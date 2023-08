Arriva il Milan, Mourinho cambia la Roma: tornano Aouar e Bove

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Perso subito Dybala, con Lukaku a mezzo servizio e con Azmoun che tornerà a disposizione solo dopo la sosta, Josè Mourinho deve preparare la delicatissima sfida contro il Milan col solo Belotti abile e arruolato tra gli attaccanti.

Solbakken sembra destinato a partire in questi ultimi minuti di mercato, e allora spazio ancora a El Shaarawy come seconda punta, in appoggio al Gallo. A centrocampo rischia di perdere il posto capitan Pellegrini, che anche ieri non si è allenato in gruppo, bloccato anche lui da un problema all’adduttore: Aouar scalpita.

Sulle fasce Kristensen sarà confermato titolare, mentre a sinistra, con Spinazzola non al meglio, spazio a Zalewski. Possibile il ritorno di Bove tra i titolari per dare più dinamismo alla mediana, in attesa che Renato Sanches torni disponibile durante la sosta.

In difesa pochi dubbi: Mancini, Smalling e Llorente al momento non hanno rivali, con Ndicka, al momento, unica alternativa di ruolo. Il criticatissimo Rui Patricio difenderà di nuovo i pali e proverà a riscattarsi dopo un avvio incerto. Dalla panchina poche armi a disposizione del tecnico: occhio però a Lukaku, che ha dato piena disponibilità a Mourinho e che potrebbe giocare l’ultimo spezzone di gara.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera / Corriere dello Sport / La Repubblica