Calciomercato Roma, Massara punta su Tyrique George del Chelsea: è l’alternativa a Sancho

La Roma guarda con attenzione a Tyrique George, esterno offensivo classe 2006 del Chelsea. Il giovane talento inglese, riferisce Fabrizio Romano in questi minuti, è finito nella lista dei possibili rinforzi per la fascia sinistra, reparto in cui i giallorossi cercano soluzioni in caso di mancato arrivo di Jadon Sancho.

George, già seguito da diversi club di Premier League e dal Lipsia, è considerato un prospetto di grande prospettiva e la Roma ha chiesto informazioni sulle condizioni per un eventuale trasferimento.

L’interesse resta legato all’evoluzione della situazione Sancho, ma il nome del gioiellino del Chelsea si candida come alternativa concreta.

🚨🟡🔴 EXCL: AS Roma ask for Tyrique George deal conditions after initial contact revealed in July. He’s one of the options at left winger if Sancho keeps not opening the doors to the move. Chelsea winger on Roma shortlist as also RB Leipzig and PL clubs are still very keen. pic.twitter.com/5DlCIMAXpV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2025