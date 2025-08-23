EL AYNAOUI: “Olimpico incredibile, oltre le mie aspettative. Il Marocco? Vedremo se arriverà la chiamata”

Neil El Aynaoui parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Bologna. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

Il tuo debutto all’Olimpico? Sei più mediano o più trequartista?

“E’ stato incredibile lo stadio, è andata al di là delle mie aspettative. Io sono un centrocampista ma ho giocato anche in posizione più avanzata”.

Hai giocato in verticale, te l’ha chiesto Gasperini? Che differenza hai trovato tra la Ligue 1 e la Serie A?

“Il mister mi aveva dato dei compiti, mi ha chiesto di giocare il pallone in avanti. Qui in Italia c’è più tattica, non ci sono partite facili”.

Dove può migliorare la squadra? Hai scelto la nazionale in cui giocare?

“Ci sono sempre cose da migliorare. Oggi abbiamo fatto la partita che volevamo. Sulla nazionale, sono stato in contatto con il ct del Marocco, vedremo se arriverà una chiamata”.

Preferisci giocare in un centrocampo a due o a tre?

“Non ho preferenze”.

Pensavi di giocare titolare?

“Non sapevo se sarei partito dall’inizio, ma sono sempre a disposizione, dall’inizio o subentrando”.