Lukaku c’è, 20 minuti per Mou

AS ROMA NEWS – Dybala no, Lukaku…nì. Contro il Milan la Roma dovrà fare a meno della coppia dei sogni, quella formata da Paulo e Romelu: l’argentino avverte ancora fastidio all’adduttore, e salvo sorprese non riuscirà a essere del match.

Sia Mourinho che il calciatore non vogliono rischiare ricadute, e l’obiettivo è sfruttare la sosta per tornare al 100%. Qualche speranza in più sembra averla invece Lukaku: il belga ieri è sceso in campo a Trigoria nel pomeriggio per la prima sgambata in giallorosso, ed è apparso in buona forma.

Certo, gli manca completamente il ritmo partita, e questo è un particolare scontato visto che non gioca da oltre due mesi. Il belga oggi dovrebbe allenarsi in gruppo, poi parlerà con Mourinho e deciderà il da farsi: Romelu ha nelle gambe una ventina di minuti, ed è probabile un suo impiego a partita in corso domani sera.

Oggi intanto arriverà l’ufficialità del suo arrivo in prestito in giallorosso: ieri shooting fotografico al Colosseo con la maglia numero novanta per Big Rom. Il nuovo gladiatore giallorosso scalpita: contro il Milan sarebbe quasi un derby per lui. Le intenzioni del belga sono chiare (“Mister, io ci sono“, ha detto ieri al tecnico), ma l’ultima parola spetterà a Mou.

