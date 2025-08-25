Pisa-Roma, il sindaco Conti: “Firmata una deroga, si giocherà all’Arena Garibaldi”

“La Commissione convocata dalla Prefettura stamani ha riconosciuto l’enorme lavoro svolto in questi mesi all’Arena Garibaldi. La prima partita casalinga del Pisa, sabato 30, si giocherà regolarmente nel nostro stadio, rinnovato e adeguato per la Serie A“.
Così su Facebook il sindaco di Pisa, Michele Conti. “Nei prossimi giorni saranno completati alcuni interventi: per consentire l’avvio dell’iter organizzativo, come già avvenuto in passato, ho deciso di assumermi la responsabilità e firmare una deroga che permetterà di disputare Pisa-Roma all’Arena Garibaldi – prosegue il primo cittadino -.
Con la nostra amministrazione il Pisa Sporting Club ha sempre giocato in casa allo stadio Romeo Anconetani. Non era scontato. Ci siamo fatti trovare pronti, investendo in sicurezza, capienza e lavori straordinari. Sabato sarà una festa e un traguardo che appartiene alla città, alla società e a tutta la tifoseria. Forza Pisa!“, conclude Conti.
Se sono un tifoso romanista, residente in toscana, posso comprare il biglietto?
Domenica famo trema’ la Torre a suon de gol, DAJE!
Come sempre si risolve all’italiana….deroga salva tutto. Ovvero una persona, in questo caso il sindaco di Pisa, si accolla tutte le responsabilità, sperando che nulla di storto accada… lavori non terminati in tempo, stadio non adeguato alla serie A. Come molti altri.
Intercettazioni telefonica tra il presidente del Pisa e il sindaco,.
P:Pronto Sindaco?Allora la firma l’autorizzazione a farci giocare nel nostro stadio ?
Stiamo organizzando per fare diventare lo stadio una bolgia…
S: Ma non se ne parla nemmeno…e poi contro chi giochiamo ?
P:Arriva la Roma …
S:Dove devo firmare …?
