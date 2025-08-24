BENTORNATA ROMA!

Buona la prima. L’esordio di Gasperini alla guida della Roma non poteva andare meglio: i giallorossi domano il Bologna di Italiano, squadra rodata e temibile, corrono pochissimi rischi – eccezion fatta per una traversa abbastanza casuale di Castro – e vincono di misura, facendo esplodere di gioia l’Olimpico. Un Olimpico spettacolare, carico di euforia e vibrante di passione già dal prepartita: il sostegno del pubblico si è rivelato trascinante, spingendo la Roma verso i primi tre punti stagionali.
La squadra ha preso in mano il match fin dalle prime battute, sfiorando più volte il vantaggio con Ferguson – tra i più brillanti – e con il solito palo, colpito stavolta da Cristante. Il Bologna ha provato a reagire, ma senza mai la necessaria concretezza contro una Roma attenta e pronta a lottare su ogni pallone.
L’intensità è stata l’arma in più dei giallorossi: Koné giganteggia in mediana, Cristante è un prezioso alleato nei duelli aerei, Ferguson alterna qualità e fisicità attaccando la profondità e dialogando con i compagni. In difesa Hermoso porta subito solidità, sbagliando pochissimo.
Qualche appunto alla trequarti: Soulé non ha inciso come nelle sue giornate migliori ed El Shaarawy è apparso poco efficace nell’uno contro uno, pur senza demeritare. Per il resto Svilar ha vissuto una serata tranquilla, impensierito solo dal legno colpito da Castro. A decidere la partita il nuovo beniamino del popolo romanista, l’inesauribile Wesley, a tratti un po’ arruffone ma dotato di grande corsa e piedi buoni.
Tre punti pieni e meritati, il modo migliore per cominciare la stagione. «Ci danno una grande spinta», ha sottolineato Gasperini, molto soddisfatto dell’impronta che è già riuscito a dare alla squadra. La Roma è apparsa già quadrata, sorprendente equilibrata tra i reparti, con un’identità chiara. Le praterie viste contro il Neom una settimana fa sono state solo un brutto ricordo.
L’avvio è promettente: ora serve che il mercato completi l’opera, regalando al tecnico gli ultimi innesti richiesti. Se Massara sarà in grado di accontentare Gasp con acquisti azzeccati, forse quest’anno i romanisti potranno togliersi qualche bella soddisfazione.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
wesley arruffone ma molto molto presente, un motore continuo, e soprattutto… 1 occasione 1 gol.
ferguson nei primi 15 min ha concluso 3 volte.
konè deve inziare ad incidere anche sotto porta, la palla di ferguson era meravigliosa.
una cosa, il bologna è forte ma gli spazi chr lascia sono ampi e in serie a, soprattutto le “piccole” ne lasceranno molti meno.
sulla 2′ conclusione di ferguson aveva tutto il tempo e lo spazio per stoppare e calciare… non sarà sempre cosi.
Avanti Roma
❤️🧡💛
Hermoso il nuovo Toloi, speriamo. Andrei al Milan per uno scambio alla pari con Jimenez che è in uscita.
I romanisti semo noi.
Onestamente non pensavo di vedere già alla prima giornata una Roma gasperiniana. Un po’ perché di solito le sue squadre ci mettono un po’ per carburare e poi perché l’ultima uscita con gli arabi non era stata molto incoraggiante. Certo non dobbiamo esaltarci troppo come non avremo dovuto deprimerci troppo di fronte ad una prestazione negativa, ma le mie sensazioni sono positive. Ora tocca a Ricky riuscire a non sbagliare le ultime importantissime mosse di mercato.
Sto pacato, perché da marzo-aprile in poi se comincia a fa sur serio e de solito in quer periodo, le squadre der Gasp so tritacarni…
Buona partita ed ottimo risultato. Voti letti qua sopra troppo alti, ma comunque è bello vedere un po’ di entusiasmo, dopo l’autoflagellazione continuata dei giorni scorsi.
In rapporto alla oggettiva difficoltà della partita e al concreto rendimento di squadra, i voti possono essere discutibili qua e là, ma non troppo alti. Che volevi, una sfilza di 6 e 6,5 per aver vinto contro una diretta concorrente, confermatasi tale sul campo, e che ci aveva castigato per anni, e per di più nella tradizionalmente difficile (dai tempi di Fonseca!) gara d’esordio?
Piuttosto, il Gasp va assecondato nel completamento, perchè sa che le “belle cose” sono ripetibili solo con una rosa più completa: il campionato è lungo e la tensione che esige il suo gioco implica rotazioni continue con giocatori subentrante di valore interscambiabile.
Questa vittoria è rasserenante, per il gioco espresso (che ci ha fatto meritare la vittoria senza ombre) e perchè getta una luce meno angosciante su quel che si potrà fare nell’ultima settimana di mercato (cessioni incluse…auspicabilmente).
Bella Roma e buoni gli innesti.
Ferguson, altra categoria, speriamo tenga fisicamente, ma io che non sono un suo estimatore *eufemismo* devo dire che ho visto meglio anche Dovbyk.
Wesley corre corre corre su ogni pallone. Questo si sapeva, ma pensavo peggio tatticamente e tecnicamente. Invece può crescere ma è già rilevante, come esterno.
Non mi è dispiaciuto Rensch a sinistra. Se si adatta abbiamo risolto un buco nella rosa.
Manca però un esterno sinistro alto che abbia la capacità di puntare e saltare l’uomo.
E manca, secondo me, un centrocampista. Oltre il centrale polacco che dovrebbe arrivare.
Perché il gioco di Gasperini è bello, ma dispendioso. La stagione è lunga e intensa.
I cambi ci vogliono e di qualità.
D’accordissimo con Fiorini, l’inizio doveva essere questo e così è stato e Gasperini ha imposto il suo credo calcistico.
Con paio di nuovi innesti più il rientro di Bailey diventiamo solidi e divertenti con anche il “ber gioco” tanto vilipeso ai tempi del lusitano.
L’impronta del nuovo allenatore è chiara, forse mai così nettamente rispetto agli anni passati.
Ora bisogna però pensare che è solo la prima partita e non essere troppo euforici come era sbagliato deprimersi troppo per la batosta con l’Aston.
Gasp ha già fatto il suo con un grande lavoro perché é già riuscito a far assimilare il suo calcio a giocatori non proprio adatti. La società deve fare ora molto meglio per dargli quel che vuole.
Buona la prima. Ma ancora non è quello che potrebbe essere una predendente al titolo. Il Bologna con i sui attaccanti è superiore a noi, mi dispiace ma è quello che ho visto all’Olimpico. Ancora non è la squadra di Gasperini. Certo una buona difesa, molto coperta per non prendere goal, un centrocampo ancora da sistemare ed un attacco inesistente. Poi sotto porta dobbiamo essere più cattivi ci siamo mangiati dei goal già fatti. Dai con questi tre acquisti importanti non prendiamo gli scarti di altre squadre.
me sa che te sei confuso: la Roma erano quelli con la maglietta rossa
e meno male che è superiore a noi 1 tiro in porta in 90 minuti il Bologna
Daje Roma!!!
Io l ho detto in tempi non sospetti…prime quattro…
Ieri sera si sono visti un’altra mentalità, uno spirito ed una voglia di giocare a calcio che non si vedevano da un bel po’…
Dai Massara portaci l’esterno alto a sinistra di livello, un vice Angelino, un centrale di difesa serio, e se possibile un altro centrocampista centrale di sostanza…
Uscite Pellegrini, eddine, baldanzi, gollini..
si può fare, se esce Pellegrini lo spazio salariale aumenta di molto…
Ottima Roma ieri sera nonostante Hermoso fuori ruolo e 2 giocatori nuovi in campo dall’inizio.
Su Pellegrini sono onestamente dispiaciuto per come sia andata a finire, ma è la cosa giusta da fare.
Bello tornare all’Olimpico (per me) e bello iniziare con uan vittoria molto convincente.
Un appunto: ma come cavolo si fa a tenere chiuso il Roma Store alla prima di campionato con 60.000 potenziali clienti????? Boh.
Per il resto,
Hermoso sembra tornato uno che ha fatto 10 anni da titolare a Madrid,
Bene wesley anche se molto arruffone, ma è giovane e ha tempo,
bene sostanzialmente tutti anche se continuiamo a sbagliare troppe occasioni da gol,
manca drammaticamente una mezzala sinistra: Elshaa ha chiaramente mezzora massimo.
In attesa di capire quando torna Baileys, speriamo di accogliere qualcuno di valido.
Io spererei anche in un laterale sinistro, anche se Rensch ieri non ha demeritato non può fare da riserva per due ruoli da solo, e magari anche un centrocampista di riserva
e un centrale in difesa.
Sono 4 pedine, mica poche….
👍
Tre punti pesanti soprattutto per poter operare serenamente in questo fine mercato. Date a questo allenatore i giocatori che servono.
Forza Roma
La Roma ha vinto, il Milan ha perso… Oggi, è una bella giornata👍💛❤️
a me è parsa ancora la squadra di Ranieri, troppi passaggi fra difensori, cosa che non esisteva nell’ atalanta; comunque 3 punti contro una squadra collaudata
fratelli siamo sulla strada giusta, tempo al tempo e faremo grandi cose!!!
Mancini dovrebbe indossare la fascia di capitano.
Forza Roma
Battagliera, tosta, elettricità costante e tanta corsa: la Roma di Gasp già mostra le sue caratteristiche. Anche se incompleta ha una rosa che consente di fare cambi di qualità.
I punti fermi sono sempre quelli, Svilar, Mancini, Ndika e, guarda un po’, Cristante, giocatore che macina più chilometri di tutti in ogni gara e sta li nel mezzo a lottare su ogni pallone e a distribuire gioco (il gol di Wesley è partito da un suo illuminante lancio).
Daje così!
Grande Roma bel gioco grinta e qualità e grande Gasp.
chiedo scusa per aver dubitato di Gasperini e avergli preferito Allegri
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.