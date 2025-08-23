GASPERINI: “Vittoria che ci dà grande forza, questa squadra ha carattere. Ferguson ci darà belle soddisfazioni. Sancho non ha mai detto no alla Roma”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Bologna, gara valida per la prima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.
GIAN PIERO GASPERINI A SKY SPORT
Partita convincente quella della Roma. Da un bel voto?
“Soprattutto un bel voto ai giocatori, è sempre la prima gara, le cose in campo non possono essere precise ma siamo partiti subito col piglio giusto contro una squadra difficile che fatto molto bene. Questo ci dà molta spinta”.
I nuovi?
“Stiamo parlando di ragazzi molto giovani con grandi margini. Questa sera hanno dato già grande dimostrazione del loro valore, insieme alla squadra che è compatta. Lo avevo visto nel precampionato, soprattutto all’estero dove non è facile giocare in stadi pieni. Stasera contro un Bologna forte abbiamo messo in campo tante belle cose. Il fatto che il pubblico ha apprezzato è molto bello”.
L’emozione dell’Olimpico? Quale reparto ti ha più soddisfatto?
“Stasera è difficile fare una classifica, siamo stati veramente compatti, corti, molto vicini. Gli attaccanti sono stati bravi anche nella fase difensiva, una squadra sempre corta e aggressiva e che arrivava prima sulle palle. Abbiamo giocato anche con qualità, meritavamo di andare in vantaggio nella prima mezz’ora. Nel secondo tempo non abbiamo rinunciato a giocare. Bene in tutti i reparti, se eravamo più lucidi potevamo fare il secondo gol, ma il fatto che abbiamo dovuto soffrire è un’altra cose positiva, un segnale che questa squadra ha carattere”.
Questa è una squadra che sta già funzionando bene ovunque..
“Abbiamo giocato con coraggio, non è facile Il Bologna ha attaccanti pericolosi e una panchina di qualità. Noi abbiamo giocato con grande continuità in fase di recupero palla. Sono soddisfatto, è la prima gara e non è facile per nessuno, neanche per squadre rodate. Averla fatta con questa spirito, in questo stadio e contro questa squadra ci dà grande forza e una bella convinzione”.
GIAN PIERO GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
Come le è sembrato Koné in campo? Oggi è più incedibile?
“Ha fatto una grande prestazione, le mie pagelle sono ottime per tutti. Mi è sembrata una grande attenzione e compattezza da parte di tutti. Nella prima mezz’ora bene, abbiamo giocato contro un avversario forte. Dopo il gol, abbiamo avuto occasioni per chiudere il match. Sono soddisfatto, abbiamo giocato meglio di altre volte, con riferimenti e una manovra più precisa”.
Ha funzionato tutto quello che aveva immaginato…
“Su come difendere, anche con coraggio, con linea molto alta, l’abbiamo fatto sempre con attenzione. Questa squadra ha già un modo di stare in campo preciso, poi tutto è migliorabile. Per essere la prima gara sono molto soddisfatto di questi giocatori e di quanto fatto in questo mese e mezzo. Una partenza così dà fiducia”.
La prima all’Olimpico?
“Stadio bellissimo, di solito meglio delle partite, ma oggi è stata anche una bella partita. Oggi sono riuscito a concentrarmi sulla gara e a non farmi prendere dalle emozioni. Ma è una soddisfazione ancora più grande. Non devo dire tanto, devo conquistare i tifosi con il lavoro”.
Si aspettava di vedere già una Roma così?
“Sì, di come occupare il campo e di come comandare sì. Dovremo lavorare sui dettagli, sui particolari. La Roma è stata compatta. Fa ancora molto caldo, ma non abbiamo mai perso le distanze, e per un allenatore è una soddisfazione”.
Wesley, che gli diceva verso la fine?
“C’era caldo, fatica, e allora cerchi di dargli una spinta in più”.
Ferguson?
