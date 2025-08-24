L’infortunio di Bailey è serio, ma non così grave come si è temuto nelle ultime ore. Confermata la lesione muscolare: stando a quanto riferisce Sky Sport in questi minuti si tratta di una lesione miotendinea al retto femorale della coscia destra.

Lo stop dell’attaccante mancino sarà di circa 4 settimane, e cioè un mese: la sua presenza per il derby Lazio-Roma, in programma il 21 settembre, è in dubbio ma teoricamente potrebbe ancora farcela.

Leon Bailey è arrivato alla Roma pochi giorni fa, acquistato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni, ma al primo allenamento il giamaicano è finito subito ko. E dovrà restare ai box per circa un mese.

