Bove prepara il ritorno in campo: giocherà in Bundesliga

Edoardo Bove è pronto a riprendersi il pallone. Quasi un anno fa il malore durante Fiorentina-Inter aveva fatto temere il peggio, con la corsa in ospedale e tanta paura.

Da allora un lungo percorso, culminato con l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo che gli permetterà di tornare a giocare, anche se non in Serie A, dove il regolamento è più rigido.

Niente Premier League per il calciatore tornato di proprietà della Roma: il futuro del centrocampista si tingerà di Bundesliga, come riportato dal Corriere dello Sport. Per Bove si tratta di una vera rinascita: non ha mai smesso di credere nel calcio e adesso, con il via libera dei medici, può finalmente rimettersi in gioco.

Fonte: Corriere dello Sport