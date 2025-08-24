Bove prepara il ritorno in campo: giocherà in Bundesliga

Edoardo Bove è pronto a riprendersi il pallone. Quasi un anno fa il malore durante Fiorentina-Inter aveva fatto temere il peggio, con la corsa in ospedale e tanta paura.

Da allora un lungo percorso, culminato con l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo che gli permetterà di tornare a giocare, anche se non in Serie A, dove il regolamento è più rigido.

Niente Premier League per il calciatore tornato di proprietà della Roma: il futuro del centrocampista si tingerà di Bundesliga, come riportato dal Corriere dello Sport. Per Bove si tratta di una vera rinascita: non ha mai smesso di credere nel calcio e adesso, con il via libera dei medici, può finalmente rimettersi in gioco.

Fonte: Corriere dello Sport

  1. Ma, porca miseria…!!
    Perché non fare un prestito gratuito all’Everton..??
    Penso sia un ragazzo fantastico e si meriterebbe comprensione e aiuto dai Friedkin….🤷

    • Ma non è che possiamo imporre quello che ci pare all’Everton, non è una società satellite e c’è un manager come Moyes che è il secondo tecnico più pagato della Premier.
      Bove deve andare in una squadra dove è abbastanza certo di poter trovare posto e evidentemente ai Toffees questo non è possibile.
      La Bundesliga è comunque un ottimo palcoscenico per lui, anche se non sappiamo ancora in che squadra andrà.
      L’aiuto e la comprensione li avrà anche in questo modo perché non credo che la Roma pretenderà dei soldi.

  6. Sono veramente contento che EDOARDO possa tornare a giocare ,per lui sarà una GRANDE soddisfazione ed umanamente parlando una grande gioia , un traguardo che in alcuni momenti sembrava irraggiungibile. Egoisticamente parlando è un capitale della ROMA società che rientra . Io tratterrei la proprietà del cartellino e lo darei in prestito .Forza Bove sei tutti noi ,un grande abbraccio giallorosso .FORZA ROMA !!!

  10. a prescindere dal discorso di augurare il meglio per un ragazzo d’oro così giovane e sfortunato, vorrei capire chi è l’unico imbecille che mette pollice verso a commenti che sostengono tale calciatore e che dovrebbero valere per qualsiasi persona incappata in un problema del genere. ovviamente essendo cresciuto nella MAGGICA i commenti sono espressi con più coinvolgimento da parte dei tifosi che comunque hanno un legame particolare con chi ha vestito i nostri colori. quindi perché il pollice verso?????? la sua ex?😎

  14. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

