decine di offerte ma di certo non le va a spiattellare in giro anche perché questo creerebbe inevitabili turbative. Spero che Massara se lo ricordi quando un giorno Nani busserà alla sua porta.
Hai ragione. In questo caso credo proprio che il procuratore sappia. Già lo scorso anno era stato chiesto a Riso di piazzare qualcuno tra Cristante e Baldanzi, ma con gli stipendi che riesce a strappare alla Roma , non trova nulla
invece Zaniolo guadagna come un operaio vero?
Ma soprattutto stiamo confrontando un atleta ed un ex atleta
Uno che alza le mani su dei ragazzi della Primavera tutto lo si può definire tranne che un atleta Sulla professionalità de sto ds ho molti dubbi. Ha detto bene @Vegemite: “Un dirigente non dovrebbe rilevarre le trame di mercato relative a giocatori appartenenti ad altre squadre” al solo scopo di dar aria ai polmoni o vantarsi… Aggiungo io!
Nani, ma riprendete! Zaniolo un “giocatore di livello altissimo”… Sì sì, certo…
Ha detto pure “un sogno” (sempre riferito a Zaniolo)… Nani, molla er fiasco!
un ds come Nani non lo vorrebbe manco Biancaneve
E chissene?
A Nani ma che stai a di’, Zaniolo guadagnerà almeno il doppio di Baldanzi! Te lo prestano gratis con ingaggio pure. Comunque ma perché i giocatori della Roma sono sempre difficili da piazzare per via di ingaggi abnormi? Adesso pure Baldanzi guadagna troppo per Udinese, ma perché la Roma paga ingaggi spropositati sopra la media? O è ultimo regalo del prezzolato Beppe Riso? Andrebbero indagati i DS della Roma da Monchi in poi, su Massara ho ancora fiducia.
Baldanzi è un esubero da quando Gasperini ha firmato per la Roma.
I tentativi di utilizzarlo da esterno offensivo sono falliti.
Il ragazzo ha tecnica, ma gli manca lo spunto per saltare il giocatore da fermo ed in fase di non possesso soffre il fisico minuto.
Le cose migliori le ha fatte da centrocampista offensivo/seconda punta in squadre che giocano in transizione come l’Empoli e la nazionale under 21, dove può puntare le difese lanciato e sfruttare le sue buone doti balistiche.
Nel calcio di Gasperini non ha un ruolo.
Dovesse rimanere sarebbe destinato alla panca fissa.
Alla sua età ha bisogno di giocare ed anche noi avremmo bisogno di monetizzare e liberare spazio in rosa x giocatori più funzionali.
Stiamo a vedere, ma x l’Italia il suo stipendio esclude le provinciali.
Speravo nel Bologna che sembrava interessato.
Più probabile all’estero.
Zaniolo un sogno? Beh sí è un fenomeno… D’altronde ha inciso ovunque abbia giocato 🤟🏻
