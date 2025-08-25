Calciomercato Roma, avanti per Tyrique George: contatti in corso, si lavora a un trasferimento a titolo definitivo

L’AS Roma prosegue i contatti per Tyrique George, giovane talento del Chelsea, come rivelato in esclusiva lo scorso sabato. La dirigenza giallorossa, come rivela in questi minuti Fabrizio Romano, sta discutendo con lo staff del calciatore e con i Blues per definire la formula dell’operazione, con una preferenza per un trasferimento a titolo definitivo.
Il profilo dell’attaccante inglese classe 2006 non interessa soltanto alla Roma: anche diversi club di Bundesliga, tra cui il Lipsia, hanno avviato contatti con gli agenti del giocatore per sondare la possibilità di portarlo in Germania.
La Roma resta comunque in corsa e continua a lavorare per anticipare la concorrenza, con l’obiettivo di assicurarsi un prospetto considerato tra i più promettenti del vivaio londinese.
🚨🟡🔴 AS Roma keep working on Tyrique George deal as exclusively revealed on Saturday.
Talks ongoing with his camp and Chelsea over deal formula, preference for permanent move.
Bundesliga clubs also keen with RB Leipzig and more in contact with player’s agents. pic.twitter.com/SM4Cz5rt1m
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025
può fare molto meglio di sancho
la Roma prenderà sancho
Prestito con diritto e s’abbracciamo….con Gasp spacca.
Manovra diversiva e fumogena di Massara.
L’obiettivo è unico, inappellabile,irreversibile :
Sancho.
Lo vuole Gasperini.
Dici che Sancho se vede che la Roma cerca operativamente George se la fa sotto e improvvisamente apre al trasferimento? Vedremo.
Zenone, ti potrei dare ragione, ma il fatto che abbiano lo stesso procuratore rende un po’ più debole questa teoria
Oh, se lo dice Romano la trattativa ci deve essere…
E bisognerebbe andarsi a vedere le partite (spezzoni) giocate nel mondiale per club (in questi primi turni di Premier risulta non convocato o in panchina). Forse proprio in quelle apparizioni sta la ragione del riferito interesse della Roma…
Stiamo comprando in realtà dal Chelsea Christopher Nkunku! Il top per GASP!!
Non giocare con i sentimenti Alessandro…Luo sarebbe perfetto! Il TOP assoluto….
Ok El Shaarawy giocherà titolare tutta la stagione
vedetele un po’ di partite fuori dal raccordo…. è stato fondamentalmente in Conference la scorsa stagione ed é un 2006 che col gasp potrebbe crescere tantissimo
Serve un titolare certo non una giovane scommessa poi non vi lamentate se non andiamo in Champions
Concordo è assurdo questo è un acquisto di massara non di Gasperini
ma ben seghir a 30 milioni e in scadenza fra due anni fa schifo? Ha 20 anni ed è già un top
agenti gli stessi di sancho cmq..eheh
È evidente che questa proprietà non vuole andare in Champions
Abraham 2.0 buono per la primavera qui serve un giocatore pronto un titolare
Gasperini voleva Rios e non glielo hanno preso voleva Sancho e gli prendono un ragazzino di 19 anni, tutti i difensori a prescindere manco sapevano che esistesse e già dicono che è forte il punto è che negli ultimi anni abbiamo visto una serie di bidoni imbarazzanti indossare la maglia della Roma e io quest’anno vorrei vedere la arrivare almeno quarta e con El Shaarawy titolare per quanto gli si possa voler bene non sarà possibile
Mejo questo che Sancho…,giovane ,sano,con la tigna giusta e plasmabile dal Gasp..
