GASPERINI: “Vittoria che ci dà grande forza, questa squadra ha carattere. Ferguson ci darà belle soddisfazioni. Sancho non ha mai detto no alla Roma”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Bologna, gara valida per la prima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GIAN PIERO GASPERINI A SKY SPORT

Partita convincente quella della Roma. Da un bel voto?

“Soprattutto un bel voto ai giocatori, è sempre la prima gara, le cose in campo non possono essere precise ma siamo partiti subito col piglio giusto contro una squadra difficile che fatto molto bene. Questo ci dà molta spinta”.

I nuovi?

“Stiamo parlando di ragazzi molto giovani con grandi margini. Questa sera hanno dato già grande dimostrazione del loro valore, insieme alla squadra che è compatta. Lo avevo visto nel precampionato, soprattutto all’estero dove non è facile giocare in stadi pieni. Stasera contro un Bologna forte abbiamo messo in campo tante belle cose. Il fatto che il pubblico ha apprezzato è molto bello”.

L’emozione dell’Olimpico? Quale reparto ti ha più soddisfatto?

“Stasera è difficile fare una classifica, siamo stati veramente compatti, corti, molto vicini. Gli attaccanti sono stati bravi anche nella fase difensiva, una squadra sempre corta e aggressiva e che arrivava prima sulle palle. Abbiamo giocato anche con qualità, meritavamo di andare in vantaggio nella prima mezz’ora. Nel secondo tempo non abbiamo rinunciato a giocare. Bene in tutti i reparti, se eravamo più lucidi potevamo fare il secondo gol, ma il fatto che abbiamo dovuto soffrire è un’altra cose positiva, un segnale che questa squadra ha carattere”.

Questa è una squadra che sta già funzionando bene ovunque..

“Abbiamo giocato con coraggio, non è facile Il Bologna ha attaccanti pericolosi e una panchina di qualità. Noi abbiamo giocato con grande continuità in fase di recupero palla. Sono soddisfatto, è la prima gara e non è facile per nessuno, neanche per squadre rodate. Averla fatta con questa spirito, in questo stadio e contro questa squadra ci dà grande forza e una bella convinzione”.

GIAN PIERO GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Come le è sembrato Koné in campo? Oggi è più incedibile?

“Ha fatto una grande prestazione, le mie pagelle sono ottime per tutti. Mi è sembrata una grande attenzione e compattezza da parte di tutti. Nella prima mezz’ora bene, abbiamo giocato contro un avversario forte. Dopo il gol, abbiamo avuto occasioni per chiudere il match. Sono soddisfatto, abbiamo giocato meglio di altre volte, con riferimenti e una manovra più precisa”.

Ha funzionato tutto quello che aveva immaginato…

“Su come difendere, anche con coraggio, con linea molto alta, l’abbiamo fatto sempre con attenzione. Questa squadra ha già un modo di stare in campo preciso, poi tutto è migliorabile. Per essere la prima gara sono molto soddisfatto di questi giocatori e di quanto fatto in questo mese e mezzo. Una partenza così dà fiducia”.

La prima all’Olimpico?

“Stadio bellissimo, di solito meglio delle partite, ma oggi è stata anche una bella partita. Oggi sono riuscito a concentrarmi sulla gara e a non farmi prendere dalle emozioni. Ma è una soddisfazione ancora più grande. Non devo dire tanto, devo conquistare i tifosi con il lavoro”.

Si aspettava di vedere già una Roma così?

“Sì, di come occupare il campo e di come comandare sì. Dovremo lavorare sui dettagli, sui particolari. La Roma è stata compatta. Fa ancora molto caldo, ma non abbiamo mai perso le distanze, e per un allenatore è una soddisfazione”.

Wesley, che gli diceva verso la fine?

“C’era caldo, fatica, e allora cerchi di dargli una spinta in più”.

Ferguson?

“Ha fatto un’ottima gara, sta crescendo di condizione. L’anno scorso ha giocato pochissimo, ha bisogno di rodaggio, ma stasera ha fatto vedere delle qualità importanti per noi. Ha veramente tanti margini e ci darà belle soddisfazioni”

GIAN PIERO GASPERINI A RAI SPORT

Il tecnico giallorosso, ospite dei microfoni di Rai Sport, ha risposto così a un giornalista che faceva il punto sulle trattative di mercato della Roma: “Sei stato bravissimo, meno su Sancho. Il giocatore non ha mai detto ‘no’ alla Roma“.

Continua…