“Ha fatto un’ottima gara, sta crescendo di condizione. L’anno scorso ha giocato pochissimo, ha bisogno di rodaggio, ma stasera ha fatto vedere delle qualità importanti per noi. Ha veramente tanti margini e ci darà belle soddisfazioni”
GIAN PIERO GASPERINI A RAI SPORT
Il tecnico giallorosso, ospite dei microfoni di Rai Sport, ha risposto così a un giornalista che faceva il punto sulle trattative di mercato della Roma: “Sei stato bravissimo, meno su Sancho. Il giocatore non ha mai detto ‘no’ alla Roma“.
Continua…
Migliore allenatore della Serie A, ma si sapeva. Speriamo di levarci soddisfazioni.
però quando era all Atalanta di continuava a dire che faceva le pozioni.. che fastidio vediamo se sto anno qualcuno dei nostri si permette di dirlo
ho visto una squadra tosta, ma soprattutto pronta al sacrificio e all’aiuto reciproco.
l’uno contro uno è dispendioso, ma per lunghe fasi il Bologna non ha avuto la possibilità di fare gioco.
bene la prima, daje Roma ❤️💛
Mi permetto e mi vanto di essere uno che ha sempre difeso, quasi solo contro tutti, il lavoro del Gasp all’Atalanta, nessuno mi può smentire.
Ho sempre ammirato il suo lavoro a Bergamo, lo ha fatto anche uno come Guardiola.
Stasera abbiamo corso più del Bologna che ci ha massacrato per due anni sul piano della corsa.
Il segreto sta nella silhouette dei giocatori, basta vederne alcuni che sono la metà di giro vita rispetto agli anni passati, quella è la pozione magica.
Pe’ me l’ irlandese diventa ‘n crack…
Buona la prima! Primi!
Date a questo allenatore gli uomini che chiede perché oggi con una squadra più debole dello scorso anno ha fatto vedere a tratti il suo calcio ed ha pure vinto.
Rod, Non è più debole dell’anno scorso. Confermo che si vede la mano dell’allenatore in campo, tutti si incastravano come in un puzzle.
Grande mister si è visto nel primo tempo sprazzi del tuo bel gioco offensivo.
Vieni in una squadra che aveva già con Mou e Ranieri un ottimo gioco difensivo ed un grande carattere.
Se riesci a dargli anche i tuoi schemi offensivi ci toglieremo tante soddisfazioni !!
É un eresia se dico che abbiamo l allenatore piu forte del campionato?
l importante mon essere schizzofrenici… stiamo coi piedi per terra
Certamente bisogna stare con i piedi per terra e vedere se arriveranno altri giocatori nuovi . Volevo solo sottolineare che anche se abbiamo l organico da sesto/settimo posto, il Gasp ci può dare quei punti in piu per arrivare in champions
Non è un’eresia…ma poi bisogna essere coerenti e fermi nelle proprie convinzioni anche nei prossimi mesi e, ci auguriamo, anni.
Si è un eresia
No.. Lo dimostra da anni di essere tra i migliori.. E chi ancora non lo ha capito non segue il calcio..
Non so se è il migliore ma è sicuramente tra i primi 3..
Perché non si limita a portare risultati, ma da un modo di giocare ben preciso, è con un modo di giocare offensivo fa over performare tutti i calciatori..
Tuttavia ha bisogno di essere seguito, bisogna credere nelle sue idee e bisogna dare tutto.. E questo vale anche per la società..
Che lo deve assistere su tutto.. Perché se tu gli dai un Gosens qualsiasi pagato 2 mln te lo trasforma in uno da 30 mln.. Un Lookman pagato 12 non ne bastano 50.. Un Retegui pagato 25 venduto a 70..
E potrei continuare con altri 50 calciatori..
Ha arricchito l’Atalanta..
Ha portato qualificazioni Champions a Bergamo.. Cosa mai vista..
Un Europa League a Bergamo..
Ma deve essere seguito.. Per questo è sicuramente uno dei migliori..
Io con il suo gioco.. Vedo già una crescita di Kone che mi spaventa.. Se imparasse a giocare anche sotto porta.. Altro che 40 mln.. Non ne basterebbero il doppio..
Ripeto.. E un allenatore che può dare tanto.. Ma la società stavolta non deve fare caxxate..
Forza Roma
completateli il mercato e se divertimo
Su Dazn da un’ora stanno piangendo per la sconfitta del Milan …sto ancora aspettando l’intervista a Gasperini
Una cisa agghiacciante, 1 ora di orologio per sentire Gasperini, finito il quale HANNO RICOMINCIATO A PARLARE DI MILAN.
Cmq quello che conta sono i 3 punti e aver visto una partita divertente.
Alla faccia di tutti i disfattisti catastrofisti so-tutto-io-isti che in realtà non sanno un c4220 di niente.
Daje Roma, ma piedi per terra.
DAZN emittente ridicola, tutti gli abbonati non tifosi delle 3 strisciate nordiche dovrebbero disdire l’abbonamento!!! Un’ora di trasmissione per una partita di seconda fascia!
Complimenti vivissimi Mister!
Mai avrei sperato di vedere così bene la squadra alla 1ª di campionato!
Giuro, avrei solo potuto sognarlo.
Una super partita per 1000 motivi.
Si può e si farà ancora meglio, ma che partenza!
Fe li cis si mo !!!
FORZA ROMA
Bravo Gasp, hai tenuto botta, hai dato già una bella impronta!
Buona la prima. Il Gasp ci darà grandi soddisfazioni. Ora avanti con la chiusura del mercato.I nuovi sembra che si sono già integrati bene.
Bona la prima e in quer posto a tutti li 🦉ufi che nun aspettaveno artro che n’passo falso della Roma all’esordio in campionato. Bravo Mister per come hai cominciato, continua così. DAJE 💪 💛 ❤️
Ricordo a tutti che il Bologna nelle ultime due stagioni ci ha quasi sempre fatto a pezzi sul piano del ritmo.
Ebbene, stasera non lo ha fatto, il risultato è stretto per quanto visto in campo e sappiamo pure che questo è il motivo per il quale Gasperini chiede uno sforzo per avere altri calciatori che sappiano essere decisivi nella zona calda.
Lui può insegnare a fare altro, e già lo sta facendo: aggressività, corsa, ritmo, coraggio, volontà di sopraffare l’avversario, ma non può spingere la palla in rete.
Vedere correre la Roma come e più del Bologna è stata un graditissima e quasi inaspettata sorpresa.
Adesso sta a chi di dovere accontentare un tecnico che sta dando tutto se stesso in questa avventura.
A me sta Roma piace
Ok è solo la prima partita ancora agostiana….. Poteva finire anche con più gol di scarto però giocare con un pressing fino al novantesimo a me non dispiace… Si rischierà di beccare se saltano il pressing dei contropiedi spaventosi però vedere la squadra giocare così è una goduria
Grande Gasp
Il mister a fine partita se li è abbracciati uno per uno … tanta roba , obiettivo 12 punti alla quarta
Se po fa
Adesso niente scuse completate la squadra ma non con i mezzi giocatori rotti.
Bene la prima, bravi tutti dall’allenatore ai giocatori!! Ora speriamo arrivino gli ultimi rinforzi perché gli impegni tra campionato e coppe saranno tanti.
Forza Roma!!!
Ferguson tanta roba… gli è mancato solo il gol ma è di un altro livello secondo me.
Finalmente due attaccanti validi che si possono alternare perché io ancora credo in Dovbik.
Dovbik/Shomurodow nel 24/25 e Ferguson/Dovbik nel 25/26 almeno in questo reparto è sul terzino destro ci siamo rinforzati bene.
Mi avrebbe incuriosito vedere sul finale la velocità di Bailey cosa avrebbe potuto fare, ma purtroppo non è stato possibile.
Un terzino sinistro (magari il greco del Liverpool) un’ala sinistra (orami è palese che non sarà Sancho e menomale) e un centrocampista in più (siamo corti in quel ruolo per tre competizioni) e ci divertiamo.
Per il momento in difesa potrebbe andare bene così visto che Hermoso sta facendo vedere buone cose anche a destra (e in panca ci sono Ghilardi e Celik). Mentre hermoso potrà prendere il posto di ndicka durante la coppa d’Africa a centrocampo chi metti visto ch EA ha scelto il Marocco? Il centrocampista in più diventa ancor più indispensabile ora. Ma sono fiducioso.
