BENTORNATA ROMA!

Buona la prima. L’esordio di Gasperini alla guida della Roma non poteva andare meglio: i giallorossi domano il Bologna di Italiano, squadra rodata e temibile, corrono pochissimi rischi – eccezion fatta per una traversa abbastanza casuale di Castro – e vincono di misura, facendo esplodere di gioia l’Olimpico. Un Olimpico spettacolare, carico di euforia e vibrante di passione già dal prepartita: il sostegno del pubblico si è rivelato trascinante, spingendo la Roma verso i primi tre punti stagionali.

La squadra ha preso in mano il match fin dalle prime battute, sfiorando più volte il vantaggio con Ferguson – tra i più brillanti – e con il solito palo, colpito stavolta da Cristante. Il Bologna ha provato a reagire, ma senza mai la necessaria concretezza contro una Roma attenta e pronta a lottare su ogni pallone.

L’intensità è stata l’arma in più dei giallorossi: Koné giganteggia in mediana, Cristante è un prezioso alleato nei duelli aerei, Ferguson alterna qualità e fisicità attaccando la profondità e dialogando con i compagni. In difesa Hermoso porta subito solidità, sbagliando pochissimo.

Qualche appunto alla trequarti: Soulé non ha inciso come nelle sue giornate migliori ed El Shaarawy è apparso poco efficace nell’uno contro uno, pur senza demeritare. Per il resto Svilar ha vissuto una serata tranquilla, impensierito solo dal legno colpito da Castro. A decidere la partita il nuovo beniamino del popolo romanista, l’inesauribile Wesley, a tratti un po’ arruffone ma dotato di grande corsa e piedi buoni.

Tre punti pieni e meritati, il modo migliore per cominciare la stagione. «Ci danno una grande spinta», ha sottolineato Gasperini, molto soddisfatto dell’impronta che è già riuscito a dare alla squadra. La Roma è apparsa già quadrata, sorprendente equilibrata tra i reparti, con un’identità chiara. Le praterie viste contro il Neom una settimana fa sono state solo un brutto ricordo.

L’avvio è promettente: ora serve che il mercato completi l’opera, regalando al tecnico gli ultimi innesti richiesti. Se Massara sarà in grado di accontentare Gasp con acquisti azzeccati, forse quest’anno i romanisti potranno togliersi qualche bella soddisfazione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini