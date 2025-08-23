CRISTANTE: “Siamo carichi, volevamo dare un segnale forte e ci siamo riusciti “

13
201

Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Bologna. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

BRYAN CRISTANTE A DAZN

“Siamo partiti bene, con l’atteggiamento giusto. Volevamo dare un segnale forte e far vedere tutto il lavoro fatto in questo mese e ci siamo riusciti”.

Si è vista l’impronta di Gasperini, quanto siete vicini a quello che vuole il mister?
“Siamo partiti bene, è la cosa più importante. Abbiamo lavorato forte, chi è arrivato ha capito subito le dinamiche e quello che voleva il mister. Adesso sarà tutto un crescendo, dobbiamo continuare a lavorare con questa testa. Abbiamo tanto da migliorare, è un buon punto di partenza”.

Siete già un gruppo unito?
“Sì, volevamo partire uniti, forti e carichi. Ci siamo riusciti”.

BRYAN CRISTANTE A SKY SPORT

Che tipo di serata è stata?
“Bella, atmosfera carica, volevamo partire bene. Fare una partita all’attacco e caricare questo stadio. Lo abbiamo fatto”.

Avete dato l’impressione di mettere in pratica le idee di Gasperini…
“Si, abbiamo lavorato benissimo, chi è arrivato si è integrato benissimo. Volevamo dare un segnale allo stadio e a tutti quanti”.

La fascia?
“Un orgoglio, siamo un gruppo di 4-5 giocatori che abbiamo tante presenze. O la indossa uno o la indossa un altro, abbiamo tanta esperienza e dobbiamo aiutare”.

13 Commenti

  1. Il carattere è sempre l’aspetto più importante e quest’anno sembra che non manchi. Avanti così…e 3 giocatori nuovi grazie!

    • piedi fucilati.

      MA cuore enorme e tanto tanto cervello, perchè fa un lavoro di copertura (soprattutto senza palla) ENORME.

      ❤️🧡💛

    • Rudy…quelli che ha i piedi fucilati non è cristante – guarda il lancio per Wesley – ma Koné. Soli che vi sta simpatico. Quindi va bene

    • so usciti i porcini…cioè pensa la Roma mette fuori squadra Pellegrini, Elsha ancora titolare, Cristante fa un lancio e facciamo tre punti e questo basta a darvi la patente di intenditori di calcio invece di augurarvi per la Roma un livello tecnico più alto.
      Ah e io che mi credevo che Mac Allister era forte e non mi accorgevo di Cristante. Vabbé FRS. Daje bona la prima. Domani con calma me la rivedo.

  4. Critichiamo sempre Cristante ma è un giocatore di intelligenza tattica enorme, che plasma il caratterr di questa squadra. Come ottima partita del “vecchio” Stephan
    Ottima partita del nostro centrocampo con EA ha dimostrato capacità di recupero e lucidità nel passaggio finale.
    3 sono secondo me pochi per l’intero campionato ma buona la prima.

    • El Shaarawy inguardabile. Ah, se la stessa partita l’avesse fatta pellegrini…

    • Critichiamo? non tutti, soltanto chi non capisce un’ acca di calcio. E si ostinano a fare gli intenditori e si rendono sempre più ridicoli.

  6. Io credo che molti tifosi debbano coccolarti, perché di riffa o di raffa, tu ci metti salute, cuore, esperienza, presenza, impegno ed attaccamento alla maglia!
    Non è perché hai la fascia che si è Capitano, ma perché si è leader!
    Detto ciò, aggiungo che presto El Aynaoui ti prenderà il posto perché il talento ed il futuro è dalla sua parte, ma anche perché troverà UN UOMO AD AIUTARLO A CRESCERE.
    Ed io, da tifoso della Roma sarò felice quando sarai in campo o sarai in panchina, perché sei RAGIONE DI UN GRUPPO!
    Grazie Brian Cristante.
    FORZA ROMA