Forza Roma e forza Gasp!
grande intensità d’accordo….ma ragazzi Kone’ oggi è stato mostruoso…..
Dopo un periodo di tante chiacchiere dovute al mercato e alla rosa scadente ci voleva proprio questa bella vittoria.
L’importante era partire bene, ci vorrà tempo per vedere la vera Roma. Speriamo che arrivi qualche buon giocatore a dare una mano. Daje così!!!
Io direi che -come anche dimostrato nella seconda metà del campionato scorso- la rosa scarsa non è.
In più sono stati fatti degli innesti convincenti con Wesley, El Aynaoui e Ferguson, che sembra si siano trovati bene in una squadra in cui i giocatori con esperienza già sapevano cosa fare. Speriamo che quelli che verranno per completare la rosa saranno altrettanto bravi.
Come dicevi tu speriamo che continuino così per un po’
+ 3 ma risultato bugiardo, bisogna chiuderle doveva finire 3-0, Konè si emoziona davanti la porta e non è la prima volta che gli succede, Wesley bravo ma la palla a Ferguson davanti la porta la deve passare, anche Dybala voleva strafare c’era Dovbyk libero.
Comunque rosa molto incompleta il reparto più sguarnito è il centrocampo ne servono due di centrocampisti sono quelli che fanno il lavoro più pesante. Tre competizioni con Cristante e Konè? Manca anche un centravanti che sappia calciare, sic Krstovic, un terzino sinistro e un esterno sx. Gasperini, non vede Baldanzi, Dovbyk e Pisilli se potesse li cederebbe. Pisilli in prestito si può fare gli altri due più lontano possibile.
“Devo conquistare i tifosi con il lavoro”
Finalmente un Uomo sulla nostra panchina…
Ti auguro il meglio mister
Perché Ranieri non lo era?
Era importantisso partire bene, per un’infinità di motivi, non ultimo quello di mettete a tacere le mandrie di chiacchieroni che parlano di calcio e di Roma per sentito dire…
La cosa più confortante è stata la prestazione, però. Squadra che difende in avanti, rapidità e ripartenza offensive molto efficaci.
Adesso dobbiamo fare più gol, recuperare Dybala e aspettare qualche ultimo acquisto per allungare la rosa (l’attaccante esterno di piede destro è una
priorità). Ma la squadra ha già una impronta precisa ed evidente. Daje Gasp!
Bene. Tre punti contro una squadra vera. Daje!
Forza Roma
Voglio dire qualcosa: Chi crede che dopo le parole di Massara che la questione Sancho e finita, invece io dico che non e finita per nulla
Grazie Mister, la tua impronta si vede già. come corrono bene i nostri, e poi la riagressione. tutti bravi. forza Roma 💛🤎
Io sono veramente soddisfatto di ciò che ho visto.. E personalmente oggi ho visto un allenatore che ha cambiato il suo modo di stare in campo..
La Roma di oggi era messa a 3 e mezzo..
Hermoso era praticamente un terzino..
Mancini e Ndicka erano molto vicini al centro e centro sinistra..
Angelino era quasi un terzino..
Con Elsha che in fase di non possesso diventava praticamente un quinto..
Così Wesley ha avuto la possibilità di fare su e giù per tutta la fascia destra..
Questa partita poteva finire 3 a 0.. Per occasioni, gioco, recuperi, goal sbagliati.. La Roma è stata di un altro livello.. Il risultato è bugiardo..
Hermoso.. Calciatore già bocciato.. Oggi è stato decisivo..
Wesley.. Deve crescere tanto si vede.. Ma è un motorino, diamogli tempo.. Potrebbe diventare un giocatore importante..
Kone.. Sotto porta sbaglia sempre.. Ma in mezzo al campo è tra i più forti in assoluto..
Ferguson.. Un numero 9 che sembra un numero 10.. Un regista d’attacco che gestisce il gioco..
