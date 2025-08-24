L’infortunio di Bailey è serio, ma non così grave come si è temuto nelle ultime ore. Confermata la lesione muscolare: stando a quanto riferisce Sky Sport in questi minuti si tratta di una lesione miotendinea al retto femorale della coscia destra.
Lo stop dell’attaccante mancino sarà di circa 4 settimane, e cioè un mese: la sua presenza per il derby Lazio-Roma, in programma il 21 settembre, è in dubbio ma teoricamente potrebbe ancora farcela.
Leon Bailey è arrivato alla Roma pochi giorni fa, acquistato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni, ma al primo allenamento il giamaicano è finito subito ko. E dovrà restare ai box per circa un mese.
Per l’acquisto di un altro esterno offensivo, fosse anche solo in prestito con diritto di riscatto, occorre cedere Baldanzi e Pellegrini.
Altrimenti vale la pena di concentrarsi su acquisti più urgenti (l’alternativa ad Angelino, un altro difensore centrale ed un altro centrocampista), attendere il rientro di Bailey e rinviare a gennaio altri acquisti per quel reparto.
comunque dovrebbero mettere un aregola che se infortunati i primissimi giorni vengono annullati i contratti
La frase esce fori spontanea: “Monchi colpisce ancora” Che sola… Mi auto-censuro🤬
Bastava guardare lo score degli ultimi anni per sapere che questo è sempre rotto altrimenti col cavolo lo davano in prestito
Questo infortunio è da Guinness dei primati di sfortuna.
Ma in questo noi non scherziamo.
Ricordo Abraham che si ruppe gli ultimi 10 minuti dell’ultima di campionato.
Roba di niente, Al derby non è necessaria la tua presenza, ci rivediamo a Roma – Verona.
Forza Bailey
mamma mia che sfiga però……
