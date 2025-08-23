WESLEY: “Felice di questo gol, lo dedico ai tifosi. Grazie ai compagni, mi hanno accolto benissimo”

Il brasiliano Wesley, decisivo oggi, parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Bologna. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.
WESLEY A DAZN
Come hai vissuto il gol e l’esultanza?
“Sì, sono felice di questo gol. Sono arrivato qui e avevo visto tanti video dei tifosi mentre esultavano, dedico ai tifosi il gol. Grazie ai compagni che mi hanno accolto benissimo”.
WESLEY A SKY SPORT
Un gol decisivo, raccontaci le emozioni.
“Sono molto felice di aver aiutato i miei compagni e di aver segnato”.
Wesley è un Grandissimo acquisto !!
Veramente forte. 👍👍
che polmoni che c ha questo, instancabile insieme a kone
Buon inizio, ma deve migliorare tanto. Ha la fortuna di aver trovato un maestro come pochi al mondo, curioso di vedere come evolverà.
infatti con Gasperini imparerà a guardarsi dietro…
comunque che polmoni…. avrà fatto non so quanti scatti…
Daje Freccia Verde-Oro, c’avemo er nuovo Cafù!! Grandeeeeeeeeeeeeeeee!!!!
Grande partita del brasiliano pero Cafú era un mostro tecnicamente.
E mo’ che ce famo, se po’ pija’ Wesley a 25 mijoni quando c’hai Rensch (che fischino le orecchie a chi di dovere…).
Ebbene sì, si può, se lo vuole il Gasp io mi fido, perché le due partite che ho visto di lui e dove non mi ha convinto contano nulla di fronte al parere di un tecnico competente.
Gasperini ogni tanto litiga con la lingua, ma che sia più competente di calcio di tutti noi credo ci siano pochi dubbi.
Ah, e by the way, sono contento anche di avere Rensch, un giocatore di 22 anni con già tanta esperienza alle spalle e che sa usare due piedi.
Ciao drastico mai tirato indietro nelle risposte ed il gioco delle allusioni fallo con qualcun altro.
Oggi abbiamo visto la grande corsa di Wesley si ma nella tecnica può migliorare (es. nell’ultimo passaggio). Il gol lo ha fatto il difensore del Bologna ridandogli la palla perché lui aveva sbagliato lo stop.
Piuttosto ho visto un grandissimo Kone e mi chiedo come la Roma possa solo aver ascoltato l’offerta dell’inter perché lui è il perno su cui costruire la nuova Roma (e ringrazio Ghisolfi per avercelo portato).
Ho visto i vecchi Cristante e Elsharawy sempre criticati ma il loro lo fanno sempre (in attesa che Massara ci porti i sostituti).
Invece grande Ferguson che ha dimostrato una capacità di giocare con la squadra che non ho visto con Dovbik nell’intero campionato.
Ma soprattutto ho visto un grande Gasperini.
Io questo ho visto.. ma tu hai visto solo il gol di wesley immagino..
No caro mio, ho visto tutto Wesley, coi suoi difetti ancora da limare, ma ciò di cui sono abbastanza certo è che è un esterno “gasperiniano” di centrocampo, cosa che Rensch non sarà mai, non perché è meno bravo (è bravo in altre cose) ma perché non ha le caratteristiche del brasiliano, non ha quel tipo di corsa, non ha la sua spavalderia nel buttarsi sempre dentro.
Rensch è un terzino moderno da difesa a quattro, capace di giocare con due piedi, come esterno di centrocampo è un “surrogato” che può fare più o meno bene ma non lo farà mai con quelle caratteristiche che piacciono a Gasperini.
E’ più chiaro adesso il concetto? Non si può dire “ho Rensch, perché vado a prendere Wesley”, dovresti averlo capito il perché.
95 minuti di corsa. Strappo e velocità da paura. Ha fatto l’attaccante esterno a destra per tutto il secondo tempo.
E vero che è quello più in condizioni di tutti, venendo da un campionato in corso, ma pare tanta roba e con ancora tanti margini di miglioramento.
Daje Wesley!
E chi ye manna?!
MAMMAMIA WESLEYI CHE ESORDIO!!!
Già me so’ ‘nnamorato!
Daje Wesley mio bbello daje!
FORZA ROMA
Wesley, Kone, Ferguson, Ndika, Tutti…..oggi veramente da sballo
Wesley ha anche il grande pregio che si vede che può e vuole imparare, e esprimere tutto il potenziale che ci ha visto Gasperini…
Questo esordio esaltante quanto rocambolesco, per lui, sia di buon auspicio
Suggerirei a molti di rileggere i post prima della partita. Ce n’era per tutti, squadra modesta, crisi nera, acquisti fallimentari. Che si abbia ora la compiacenza di stare calmi e continuare a fare progressi senza deliranti proclami. Forza Roma daje!
Magico Folletto Wesley!
Bravo ragazzo, meglio non si poteva!!!! Avanti cosi,wesley 💛❤️
Ammetto che. non me l’aspettavo già così decisivo (avevo paura di un Dodo 2). Fortissimo. Aggiungessero un paio di innesti, non sarebbe uno scandalo parlare di sc….
Ok, taccio. Forza Roma e speriamo nella Champions.
Ho notato anche una certa intesa con Paulo, il che è significativo delle qualità di questo ragazzo.
Bravo Wesley!
Veramente non capisco come qualcuno potesse storcere il naso di fronte a questo giocatore.
Con ogni probabilità è finito l’incubo terzino destro, durato qualcosa come 12 anni in cui dopo Maicon su quel lato si sono alternati solo elementi fra l’impresentabile e il vergognoso.
Era ora.
Adesso resta concentrato e macina, macina, macina bello.
E noi andiamoci piano: anche solo a nominare Cafù si fa solo il male del ragazzo.
Ma non è un “terzino” però, per me un buon terzino può essere sicuramente anche Rensch, ma la Roma non gioca coi “terzini” e Wesley il terzino può farlo in Brasile, più difficilmente in Italia.
Grande Wesley !!! 💖💛
Si sicuramente sbaglio, ma questo in alcuni movimenti mi ricorda Francisco Lima
