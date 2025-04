Super Mile senza rinnovo: Svilar al top ma guadagna meno di tutti. E le big si fanno sotto

AS ROMA NEWS – Ha blindato il derby, potrebbe blindare anche l’Europa. Se la Roma è ancora in corsa per un posto nelle coppe lo deve soprattutto a Mile Svilar, rivelazione assoluta di questa stagione.

Il portiere belga, oltre a essere il numero uno con più clean sheet del campionato, è secondo in Serie A per parate effettuate in rapporto ai tiri subiti. Un rendimento da fuoriclasse, che stride con la sua attuale situazione contrattuale: Svilar è oggi il giocatore meno pagato della rosa giallorossa — un milione netto più bonus. Un vero paradosso.

Il nodo è il rinnovo: se ne parla da mesi, ma ancora nulla di fatto. Nessuna fumata bianca, nessuna firma. Eppure, Svilar andava blindato già un anno fa, magari subito dopo la notte da eroe contro il Feyenoord, quando parò due rigori e si travestì da Superman. Da allora, il suo valore è decollato. E ogni parata attira sempre più l’attenzione dei grandi club europei.

In Premier League si sono già mossi Chelsea e Newcastle. Il Bayern Monaco, a caccia dell’erede di Neuer, lo osserva con attenzione. La Roma lo sa: oggi per trattenerlo serve andare ben oltre i 2 milioni a stagione più un ricco bonus alla firma. Un investimento importante, ma inevitabile. Perché perdere a cuor leggero il miglior giocatore della stagione sarebbe un errore imperdonabile.

Fonti: Il Messaggero / Leggo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport