CRISTANTE: “Siamo carichi, volevamo dare un segnale forte e ci siamo riusciti “

Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Bologna. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.
BRYAN CRISTANTE A DAZN
“Siamo partiti bene, con l’atteggiamento giusto. Volevamo dare un segnale forte e far vedere tutto il lavoro fatto in questo mese e ci siamo riusciti”.
Si è vista l’impronta di Gasperini, quanto siete vicini a quello che vuole il mister?
“Siamo partiti bene, è la cosa più importante. Abbiamo lavorato forte, chi è arrivato ha capito subito le dinamiche e quello che voleva il mister. Adesso sarà tutto un crescendo, dobbiamo continuare a lavorare con questa testa. Abbiamo tanto da migliorare, è un buon punto di partenza”.
Siete già un gruppo unito?
“Sì, volevamo partire uniti, forti e carichi. Ci siamo riusciti”.
BRYAN CRISTANTE A SKY SPORT
Che tipo di serata è stata?
“Bella, atmosfera carica, volevamo partire bene. Fare una partita all’attacco e caricare questo stadio. Lo abbiamo fatto”.
Avete dato l’impressione di mettere in pratica le idee di Gasperini…
“Si, abbiamo lavorato benissimo, chi è arrivato si è integrato benissimo. Volevamo dare un segnale allo stadio e a tutti quanti”.
La fascia?
“Un orgoglio, siamo un gruppo di 4-5 giocatori che abbiamo tante presenze. O la indossa uno o la indossa un altro, abbiamo tanta esperienza e dobbiamo aiutare”.
Il carattere è sempre l’aspetto più importante e quest’anno sembra che non manchi. Avanti così…e 3 giocatori nuovi grazie!
Anche oggi quello che ha corso più km in campo.
E anche oggi s’è beccato malignità dai soliti.
Sei sempre prezioso, ora spolliciate pure
piedi fucilati.
MA cuore enorme e tanto tanto cervello, perchè fa un lavoro di copertura (soprattutto senza palla) ENORME.
❤️🧡💛
Rudy…quelli che ha i piedi fucilati non è cristante – guarda il lancio per Wesley – ma Koné. Soli che vi sta simpatico. Quindi va bene
piedi fucilati…. infatti il lancio con pallone sui piedi a Wesley l’ hai fatto tu….
so usciti i porcini…cioè pensa la Roma mette fuori squadra Pellegrini, Elsha ancora titolare, Cristante fa un lancio e facciamo tre punti e questo basta a darvi la patente di intenditori di calcio invece di augurarvi per la Roma un livello tecnico più alto.
Ah e io che mi credevo che Mac Allister era forte e non mi accorgevo di Cristante. Vabbé FRS. Daje bona la prima. Domani con calma me la rivedo.
Critichiamo sempre Cristante ma è un giocatore di intelligenza tattica enorme, che plasma il caratterr di questa squadra. Come ottima partita del “vecchio” Stephan
Ottima partita del nostro centrocampo con EA ha dimostrato capacità di recupero e lucidità nel passaggio finale.
3 sono secondo me pochi per l’intero campionato ma buona la prima.
El Shaarawy inguardabile. Ah, se la stessa partita l’avesse fatta pellegrini…
Critichiamo? non tutti, soltanto chi non capisce un’ acca di calcio. E si ostinano a fare gli intenditori e si rendono sempre più ridicoli.
gli allenatori lo adorano, ci sara un perche’
Io credo che molti tifosi debbano coccolarti, perché di riffa o di raffa, tu ci metti salute, cuore, esperienza, presenza, impegno ed attaccamento alla maglia!
Non è perché hai la fascia che si è Capitano, ma perché si è leader!
Detto ciò, aggiungo che presto El Aynaoui ti prenderà il posto perché il talento ed il futuro è dalla sua parte, ma anche perché troverà UN UOMO AD AIUTARLO A CRESCERE.
Ed io, da tifoso della Roma sarò felice quando sarai in campo o sarai in panchina, perché sei RAGIONE DI UN GRUPPO!
Grazie Brian Cristante.
FORZA ROMA
Grande Bryan!
