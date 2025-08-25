Calciomercato Roma, avanti per Tyrique George: contatti in corso, si lavora a un trasferimento a titolo definitivo

L’AS Roma prosegue i contatti per Tyrique George, giovane talento del Chelsea, come rivelato in esclusiva lo scorso sabato. La dirigenza giallorossa, come rivela in questi minuti Fabrizio Romano, sta discutendo con lo staff del calciatore e con i Blues per definire la formula dell’operazione, con una preferenza per un trasferimento a titolo definitivo.

Il profilo dell’attaccante inglese classe 2006 non interessa soltanto alla Roma: anche diversi club di Bundesliga, tra cui il Lipsia, hanno avviato contatti con gli agenti del giocatore per sondare la possibilità di portarlo in Germania.

La Roma resta comunque in corsa e continua a lavorare per anticipare la concorrenza, con l’obiettivo di assicurarsi un prospetto considerato tra i più promettenti del vivaio londinese.

