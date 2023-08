Ultime ore di mercato: Solbakken verso la Grecia, attesa per il difensore last minute

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Manca sempre meno alla fine del mercato in entrata in Italia, con le contrattazioni che si concluderanno alle 20 di domani sera, praticamente in concomitanza dell’inizio di Roma-Milan.

In casa Roma tutte le attenzioni di Tiago Pinto sono state assorbite dall’affare Lukaku. Ora il tempo stringe, e tutto lascia pensare che, salvo colpi di scena, operazioni in entrata difficilmente ce ne saranno.

Quasi impossibile pensare a un affare last minute per un portiere: la Roma ha scelto già a inizio mercato di affidarsi a Rui Patricio per quest’ultimo anno, con Svilar come secondo. La prossima estate, quando il portoghese si congederà a scadenza di contratto e le idee sul giovane portiere serbo saranno più chiare, si provvederà a scegliere un nuovo numero uno.

Qualche (piccola) speranza in più c’è per un difensore: la Roma avrebbe voluto aggiungere un centrale in rosa dopo la partenza di Ibanez, un calciatore che avrebbe potuto sostituire Mancini o Smalling nelle rotazioni. Si cercava un profilo pronto all’uso, ma per il momento il mercato non ha regalato occasioni: si è offerto Bonucci, senza che però trovasse consensi dalle parti di Trigoria.

Occhio invece alle uscite: Solbakken è diretto verso l’Olympiacos. La trattativa è in corso, con i greci pronti a offrire 5 milioni per il norvegese. La Roma ne chiede 8, ma a sei si potrebbe chiudere. I colloqui procedono senza fretta: il mercato in Grecia chiude l’11 settembre, in Arabia Saudita il 7, in Turchia addirittura il 15. Attenzione dunque a possibili uscite oltre il gong: Spinazzola, Celik o Karsdorp i giocatori che Pinto potrebbe sacrificare anche a mercato in entrata chiuso qui in Italia.

Giallorossi.net – G. Pinoli