Fa quel cross per Kone che un numero 9 generalmente non sa fare.. Quello è un assist nel 90% dei casi..
Se diamo a Gasperini ciò che chiede.. Questa Roma può ottenere risultati e divertire.. Ma va aiutato.. L’allenatore e un Top.. Ma anche un Top ha bisogno di calciatori..
Quando i calciatori saranno più sereni sotto porta non finirà solo 1 a 0.. Ma per ora basta e avanza..
Forza Roma
Temevo la partita perché Gasperini con le nuove squadre parte lento ed il Bologna negli ultimi tempi ci ha spesso messo sotto.
Sono quindi a maggior ragione felicissimo.
Siamo già avanti nell’applicazione del gioco Gasperiniano ed abbiamo conservato la solidità definitiva della squadra di Ranieri.
Però siamo corti.
L’unica alternativa agli esterni titolari è Rensch.
Con la coppa d’Africa da dicembre perderemo Ndika ed El Aynaoui ed anche in quei reparti siamo contati.
Inoltre Gasperini, anche alla luce della fragilità di Beiley, spinge x alternative in attacco, fondamentali per il suo gioco.
Spero in quest’ultima settimana, ma la base c’è.
Che immensa gioia cominciare il campionato con una vittoria. Tanta fiducia in più per la squadra e per il tecnico. Speriamo arrivino altri acquisti e che bailey torni presto.
Forza Roma sempre
un’alternativa per Angelino, un centrocampista, e il famoso attaccante a sinistra. poi ziolkowski.dei 3 milioni e passa che guadagna hermoso, al mister non gliele frega nulla ,giustamente. magari pellegrino del Parma
Daje ragazzi, non vedo l’ora che passi sta settimana con il calciomercato ancora aperto e si concludano le stupidaggini dette dai giornalari con un colpo non previsto da nessuno tipo Nanasi dello Strasburgo e un terzino sx qualsiasi di riserva..
lo stesso gasp alla RAI ha detto che sancho nn ha mai detto no alla Roma…mistero infinito qua ahaha
Tecnicamente Gasperini è un fenomeno, ha rasentato la perfezione. Grazie Mister per questi 3 punti e per la prestazione gagliarda della Roma !!! 💖💛
A rega, oggi se non c’era Wesley, che già c’ha trenta partite sul groppone e sa toccare la palla come si deve, con la fortuna e anche la bravura avuta nel rimpallo, stavamo alle solite. E hai incontrato una squadra che gioca a specchio, che ti fá giocare, che ti lascia ampi spazi. Guardate statistiche alla mano che il Bologna ha corso gli stessi km. Corri, corri, corri, ma la precisione, la tecnica: queste sconosciute. Per poco non prendevamo gol con alcuni contropiede micidiali, per banali errori che però possono succedere negli uno-contro-uno e soprattutto se sei spompato perché hai corso come un addannato. Sbagli sotto porta, a porta semi vuota, anche per la stanchezza. Poi ho sentito quella del giro vita, ma dai, Ferguson tutta sta secchezza non la vedo, e è quello che ha tirato di più, purtroppo la mira….. questa sconosciuta. A dire il vero, ho visto un bel bel calcio quando è entrato Paulo, infatti in dieci minuti quasi le stesse occasioni pericolose di 80 minuti. Spero che Gasp trovi un po’ di coraggio e inventiva e faccia giocare insieme anche se per un tempo solo Soulé e Paulo, magari Dybala trequartista oppure Soulé a sinistra. Molto bene Hermoso, la classe non è acqua. Avevo paura di una involuzione di Wesley, invece ha tenuto botta, ma è uno abituato a giocare col caldo afoso (non so se avete presente Rio de Janeiro). Ho rivisto quello del Flamengo. Bella intesa tra lui e Paulo, che spesso lo ha ringraziato (alla sudamericana, col pollice in su). È sempre bello vincere! E con lo stadio tutto esaurito (sì esiste la parola precisa in italiano). Spero che Gasp se lo ricordi per benino, dopo tutti gli improperi antiromani che ha messo in giro negli anni passati.
