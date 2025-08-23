ROMA-BOLOGNA 1-0: le pagelle

Buona la prima per la Roma di Gasp che batte di misura il Bologna all’esordio: decide un gol di Wesley nella ripresa.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare gli emiliani nel match valido per la prima giornata di campionato:

Svilar 6 – Assiste inoperoso al primo tempo. Nella ripresa deve impegnarsi un pochino di più, ma a parte la traversa di Castro sono tutte conclusioni non troppo difficili per lui.

Hermoso 7 – Schierato a sorpresa (ma non troppo) da centro-destra al posto di Ghilardi: prestazione solida di un difensore maturo che può fare molto comodo alla Roma.

Mancini 7 – Confermato al centro della difesa, gioca con la consueta attenzione ed efficacia.

Ndicka 7 – Si fa apprezzare per i recuperi difensivi, specie quelli in velocità. Solido nel gioco aereo.

Wesley 7,5 – Protagonista della serata e beniamino del pubblico. Spinta inesauribile, non sempre pulitissima ma costante, e un gol pesantissimo.

Konè 7,5 – Giganteggia in mezzo al campo tra palloni sradicati e ripartenze a mille all’ora. Sbaglia un gol clamoroso davanti a Skorupski. Ma guai a toccarlo.

Cristante 6,5 – Ormai abbiamo imparato a conoscerne pregi e difetti. Prezioso nel gioco aereo e sulle seconde palle, non è velocissimo nel breve e questo un po’ lo paga. Ma la sua solidità ed esperienza fanno sempre comodo in mezzo al campo.

Angelino 6,5 – Attento difensivamente, propositivo nelle scorribande offensive, con qualche buon cross in mezzo all’area. Dall’83’ Rensch sv.

Soulè 6,5 – Si accende a intermittenza, ma stasera gli manca il guizzo giusto. Apprezzabile comunque il suo lavoro su quella fascia. Dal 73′ Dybala 6,5 – La classe è sempre la stessa, così come le giocate di qualità.

El Shaarawy 6 – Non gioca una brutta partita, ma da quella parte serve un giocatore più imprevedibile, rapido e bravo nel dribbling. Il Faraone, comunque, ha fatto il suo. Dal 60′ El Aynaoui 6,5 – Ha gamba e buone doti, può crescere ancora.

Ferguson 7 – Attaccante a tutto tondo: sa giocare di sponda, sa dialogare bene con i compagni, sa attaccare la profondità. Se il fisico reggerà, può diventare un giocatore molto importante per questa squadra. Dal 73′ Dovbyk 6 – Si dimostra ben disposto, nonostante l’occasione sprecata nei pochi minuti disputati.

GIAN PIERO GASPERINI 7 – Ottimo esordio per il tecnico: la sua Roma gioca bene, ha intensità e voglia di fare. Se il buon giorno si vede dal mattino, può essere una stagione in grado di regalare qualche soddisfazione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini