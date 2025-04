Calciomercato Roma, si va verso lo scambio Abraham-Saelemaekers con conguaglio a favore dei giallorossi

AS ROMA NEWS – Lo scambio si farà, grosso modo alle stesse condizioni stabilite alla fine dello scorso calciomercato: Saelemaekers vestirà la maglia della Roma, Abraham quella del Milan, con i giallorossi che riceveranno anche un conguaglio a loro favore. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

I due club avevano già impostato i parametri dello scambio: l’accordo, definito verbalmente a fine agosto, attende solo di essere formalizzato. I cambi nei quadri dirigenziali (Souloukou non è più alla Roma, il Milan è in attesa di un nuovo ds) hanno rallentato l’operazione, ma non ne mettono in dubbio l’esito.

Entrambi i giocatori vogliono restare dove sono. Abraham è pronto anche a ridursi l’ingaggio pur di restare a Milano. Saelemaekers, rinato alla Roma, ha già espresso la volontà di continuare in giallorosso e ha ricevuto rassicurazioni dal club. Restano solo da limare i dettagli economici: il conguaglio a favore dei capitolini era stato pattuito intorno ai 10 milioni di euro.

E’ possibile che le valutazioni sia di Abraham, il cui rendimento in rossonero è in forte rialzo, che Saelemaekers vengano riviste verso l’alto in modo da permettere ai due club di fare plusvalenza. Ma lo scambio non sembra essere in dubbio.

