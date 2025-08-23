WESLEY: “Felice di questo gol, lo dedico ai tifosi. Grazie ai compagni, mi hanno accolto benissimo”

Il brasiliano Wesley, decisivo oggi, parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Bologna. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

WESLEY A DAZN

Come hai vissuto il gol e l’esultanza?

“Sì, sono felice di questo gol. Sono arrivato qui e avevo visto tanti video dei tifosi mentre esultavano, dedico ai tifosi il gol. Grazie ai compagni che mi hanno accolto benissimo”.

WESLEY A SKY SPORT

Un gol decisivo, raccontaci le emozioni.

“Sono molto felice di aver aiutato i miei compagni e di aver segnato”.