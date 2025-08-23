Calciomercato Roma, Massara punta su Tyrique George del Chelsea: è l’alternativa a Sancho

0
3

La Roma guarda con attenzione a Tyrique George, esterno offensivo classe 2006 del Chelsea. Il giovane talento inglese, riferisce Fabrizio Romano in questi minuti, è finito nella lista dei possibili rinforzi per la fascia sinistra, reparto in cui i giallorossi cercano soluzioni in caso di mancato arrivo di Jadon Sancho.

George, già seguito da diversi club di Premier League e dal Lipsia, è considerato un prospetto di grande prospettiva e la Roma ha chiesto informazioni sulle condizioni per un eventuale trasferimento.

L’interesse resta legato all’evoluzione della situazione Sancho, ma il nome del gioiellino del Chelsea si candida come alternativa concreta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteGASPERINI: “Vittoria che ci dà grande forza, questa squadra ha carattere. Ferguson ci darà belle soddisfazioni. Sancho non ha mai detto no alla Roma”

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome