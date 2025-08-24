Calciomercato Roma, Nani (dt Udinese): “Proposto Baldanzi, ma guadagna troppo”

Gianluca Nani, Group Technical Director dell’Udinese, ha fatto il punto sul mercato bianconero ai microfoni di TV12, chiarendo anche le voci circolate su alcuni nomi accostati al club friulano.

Sul possibile arrivo di Nicolò Zaniolo, Nani non nasconde l’ammirazione: “È un sogno. Un giocatore di livello altissimo, abituato a grandi club e con ingaggi importanti. Più che un obiettivo lo considero un sogno, ma a volte i sogni possono diventare realtà“.

Diverso il discorso su Tommaso Baldanzi: “Non è mai stato un obiettivo. Ci è stato semplicemente proposto, ma il suo ingaggio supera le nostre possibilità. Non abbiamo mai neanche considerato l’idea di prenderlo”.