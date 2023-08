Calciomercato Roma, Solbakken tra Sassuolo e Olympiacos: oggi la decisione del norvegese

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ola Solbakken conteso da Olympiacos e Sassuolo. Non solo i greci dunque sull’attaccante norvegese della Roma, ma anche gli emiliani, club ormai abituato a fare affari con i giallorossi.

Lo rivela in questi minuti Gianluca Di Marzio di Sky Sport che racconta come sarà il giocatore a decidere cosa fare del suo futuro. Solbakken infatti non ha ancora deciso se restare alla Roma almeno fino a gennaio prima di chiedere il trasferimento, o se lasciare Trigoria fin da subito.

Sono diversi i club interessati al 24enne, ma al momento in pole ci sono, appunto, Olympiacos e Sassuolo. L’ex Bodo non ha ancora dato l’ok definitivo a nessuno dei due club che lo stanno trattndo. In giornata deciderà quale sarà il suo futuro.